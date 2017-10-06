İstanbullu Gelin yeni 20. Bölüm fragmanı yayında mı? İstanbullu Gelin son 19. Bölüm Star TV’de

İstanbullu Gelin yeni 20. Bölüm fragmanı izleyicisi tarafından araştırılıyor. İstanbullu Gelin son bölüm Star Tv’de yayınlanacak. Star Tv ekranlarının sevilen dizileri arasında yer alan İstanbullu Gelin yeni bölümleri ile nefes kesmeye devam ediyor. Dizideki gerilim ve heyecan her geçen gün giderek artıyor. Faruk ve Süreyya arasındaki gerilim heyecanla izleniyor. Faruk karakterini Özcan Deniz, Süreyya karakterini Aslı Enver canlandırıyor. İstanbullu Gelin son bölümde Süreyya’nın boşanma dilekçesi Boranlarda bomba etkisi yaratır. Faruk, Süreyya’nın bu davranışının altında yatan nedenlerini çözmeye çalışırken karısının Dilara’nın düğününde sahneye çıkması üstelik boşanma avukatı Can ile birlikte şarkı söylemeleri yeni bir krize neden olur. Herkes nefesini tutmuş ne olacağını merak ederken Faruk’un Süreyya’yı dansa kaldırması büyük şaşkınlık yaratır. Uzaktan tutkulu bir şekilde dans eden çift arasında aslında kimsenin fark edemediği fırtınalar kopmaktadır. Beklenmedik gelişmelerin yaşanacağı düğününün sürprizlerinden biri de Aslı Enver’in Murat Aygen’in Nil Karaibrahimgil’in sevilen şarkısını Kanatlarım Var Ruhumda’yı birlikte seslendirmeleri. İstanbullu Gelin yeni 20. Bölüm fragmanı ve İstanbullu Gelin son 19. Bölüm izleme linki haberimiz içerisinde yer alacak.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM ÖZETİ

Faruk ve Süreyya yol ayrımında!

Bir yol ayrımına gelen Faruk ve Süreyya geri adım atmamakta oldukça kararlıdırlar. Bu duruma seyirci kalmak istemeyen konak sakinleri özenle hazırladıkları oyunu devreye sokarlar. Garip’in şaşırtıcı sözleri Esma’nın onunla ilgili kesin yargılarını gözden geçirmesine sebep olur. Faruk, bir yandan Süreyya’nın hamlelerini çözmeye çalışırken bir yandan da Adem’i kontrol altına tutmaya çalışmaktadır. Ancak Adem kimsenin cesaret edemeyeceği bir intikam planını uygulayarak herkesi şok edecektir.

Düğünde Avukatı Can ile birlikte sahne alan Süreyya'ya Faruk'tan beklenmedik hamle...

Star’da her Cuma ekrana gelen, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı, İstanbullu Gelin’in bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde Faruk ve Süreyya’nın düğüne damgasını vuran dansları konuşulacak.

Süreyya’nın boşanma dilekçesi Boranlarda bomba etkisi yaratır. Faruk, Süreyya’nın bu davranışının altında yatan nedenlerini çözmeye çalışırken karısının Dilara’nın düğününde sahneye çıkması üstelik boşanma avukatı Can ile birlikte şarkı söylemeleri yeni bir krize neden olur.

Herkes nefesini tutmuş ne olacağını merak ederken Faruk’un Süreyya’yı dansa kaldırması büyük şaşkınlık yaratır. Uzaktan tutkulu bir şekilde dans eden çift arasında aslında kimsenin fark edemediği fırtınalar kopmaktadır.

Beklenmedik gelişmelerin yaşanacağı düğününün sürprizlerinden biri de Aslı Enver’in Murat Aygen’in Nil Karaibrahimgil’in sevilen şarkısını Kanatlarım Var Ruhumda’yı birlikte seslendirmeleri.

İSTANBULLU GELİN KONUSU NEDİR?

İstanbul’da yaşayan Süreyya genç yaşta annesini ve babasını kaybetmiş hayatın ağır yükünü sırtlamış çok güzel ve gururlu bir genç kızdır. Ansızın karşısına çıkan Bursa’lı zengin ve karizmatik iş adamı Faruk’a aşık olup Bursa’ya gelin gitmesiyle başlayan dramatik bir aşk hikayesi. İstanbul’da yetişmiş olan Süreyya özgürlüğüne düşkün, modern bir kadınken, Faruk ise modern görünümüne rağmen ailesine, gelenek ve görenekleri sıkı sıkıya bağlıdır.

Süreyya eve adımını atarken ev halkını yavaş yavaş tanıyacaktır. Herkesin tek hakimi olmak isteyen kayın validesi Esma hanım, tek işi genç kızın ayağını kaydırarak onun statüsünü elde etmek isteyen eltisi İpek, Kocasının her biri birbirinden sorunlu olan kardeşleri Fikret, Osman ve Murat ile boğuşurken Faruk ise hiç hesapta yokken ortaya çıkan sürpriz düşmanıyla baş etmek zorunda kalacaktır. Olaylar geliştikçe neredeyse 400 yıldır tüm haşmetiyle dimdik ayakta duran konak temellerinden sallanacak ve tüm aile bundan nasibini alacaktır.

Yapım: O3 Medya

Yapımcı: Onur Güvenatam

Drama Direktörü: Lale Eren

Yönetmen: Zeynep Günay Tan-Deniz Koloş

Senaryo: Teşrik-i Mesai

İSTANBULLU GELİN OYUNCULARI

Özcan Deniz; (Faruk) Ankara Elmadağ ilçesinde dünyaya gelen usta şarkıcı ve oyuncu 19 Mayıs 1972 yılında doğmuştur. Aslen Ağrı’lıdır. Yaptığı filmler ve diziler ile izleyicinin kalbine taht kurmuştur. En son Star Tv ekranlarında yayınlanan Kaderimin yazıldığı Gün dizisinde Kahraman karakterine hayat vermiştir. Yine çok popüler bir dizi olan Karagül dizisinde de rol almıştır.

Aslı Enver; (Süreyya)10 Mayıs 1984 Londra doğumlu 31 yaşındaki genç oyuncunun Birkan Sokullu eski eşidir. 12 yaşında kadar Londra’da yaşayan Aslı Enver daha sonra ilesi ile birlikte Türkiye’ye taşınmıştır. Haliç Üniversitesi’nde eğitimini tamamlamıştır. Tamam Mıyız?, Kardeşim Benim gibi sinema filmlerinde rol almıştır. Oynadığı filmlerin yanı sıra Hayat Bilgisi, Kavak Yelleri, Suskunlar, Kayıp, Bana Artık Hicran De gibi dizilerde rol almıştır.

Doktor İbrahim (Selçuk Borak)

1952 İstanbul doğumlu başarılı oyunu İstanbul Şehir Tiyatroları ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı olarak bilinmektedir. Kurtlar Vadisi, Mayıs Kraliçesi, Avrupa Yakası, Eyyvah Eyvah 3 gibi yapımlarda yer bulmuştur.

Tuncay Kaynak (Vecdi)

15 Haziran 1956 Balıkesir doğumlu oyuncu Marmara Üniversitesi İşletme bölümünü tamamlamıştır. İkizler burcudur ve saç rengi koyu kestanedir. Mahallenin Muhtarları dizisiyle oyunculuk hayatına ilk adımını atmıştır. Çiçek Taksi, Deli Yürek, Maral, Karadayı ve Arkadaşlar İyidir gibi dizilerde rol almıştır.

Hayal Köseoğlu (Zeynep)

30 Kasım 1991 doğumlu oyuncu 1.70 boyunda ve 67 kilodadır. Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur. Yeni Hayat, Muhteşem Yüzyıl ve Aşk-ı Memnu gibi dizilerde rol almıştır. Güzel oyuncuyu son olarak Arkadaşlar İyidir’de izlemiştik.

Fırat Tanış (Adem)

Mayıs 1975 İstanbul doğumlu oyuncu aynı zamanda müzisyenliğiyle de tanınmaktadır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü mezunudur. Geniş Aile diisinde Koyu Bilal karakteriyle tanınmaktadır. Ulan İstanbul, Bir Zamanlar Osmanlı, Mavi Gece, Yeşil Deniz, Somuncu Baba Aşkın Sırrı gibi dizilerde rol almıştır.

Semra Dinçer (Reyhan Sezgin)

1965 Ankara doğumlu oyuncu Kuzey Güney dizisinde Handan karakteriyle tanınmıştır. Kavak Yelleri, Kaybolan Yıllar, Unutulmaz ve Dinle Sevgili gibi dizilerde rol almıştır.

Özge Borak (Jinekolog Begüm)

14 Şubat 1982 doğumlu başarılı oyuncu Selçuk Borak’ın kızıdır. İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü mezunudur. Bülent Şakrak’la 4 yıl boyunca evli kalmış daha sonra bşanmış ve 2012 yılında Ata Demirer’le evlenmiş ve ilişkisi 2014 yılına kadar devam etmiştir. Küçük Kadınlar, Eşref Saati gibi dizilerde rol almıştır. Eyyvah Eyvah ve Eyyvah Eyvah 2 filmlerinde Ata Demirer’le başrolleri paylaşmıştır.

İpek Bilgin (Esma)

1965 İstanbul doğumlu deneyimli isim tiyatro oyuncusu, tiyatro oyun yönetmeni ve çevirmendir. Bir çok dizi ve sinema filminde yer alan Bilgin Ankara Devlet Tiyatrosunda görev almıştır. Ezel, Bıçak Sırtı, Hırsız Polis, 20 dakika ve Maral gibi dizilerde rol oynamıştır. Oynadığı dizilerin yanı sıra Hokkabaz, Kelebeğin Rüyası ve Hükümet Kadın gibi filmlerde de rol almıştır.

Salih Bademci (Fikret)

15 Ağustos 1984 İzmir doğumlu yakışıklı oyuncu 2015 yılında İmer Özgün ile evlenmiştir. Bornova Anadolu Lisesi’nden mezun olan Bademci son olarak Kiralık Aşk dizisinde rol aldığı Sinan Karakaya karakteriyle tanınmaktadır. Ulan İstanbul, Zeytin Tepesi, Fatih ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki gibi dizilerde rol bulmuştur.

Murat Akpınar (Osman)

1998 İstanbul doğumlu yakışıklı oyuncu 1.82 boyunda ve 80 kilodadır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü mezunudur. Suskunlar dizisinde İbrahim karakteriyle adını duyurmuştur.

Fatih Koyunoğlu (Akif)

1 ocak 1979 doğumlu başarılı oyuncu İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Oğlak burcu olan Koyunoğlu 1.76 boyunda ve 68 kilodadır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü mezunudur. Beni Böyle Sev, Kara Kutu, Elveda Rumeli ve Beni Unutma gibi dizilerde rol almıştır.

Dilara Aksüyek (İpek)

1987 yılının temmuz ayında hayata gözlerini açan Aksüyek İzmir’in Karşıyaka semtinde dünyaya gelmiştir. Çocukluk yıllarını Trakya Üniversitesi’nin lojmanlarında geçiren güzel oyuncu 1.65 boyunda ve 55 kilodadır. Düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Kadim Dostum, Adı Mutluluk gibi dizilerde rol almıştır.

Neslihan Yeldan (Senem)

1969 İstanbul doğumlu başarılı oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Bir Demet Tiyatro’da canlandırdığı Füreya karakteriyle bilinmektedir. Oyuncu son olarak Kuzey Güney, Kiraz Mevsimi ve Saklı Kalan gibi dizilerde yer almıştır.

Berkay Hardal (Murat)

Pelinsu Pir (Nurgül)

Nergis Çorakçı (Kıymet)

Ahmet Sabri Özmener (Mustafa)

1961 Kars doğumlu tecrübeli oyuncu Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünden mezun olmuştur. Bizim Evin Halleri, Şefkat Tepe, Küçük Gelin gibi dizilerde rol almıştır.

Muharrem Türkseven (Nazif)

Hakan Altıner (Şahap)

9 Mayıs 1952 doğumlu deneyimli oyuncu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tiyatro bölümünü tamamlamıştır. Hayat Bilgisi, Selena, Adanalı ve Ne Münasebet gibi dizilerde rol almıştır.

Nilay Erdönmez (Asiye)

Hira Koyuncuoğlu (Bade)

Eren Balkan (Gülistan)

24 Aralık İstanbul doğumlu 36 yaşındaki oyuncu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat tarihi mezunudur. Bahçeşehir Üniversitesi’nde ileri oyunculuk yüksek lisansı yapmıştır. Hırsız Polis, Yaprak Dökümü ve Kara Ekmek gibi dizilerde rol almıştır.

Eser Ali Yıldırım (Ömer)

Neslihan Arslan (Dilara)

25 Nisan İstanbul doğumlu 28 yaşındaki oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı müzikal bölümünü tamamlamıştır.

Gürhan Gülbahar (Yılmaz)

1972 İstanbul doğumlu 1.82 boyunda ve 78 kilodaki yetenekli oyuncu kır saçlı, kahverengi gözlüdür. Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları’nda oyunculuk eğitimini tamamlamıştır. Elif, Medcezir, Kertenkele, Şubat ve Poyraz Karayel gibi dizilerde rol almıştır.

Bertan Dirikolu (Asım)

1980 İstanbul doğumlu oyuncu 1.83 boyunda ve 79 kilodadır. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümü mezunudur. Sıla, Ustura Kemal, Canımıniçi ve Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan dizilerinde rol almıştır.