İstanbullu Gelin 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! son bölüm Star TV'de

İstanbullu Gelin 7. yeni bölüm fragmanı son bölüm ardından yayınlandı. İzleyicileri tarafından her bölümü merakla takip edilen İstanbullu Gelin son bölüm heyecan dolu sahneleri ekrana getirdi. İstanbullu Gelin’de Adem Sezgin, Boran Konağına girmiş kendini taktim etmiştir. Faruk’un her yerden soruşturduğu rakibi sofrasındadır. Süreyya ve Faruk’un hayatlarının en mutlu günü ise beklenmedik bir gelişme ile kabusa dönüşür. Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci, Neslihan Yeldan gibi isimlerin kadrosunda olduğu İstanbullu Gelin 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 14 Nisan 2017 Cuma günü akşamı ekrana gelecek olan İstanbullu Gelin dizisinin 7. yeni bölüm fragmanı...

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Faruk ve Süreyya aşkında yeni kriz!

Adem Sezgin, Boran Konağına girmiş kendini taktim etmiştir. Faruk’un her yerden soruşturduğu rakibi sofrasındadır. Yeni komşuları olarak karşısına çıkan Adem’in, rakip firma sahibinden çok daha fazlası olduğunu anlayan Faruk öfkesine hakim olmakta zorlanır. Yemek masasında Adem ile Faruk arasında yaşanan soğuk savaştan tüm konak nasibini alır.

Faruk’un, asıl bilmediği ise Esma Hanım’ın aralarına girdiği eski aşkı Begüm’ün Bursa’ya dönmüş olmasıdır. Süreyya ve Faruk arasında aşkın tekrar güçlendiği bir dönemde, gelen bu misafir bütün geleceklerini etkileyecektir. Esma Sultan ise Kıymet’ten duyduklarıyla bütün oklarını İpek’e çevirir. Konağın kıymetli gelini İpek, Esma Sultan’ın onun için hazırladığı büyük sürprizle, hayatının dönüm noktasını yaşar…

Süreyya ve Faruk’un hayatlarının en mutlu günü ise beklenmedik bir gelişme ile kabusa dönüşür.

İSTANBULLU GELİN KONUSU NEDİR?

Annesiz ve babasız büyümek zorunda kalan Süreyya, genç yaşta hayatın yükünü sırtlamış, çok güzel ve gururlu bir genç kızdır. Konservatuar mezunu olan Süreyya, hayatını reklam seslendirerek ve vokal yaparak kazanmaktadır. Hayattaki tek akrabası teyzesi Senem ile birlikte yaşayan Süreyya’nın mütevazi yaşamı, beklenmedik bir anda karşısına çıkan zengin ve karizmatik iş adamı Faruk’a aşık olması ile sonsuza kadar değişir.

Bursa’nın tanınmış ve köklü ailelerinden Boran ailesi içinse bu aşkı kabullenmek hiç de kolay olmayacaktır. Kocasının ölümüyle 4 oğluyla kalan Esma Sultan’ın en gözde oğlu Faruk için bambaşka hayalleri vardır. Kendine ve köklerine uygun gelin adayını çoktan seçmiştir.

İSTANBULLU GELİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Faruk BORAN (Özcan DENİZ) Ailesinden devraldığı otobüs firmasını genişleten ve ülkenin ünlü iş adamları arasına giren müzmin bekar Faruk, bir yandan tesadüfen tanıştığı ve adeta çarpıldığı Süreyya ile ilişkisinin getirdiği sorunlarla uğraşırken; diğer yandan birden bire hayatına giren düşmanı Adem’le başa çıkmaya çalışacaktır. Üstelik bu düşman aileyi temellerinden sarsacak bir sırla gelmektedir.

Süreyya DENİZ (BORAN) (Aslı ENVER) Küçük yaşta ailesini kaybeden Süreyya, baş döndürücü güzelliği, güçlü kişiliği ve sağlam duruşu ile dikkatleri hemen üzerine çekmektedir. Süreyya’nın mütevazi yaşamı Bursalı iş adamı Faruk Boran’a ilk görüşte aşık olması ile tamamen değişir.

Esma BORAN (İpek BİLGİN) Bursa’nın en eski ve köklü ailesine mensup Esma Hanım, Boran konağının tek hakimidir. Kocasını kaybettikten sonra kendini dört oğluna adayan Esma Hanım’ın elbette ki en büyük hayali ailesine layık bir gelin adayıdır.

Fikret BORAN (Salih BADEMCİ) Her zaman abisinin başarılarının gölgesinde kalmış ve bunu hiç bir zaman kabullenememiştir. Fikret, abisinin evlenmesiyle delicesine aşık olduğu İpek’e kavuşur. Ancak İpek’in onu asla sevmemesi zaten zayıf olan karakterini iyice çökertecek ve sırf abisine zarar vermek adına bütün aileyi etkileyecek seçimlere sevk edecektir.