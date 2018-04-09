İstanbullu Gelin dizisi 45.yeni bölüm fragmanı yayında mı İstanbullu Gelin yeni bölümde Faruk ve Süreyya'nın başı belada

İstanbullu Gelin yeni 45.bölüm fragmanı yayınlandı mı? İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı son gelişmelerin hemen ardından başladı. Ada’nın hastalığı nedeniyle duygusal anların yaşandığı İstanbullu Gelin son bölüm finalinde yaşadıklarından Boranlar’ı sorumlu tutan Reyhan’ın Süreyya ve Faruk çiftine silah doğrultması nefeslerin tutulmasına sebep oldu. Şimdi ise gözler yeni bölümde! Geçtiğimiz hafta ekrana gelen İstanbullu Gelin 44.son bölüm ise tekrarını izlemek isteyenler haberimizde yer alan "son bölüm izleme linki" tıklamaları yeterli olacaktır. Yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, başrollerini Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci, Fırat Tanış, Dilara Aksüyek, Murat Aygen, Güven Murat Akpınar, Neslihan Yeldan ve Tamer Levent’in paylaştığı İstanbullu Gelin 44.son bölümde Ada ile ilgili acı bir gerçeği ortaya koyar. Ada hastadır. Fikret kızının hastalığı karşısında ne yapacağını bilemez. İpek ise ağlayarak Süreyya ile konuşur. Esma ve Garip eğlence içinde geri dönerler. Bütün eğlenceleri Ada’nın durumunu öğrenince değişir. Fikret, Ada’nın odasında ağlamaktadır. Esma yine sorumluluğu ele alır. Fikret’in en büyük destekçisi olacaktır. Fikret ve İpek için önlerindeki günlerin getireceği zorluklar bellidir. Osman ise yurt dışında çalışma kararı verir. Esma ne yaparsa yapsın bu duruma karşı koyamaz.



Artık eskisi kadar sakin olmayan yaşamlar gittikçe yıpratıcı olmaya başlar. Esma, evine döndüğünde duyduklarına inanamaz. Her zamanki gibi ailesini toparlamaya çalışır. Ada’nın hasta olduğunun ortaya çıkmasıyla ailenin yaşadığı durumu ortaya koyar. Fikret perişan haldedir. İpek ise ne yapacağını şaşırır. Adem ve annesi cephesinde de olaylar gelişir. Bu karmaşanın ortasında Faruk ve Süreyya’nın bekledikleri bebek belki de onları bu kadar güçlü yapan tek nedendir. Dizinin yeni bölümünde önemli gelişmeler yaşanacak.



İSTANBULLU GELİN 45.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?



İstanbullu Gelin yeni 45.bölüm fragmanı henüz yayına girmedi. Star'da her Cuma akşamı ekrana gelen İstanbullu Gelin dizisi yeni bölüm resmi internet sayfasında yayına girmesiyle birlikte haberimizdeki yerini alacaktır..



İSTANBULLU GELİN 44. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



İstanbullu Gelin 44. bölüm fragmanı Ada ile ilgili acı bir gerçeği ortaya koyar. Esma, her şeye rağmen ailesini bir arada tutmak için harekete geçer. Ada’nın rahatsızlığı konağı endişelendirirken Esma her şeye rağmen ailesini bir arada tutmak için harekete geçer. Fikret ve İpek için yeni bir dönem başlamaktadır. Dilara’yı kaybettiğini düşünen Süreyya, Osman’ın gitme kararındaki ısrarıyla iyice kendisini yalnız hisseder. Faruk’un Osman’ı engellemiyor olmasına ise inanamamaktadır. Boranlar ailevi dertleriyle mücadele ederken Adem’den gelen beklenmedik haberle sarsılırlar; Reyhan hastaneden kaçmıştır…



İSTANBULLU GELİN 44. BÖLÜM SAHNELERİ İZLE







Ada hastadır. Fikret kızının hastalığı karşısında ne yapacağını bilemez. İpek ise ağlayarak Süreyya ile konuşur. Esma ve Garip eğlence içinde geri dönerler. Bütün eğlenceleri Ada’nın durumunu öğrenince değişir. Fikret, Ada’nın odasında ağlamaktadır. Esma yine sorumluluğu ele alır. Fikret’in en büyük destekçisi olacaktır. Fikret ve İpek için önlerindeki günlerin getireceği zorluklar bellidir. Osman ise yurt dışında çalışma kararı verir. Esma ne yaparsa yapsın bu duruma karşı koyamaz. Süreyya, Osman ve Dilara’yı aynı anda kaybedince yapayalnız kalacaktır. Adem cephesinden kötü bir haber gelir. Reyhan oğlunun onunla ilgilenmemesi karşısında öfkelenir ve hastaneden kaçar. Faruk ve Adem birlikte Reyhan’ı bulabilecekler mi? Bu olayların arasında Süreyya ve Faruk, bebekleri için kontrole giderler. Bebeğin kalp atışını duyduklarında yüzleri güler. Adem, doktoru ile görüşür. Doktoru ondan içindeki öfkeyi bir yana bırakmasını ister. Aslında öfke meselesi herkesi ilgilendiren bir konudur. Çünkü ilişkiler gittikçe bozulmaya başlamıştır.







İSTANBULLU GELİN 43.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



İstanbullu Gelin 44. bölüm fragmanı, bir önceki bölümde başlayan hesaplaşmaların devam edeceğini gösterir. Dizinin 43. bölümünde Fikret’in havayolu şirketi ile ilgili hamlesi en büyük konu olur. Bu konu onu Faruk ile karşı karşıya getirir. Dilara ve Süreyya yıllar süren arkadaşlıklarında çözümsüz bir ana gelirler. Dilara içinden geçenleri açık açık Süreyya’ya söyler. Bununla yüzleşmek Süreyya için oldukça zordur. Hem arkadaşlıkları hem ortaklıkları bir anda tehlikeye girer. Faruk için tek yıkım Fikret değildir. Osman hakkında öğrendikleri de Faruk’u zorlar. Adem annesiyle görüşmeyi reddeder. Reyhan, Adem’i kaybetmesinin nedeni olarak Boranlar’ı görür ve daha da öfkelenir.



İSTANBULLU GELİN 44. BÖLÜM SAHNELERİ İZLE







İSTANBULLU GELİN DİZİ KONUSU



Faruk, Bursa’nın önemli ailelerinden birinin oğludur. Süreyya ise ailesini kaybetmiş , tek ideali müzik olan bir genç kızdır. Faruk ve Süreyya’nın evliliği ile başlayan olaylar bütün aileyi saracak kadar genişler. Esma, Faruk’un annesi olarak bu evliliği onaylamaz. Ancak ok yaydan çıkar. Faruk ile başlayan mücadele diğer kardeşlerine de yayılır. Esma’nın hükmü azalır. Yıllar sonra babalarının bir başka kadından olan çocuğu Adem de işin içine girince, olaylar çözülemeyen bir hal alır. Tabi tek sürpriz bu değildir. Faruk’un eski sevgilisi ondan olan oğlunu getirir. Adem, Süreyya’nın en yakın arkadaşı Dilara ile evlenir.







Esma (İpek Bilgin)

Boran ailesinin annesi. Kocasının ölümünden sonra, ailenin iç yönetimi ona geçer. Gelinlerini kendi seçmek ister, oğullarını yönetmeye bayılır. Bir yandan da fedakar bir annedir. Yıllar sonra tekrar aşkı bulur. Bütün tepkilere rağmen aşkını yaşamayı tercih eder. Önce Süreyya’nın, sonra Garip’in hayatına girmesi Esma’nın bakış açısını da değiştirir. Ancak her ne olursa olsun çocuklarını da asla yalnız bırakmaz.



Tiyatro oyunculuğu, yönetmenlik ve oyun çevirileri yapan İpek Bilgin, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yapmıştır. İstanbul Kırmzısı, Meryem, Kelebeğin Rüyası ise rol aldığı sinema filmleri arasındadır.







Garip (Tamer Levent)

Eşinden boşanmış bir kız çocuğu babası olan Garip, Esma’ya tekrar kavuşmanın sevinci içindedir. Yıllar sonra tekrar başlayan bu birliktelik ikisi için de bir umut olur. Garip, romantik ama mantıklı bir adamdır. Her kötü anında Esma’nın yanında olmayı ihmal etmez.



Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde aldığı eğitimin ardından oyunculuk ve yönetmenlik yapan Tamer Levent, sonraları Devlet Tiyatroları’nda müdürlüğe kadar yükselir. Ay zamanda çeşitli üniversitelerde oyunculuk dersleri verir.



İstanbullu Gelin 45.yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından yayına girip girmediği araştırılıyor. Heyecanla beklenen İstanbullu Gelin 45.yeni bölümde bu hafta neler olacağı merak konusu oldu. Dizinin son bölümünde günlerdir zorlu sınavlar vermek zorunda kalan Boran Konağı'ndakiler, bu kez Ada’nın yaşadığı sağlık sorunuyla sarsıldı ancak bu haber aile üyelerini yeniden yakınlaştırdı. İpek, yaşanan bu olay ardından hem Süreyya hem de Fikret ile duygu yüklü anlar yaşadı. Dilara’yı kaybettiğini düşünen Süreyya, Osman’ın yurt dışına gitme kararındaki ısrarıyla ikinci bir şok yaşadı. Tüm bunların arkasında konağa damga vuran bir gelişme ise Adem- Reyhan cephesinden geldi. Hapishaneden kaçan Reyhan, finalde Faruk ve Süreyya’ya silah doğrulttu ancak Adem’in son anda yetişmesi büyük bir felaketi önledi. Tüm bu olumsuzlar ise Adem ve Faruk’a kardeş olduklarını hatırlattı. Yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, başrollerini Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci, Fırat Tanış, Dilara Aksüyek, Murat Aygen, Güven Murat Akpınar, Neslihan Yeldan ve Tamer Levent’in paylaştığı yapımın yeni bölüm fragmanı yarın yayına girmesi bekleniyor. İşte İstanbullu Gelin 45.yeni bölüm fragmanı ve oyuncu kadrosu ile ilgili ayrıntılar..