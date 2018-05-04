İstanbullu Gelin dizisi 49.yeni bölüm fragmanı yayında mı İstanbullu Gelin son 48.bölüm izle

İstanbullu Gelin dizisi 49.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İstanbullu Gelin 48.son bölüm izleme linki ile dizinin tekrarını nasıl izleyebilirim? soruların yanıtları dizi izleyicileri tarafından merak ediliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken İstanbullu Gelin 48.son bölümünde bu hafta Adem’in psikoloğuyla diyaloğu ön planda! Faruk’un itirafına rağmen Adem’in öfkesi dinmek bilmiyor. Boranları yeni sürprizler bekliyor.Her hafta başka bir entrikanın yaşandığı İstanbullu Gelin’in 4 Mayıs tarihli 48. bölümüyle ilgili en çok merak edilen konu Faruk’un itirafı sonrasında yaşanacaklar. Adem için kurduğu tuzaktan dolayı vicdan azabı duyan ve Süreyya ile karşı karşıya gelen Faruk, geçtiğimiz haftanın finalinde ‘sana tuzak kurdum’ itirafıyla şaşırtmıştı. Star TV ekranlarının vazgeçilmez dizisi İstanbullu Gelin 48. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Olaylı geçen bir bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da araştırılmaya başlandı. Dizinin geçen haftaki bölümünde Faruk'un Adem'i köşeye sıkıştırmak için oynadığı oyun Süreyya'yı büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştı. Süreyya Faruk'un bu hırs dolu haline şaşırmış ve kendisini Faruk'a karşı olan güvenini sorgularken bulmuştu. Ayrıca bu durumun Dilara ile arasının bozulmasına sebep olmasını da istemiyordu. Dizinin merak edilen yeni bölüm fragmanında ise Esma ile Süreyya arasında bir samimiyet doğuyor. Hatta bebek için Murat'ın odasını uygun gören Esma dolaylı yoldan Süreyya'nın kalmasını istediğinin sinyallerini veriyor. Adem Fikret'e şirketten ayrıldığını söylüyor. Faruk ile Adem arasındaki savaş ise bitecek gibi görünmüyor. Adem Psikolog'u İdil ile görüşüyor. İdil Adem'e "Haklı olmak yerine mutlu olmayı seçebilirsiniz" diyerek önce içindeki savaşı bitirmesi gerektiğini söylüyor. Dizinin bu haftaki bölümünde Gelin Hamamı sırası Burcu'ya geliyor. Diğer yandan Adem ise Faruk'tan hesap sormak için büyük bir hazırlığa başlıyor. İşte dizide yaşanan son gelişmeler..



Adem'in Faruk’a öfkesi dinmiyor!

Adem yaşadığı hayal kırıklığıyla öfkesini gitgide körüklemektedir. Faruk’un Adem’le yüzleşmesi Esma ve Süreyya arasında gerilim yaratır. Faruk’la karşı karşıya gelen Akif için zor günler kapıdadır. Boranlar kendi aralarında yaşanılanları hazmetmeye çalışırken İpek’in hamlesi Fikret’i büyük bir karara sürükler. Her şeye rağmen gerçekleştirilen lansmanda ise Boranları bambaşka bir sürece taşıyacak haber gelir.



İSTANBULLU GELİN 48.BÖLÜM FRAGMANI







Adem’in Faruk’a öfkesi dinmiyor! Adem yaşadığı hayal kırıklığıyla öfkesini gitgide körüklemektedir. Faruk’un Adem’le yüzleşmesi Esma ve Süreyya arasında gerilim yaratır. Faruk’la karşı karşıya gelen Akif için zor günler kapıdadır. Boranlar kendi aralarında yaşanılanları hazmetmeye çalışırken İpek’in hamlesi Fikret’i büyük bir karara sürükler. Her şeye rağmen gerçekleştirilen lansmanda ise Boranları bambaşka bir sürece taşıyacak haber.



İstanbullu Gelin yeni bölümüyle 4 Mayıs Cuma günü saat 20:00'de Star TV ekranlarında sizlerle!

İstanbullu Gelin” dizisinin Yapımcılığını "Onur Güvenatam", Yönetmenliğini ise "Zeynep Günay Tan" ve "Deniz Koloş" üstleniyor. Sürükleyici hikayesiyle izleyiciyi her hafta şaşırtmayı başaran İstanbullu Gelin'in Senaryosu ise "Teşrik-i Mesai"ye ait. Dizinin başrollerinde ise Faruk karakteriyle Özcan Deniz, Süreyya karakteriyle ise Aslı Enver yer alıyor.





İstanbullu Gelin Dizisi’nin 47. Bölümünde Neler Oldu?

Süreyya son zamanlarda hırslarına yenik düşen ve aklı fikri Adem'den intikam almak olan Faruk'a karşı güvenini sorgulamaya başlıyor. Çünkü Faruk'un agresif tavırları Süreyya'yı hayal kırıklığına uğratıyor. Ayrıca bu durum yüzünden Dilara ile aralarının bozulmasını istemiyor. İpek yine yapacağını yapıyor ve oynadığı oyunun keyfini sürerken Murat'ın yurt dışına yerleşme haberi konakta adeta yankılanıyor. Adem Boranlara karşı iyice bilenmiştir ve onları alt etmenin yollarını aramaya başlamıştır. Bu tablo karşısında Faruk'un atacağı adım çok önemlidir.

48. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?

İstanbullu Gelin 48. bölüm fragmanı yine ekranlara bomba gibi düşüyor. Esma ile Süreyya arasındaki kara bulutlar tamamen dağılıyor. Esma artık torunu için iyi şeyler yapmanın derdine düşüyor. Bebek için Murat'ın odasını uygun gören Esma dolaylı yoldan Süreyya'ya konaktan gitme demek istiyor. Adem Fikret'e artık yapamadığını ve şirketten ayrıldığını söylüyor. Psikolojisi altüst olan Adem psikiyatr'ı İdil ile görüşüyor. Adem İdil'e "Ben sevilmesi bu kadar zor birimiyim? Bu kadar zor mu beni kabul etmek?" diye dert yanarken İdil'in Adem'e verdiği nasihat "Haklı olmak yerine mutlu olmayı seçebilirsiniz" sözleri oluyor. Bu sözler Adem'in gerçekleri görmesini sağlıyor. Süreyya ile Emir arasında da ateşkes imzalanıyor. Bu haftaki bölümünde Gelin Hamamı sırası Burcu'ya geliyor. Diğer yandan Adem ise Faruk'tan hesap sormak için büyük bir hazırlığa başlıyor.

İstanbullu Gelin Dizisi Konusu

Süreyya küçük yaşta terk edilmiş ve erken büyümek zorunda bırakılmış genç bir kadındır. Hoş, alımlı, sempatik ve gururlu bir genç kadın olan Süreyya, hayat mücadelesinde güçlü olmayı başarmış ve konservatuardan mezun olmuştur. Geçimini reklam seslendirerek ve vokal yaparak kazanan Süreyya'nın tek dostu teyzesi Senem'dir. İki kadın birlikte yaşamaktadır. Ancak bir gün karşısına çıkan zengin ve yakışıklı iş adamı Faruk, Süreyya'nın hayatını kökten değiştirecektir.

Faruk, Bursa’nın hatırı sayılır köklü ailelerinden Boranların büyük oğludur. Faruk'un annesi Esma Sultan konaktaki hakimiyeti sebebiyle Süreyya'yı da oğluna layık görmez ve onu konağa kabul etmemek için her şeyi yapacaktır. Peki Esmanın Faruk'a olan düşkünlüğü bu büyük aşkı yok etmeye yetecek midir?



İstanbullu Gelin Dizisi Oyuncuları

Fikret (Salih Bademci)

Fikret Faruk'un kardeşidir. İpek ile evlenmiştir ancak onunla evlenmekle hayatının en büyük hatasını yapmıştır. Mutsuz evliliği, aile'ye yansır. Biraz dik kafalı bir karakterdir.

Salih Bademci 1984 Yılında İzmir'de doğmuştur. İlk filmi olan "Barda" ile çıkış yakalayamasa da 2014'te yayınlanan "Zeytin Tepesi", "Ulan İstanbul" ve "Kiralık Aşk" dizilerindeki performansıyla oyunculuktaki başarısını kanıtlamıştır.

İdil (Tilbe Saran)

İdil Adem'in psikiyatrıdır. Onun derdine çare bulan ve onu sakinleştirebilen tek kişi o dur. Adem sık sık İdil ile görüşür ve ondan akıl alır.

Tilbe Saran 20 Mayıs 1961 yılında İstanbul'da doğmuştur. Tilbe Saran İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümü ve İstanbul Belediye konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Yer aldığı projeler ise; "Şeref Meselesi", "Çalıkuşu", "Beni Unutma", "İntikam" ve "Cesur ve Güzel" dir.