İstanbullu Gelin 9. yeni bölüm fragmanı yayınlanan son bölüm Star TV’de

İstanbullu Gelin 9. yeni bölüm fragmanı son bölüm ardından yayınlandı mı? Star TV’nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin 9. yeni bölümü 28 Nisan 2017 Cuma akşamı saat 20.00’de ekranlarda olacak. Oyuncu kadrosunda Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci, Dilara Aksüyek, Fırat Tanış, Özge Borak, Hayal Köseoğlu gibi isimlerin yer aldığı İstanbullu Gelin son bölümde, Adem’in Faruk’a oynadığı oyun herkesi etkiledi. Süreyya ve Faruk aşkı da bu durum karşısında sınanmaktadır. Fikret’in İpek için almak istediği ev ailede tepkiye yol açtı. Boranlar’da fırtınalar koparken Esma kendi yöntemiyle ailesi için her şeyi kontrol altına almaya çalıştı. Takipçilerinin merakla beklediği İstanbullu Gelin 9. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimizden izleyebileceksiniz.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Boranlar’da Fırtınalar Kopuyor!

Adem’in Faruk’a oynadığı oyun herkesi etkiler. Süreyya ve Faruk aşkı da bu durum karşısında sınanmaktadır. Unutmaya çalıştığı geçmişiyle bir kez daha yüzleşmek zorunda kalan Senem, Süreyya’nın sırrını öğrenmemesi için mücadele ederken kendini daha büyük bir tehdidin içinde bulur.

Fikret’in İpek için almak istediği ev ailede tepkiye yol açar. Faruk ve Fikret’in gitgide aralarının açılması ise Adem için fırsata dönüşmektedir. Boranlar’da fırtınalar koparken Esma kendi yöntemiyle ailesi için her şeyi kontrol altına almaya çalışmaktadır. Begüm için ise artık hareket zamanıdır.

İSTANBULLU GELİN KONUSU NEDİR?

İstanbul’da yaşayan Süreyya genç yaşta annesini ve babasını kaybetmiş hayatın ağır yükünü sırtlamış çok güzel ve gururlu bir genç kızdır. Ansızın karşısına çıkan Bursa’lı zengin ve karizmatik iş adamı Faruk’a aşık olup Bursa’ya gelin gitmesiyle başlayan dramatik bir aşk hikayesi. İstanbul’da yetişmiş olan Süreyya özgürlüğüne düşkün, modern bir kadınken, Faruk ise modern görünümüne rağmen ailesine, gelenek ve görenekleri sıkı sıkıya bağlıdır.

Süreyya eve adımını atarken ev halkını yavaş yavaş tanıyacaktır. Herkesin tek hakimi olmak isteyen kayın validesi Esma hanım, tek işi genç kızın ayağını kaydırarak onun statüsünü elde etmek isteyen eltisi İpek, Kocasının her biri birbirinden sorunlu olan kardeşleri Fikret, Osman ve Murat ile boğuşurken Faruk ise hiç hesapta yokken ortaya çıkan sürpriz düşmanıyla baş etmek zorunda kalacaktır. Olaylar geliştikçe neredeyse 400 yıldır tüm haşmetiyle dimdik ayakta duran konak temellerinden sallanacak ve tüm aile bundan nasibini alacaktır.