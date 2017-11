İstanbullu Gelin yeni 24. Bölüm fragmanı İstanbullu Gelin son 23. bölüm izlendi İstanbullu Gelin fragmanı ve İstanbullu Gelin son bölüm izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. İstanbullu Gelin izleyicisi ile her Cuma saat 20.00’da Star TV ekranlarında buluşuyor. Dizinin her bölümü nefes kesmeye devam ediyor. İstanbullu Gelin son bölümde Süreyya eve geldiğinde kimseyi göremeyince şoka uğradı. Çünkü Faruk ve tüm aile Begümlere yemeğe gitmişti ve Süreyya’nın bundan haberi yoktu. Aslında bu durumdan sadece Esma Boran’ın haberi vardı. Süreyya’nın eve gelmesinin üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra Dilara konağa geldi ve canının çok sıkkın olduğunu, Can’ın sahne aldığı mekanda yer ayırttırdığını söyledi. Süreyya, Faruk’un bu duruma kızacağını düşünüp bir an istemedi. Fakat sonra Dilara çok üzgün olduğu için kabul etti. Faruk geç saatte Süreyya’yı oradan almaya gitti. Dilara’nın mutsuz olmasına üzülen Süreyya, onu ve Adem’i eve yemeğe davet etti. Esma Boran, itirazlarına rağmen eve Adem’in davet edilmesine çok sinirlendi. Garip’in yanına gitti. İkili beraber romantik ve güzel bir yemek yediler. İstanbullu Gelin yeni 24. Bölüm fragmanı ve İstanbullu Gelin son 23. Bölüm izleme linki haberimiz içerisinde sizlerle olacak.

İstanbullu Gelin yeni 24. Bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. İstanbullu Gelin son 23. Bölüm izleyicinin nefesini kesti. Başrollerini Süreyya karakterini canlandıran Aslı Enver ve Faruk karakterine hayat veren Özcan Deniz'in paylaştığı dizi her Cuma saat 20.00'da Star TV ekranlarında yayınlanıyor. İstanbullu Gelin fragmanı yayınlanan son bölümün ardından merakla araştırılıyor. İstanbullu Gelin son bölümde Süreyya, Dilara'nın mutsuz olmasına çok üzüldü ve dostu için bir şeyler yapmak istedi. Faruk'a bu istediğini söyledi. En başta buna itiraz eden Faruk, daha sonra kabul etti. Dilara ve Adem'in konağa yemeğe davet edilmesi, Esma Boran'ı çok sinirlendi. Esma, yemekte bulunmak istemedi ve Garip'e gitti. Garip, Esma'ya güzel bir yemek hazırladı. Esma, Garip'in zevkine uygun giyinebilmek için gitmeden önce alışverişe çıktı ve kendine yeni kıyafetler aldı. İpek ve Fikret, kendilerinin Adem'le yemek yeme fikrine karşı çıkan Esma'nın, Süreyya'ya bir şey dememesine çok sinirlendiler. Yemek sırasında gerginlik çıktı. Murat, Adem’in üzerine yürüdü. Bölüm sonunda Süreyya ve İpek konuşurlarken, İpek bir anda merdivenlerden yuvarlandı. Bebeğine bir şey olup olmayacağı merak ediliyor. İstanbullu Gelin yeni 24. Bölüm fragmanı ve İstanbullu Gelin son 23. Bölüm izleme linki haberimiz içerisinde sizlerle olacak. İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ İSTANBULLU GELİN 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından heyecanla araştırılıyor. Fragman henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinde sizlerle olacak. İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM ÖZETİ Esma yeni yaşında aldığı yeni kararlarla herkesi şaşırtır.Konakta ise büyük gerginlik var. Emir’in yemekte söylediği şeyler Faruk’un çok farklı duygular hissetmesine sebep olur. Yeni yaşında yeni kararlar alan Esma, Garip’i çok şaşırtır. Begüm beklenmedik bir ziyaretle yıkılır. Yaşanan bir olay Adem ve Dilara’nın evliliğinde karanlık bir boyutun açılmasına sebep olur. Süreyya ise Dilara’nın çıkmazda olduğunu hisseder. Onun, arkadaşı için yapacağı hamle konakta çok büyük bir gerilime yol açar. Gece vakti yaşanan korkunç olay, Süreyya’nın hayatının en büyük sınavını vermesine sebep olacaktır. İSTANBULLU GELİN KONUSU NEDİR? İstanbul’da yaşayan Süreyya genç yaşta annesini ve babasını kaybetmiş hayatın ağır yükünü sırtlamış çok güzel ve gururlu bir genç kızdır. Ansızın karşısına çıkan Bursa’lı zengin ve karizmatik iş adamı Faruk’a aşık olup Bursa’ya gelin gitmesiyle başlayan dramatik bir aşk hikayesi. İstanbul’da yetişmiş olan Süreyya özgürlüğüne düşkün, modern bir kadınken, Faruk ise modern görünümüne rağmen ailesine, gelenek ve görenekleri sıkı sıkıya bağlıdır. Süreyya eve adımını atarken ev halkını yavaş yavaş tanıyacaktır. Herkesin tek hakimi olmak isteyen kayın validesi Esma hanım, tek işi genç kızın ayağını kaydırarak onun statüsünü elde etmek isteyen eltisi İpek, Kocasının her biri birbirinden sorunlu olan kardeşleri Fikret, Osman ve Murat ile boğuşurken Faruk ise hiç hesapta yokken ortaya çıkan sürpriz düşmanıyla baş etmek zorunda kalacaktır. Olaylar geliştikçe neredeyse 400 yıldır tüm haşmetiyle dimdik ayakta duran konak temellerinden sallanacak ve tüm aile bundan nasibini alacaktır. Yapım: O3 Medya Yapımcı: Onur Güvenatam Drama Direktörü: Lale Eren Yönetmen: Zeynep Günay Tan-Deniz Koloş Senaryo: Teşrik-i Mesai İSTANBULLU GELİN OYUNCULARI Özcan Deniz; (Faruk) Ankara Elmadağ ilçesinde dünyaya gelen usta şarkıcı ve oyuncu 19 Mayıs 1972 yılında doğmuştur. Aslen Ağrı’lıdır. Yaptığı filmler ve diziler ile izleyicinin kalbine taht kurmuştur. En son Star Tv ekranlarında yayınlanan Kaderimin yazıldığı Gün dizisinde Kahraman karakterine hayat vermiştir. Yine çok popüler bir dizi olan Karagül dizisinde de rol almıştır. Aslı Enver; (Süreyya)10 Mayıs 1984 Londra doğumlu 31 yaşındaki genç oyuncunun Birkan Sokullu eski eşidir. 12 yaşında kadar Londra’da yaşayan Aslı Enver daha sonra ilesi ile birlikte Türkiye’ye taşınmıştır. Haliç Üniversitesi’nde eğitimini tamamlamıştır. Tamam Mıyız?, Kardeşim Benim gibi sinema filmlerinde rol almıştır. Oynadığı filmlerin yanı sıra Hayat Bilgisi, Kavak Yelleri, Suskunlar, Kayıp, Bana Artık Hicran De gibi dizilerde rol almıştır. Doktor İbrahim (Selçuk Borak) 1952 İstanbul doğumlu başarılı oyunu İstanbul Şehir Tiyatroları ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı olarak bilinmektedir. Kurtlar Vadisi, Mayıs Kraliçesi, Avrupa Yakası, Eyyvah Eyvah 3 gibi yapımlarda yer bulmuştur. Tuncay Kaynak (Vecdi) 15 Haziran 1956 Balıkesir doğumlu oyuncu Marmara Üniversitesi İşletme bölümünü tamamlamıştır. İkizler burcudur ve saç rengi koyu kestanedir. Mahallenin Muhtarları dizisiyle oyunculuk hayatına ilk adımını atmıştır. Çiçek Taksi, Deli Yürek, Maral, Karadayı ve Arkadaşlar İyidir gibi dizilerde rol almıştır. Hayal Köseoğlu (Zeynep) 30 Kasım 1991 doğumlu oyuncu 1.70 boyunda ve 67 kilodadır. Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur. Yeni Hayat, Muhteşem Yüzyıl ve Aşk-ı Memnu gibi dizilerde rol almıştır. Güzel oyuncuyu son olarak Arkadaşlar İyidir’de izlemiştik. Fırat Tanış (Adem) Mayıs 1975 İstanbul doğumlu oyuncu aynı zamanda müzisyenliğiyle de tanınmaktadır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü mezunudur. Geniş Aile diisinde Koyu Bilal karakteriyle tanınmaktadır. Ulan İstanbul, Bir Zamanlar Osmanlı, Mavi Gece, Yeşil Deniz, Somuncu Baba Aşkın Sırrı gibi dizilerde rol almıştır. Semra Dinçer (Reyhan Sezgin) 1965 Ankara doğumlu oyuncu Kuzey Güney dizisinde Handan karakteriyle tanınmıştır. Kavak Yelleri, Kaybolan Yıllar, Unutulmaz ve Dinle Sevgili gibi dizilerde rol almıştır. Özge Borak (Jinekolog Begüm) 14 Şubat 1982 doğumlu başarılı oyuncu Selçuk Borak’ın kızıdır. İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü mezunudur. Bülent Şakrak’la 4 yıl boyunca evli kalmış daha sonra bşanmış ve 2012 yılında Ata Demirer’le evlenmiş ve ilişkisi 2014 yılına kadar devam etmiştir. Küçük Kadınlar, Eşref Saati gibi dizilerde rol almıştır. Eyyvah Eyvah ve Eyyvah Eyvah 2 filmlerinde Ata Demirer’le başrolleri paylaşmıştır. İpek Bilgin (Esma) 1965 İstanbul doğumlu deneyimli isim tiyatro oyuncusu, tiyatro oyun yönetmeni ve çevirmendir. Bir çok dizi ve sinema filminde yer alan Bilgin Ankara Devlet Tiyatrosunda görev almıştır. Ezel, Bıçak Sırtı, Hırsız Polis, 20 dakika ve Maral gibi dizilerde rol oynamıştır. Oynadığı dizilerin yanı sıra Hokkabaz, Kelebeğin Rüyası ve Hükümet Kadın gibi filmlerde de rol almıştır. Salih Bademci (Fikret) 15 Ağustos 1984 İzmir doğumlu yakışıklı oyuncu 2015 yılında İmer Özgün ile evlenmiştir. Bornova Anadolu Lisesi’nden mezun olan Bademci son olarak Kiralık Aşk dizisinde rol aldığı Sinan Karakaya karakteriyle tanınmaktadır. Ulan İstanbul, Zeytin Tepesi, Fatih ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki gibi dizilerde rol bulmuştur. Murat Akpınar (Osman) 1998 İstanbul doğumlu yakışıklı oyuncu 1.82 boyunda ve 80 kilodadır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü mezunudur. Suskunlar dizisinde İbrahim karakteriyle adını duyurmuştur. Fatih Koyunoğlu (Akif) 1 ocak 1979 doğumlu başarılı oyuncu İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Oğlak burcu olan Koyunoğlu 1.76 boyunda ve 68 kilodadır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü mezunudur. Beni Böyle Sev, Kara Kutu, Elveda Rumeli ve Beni Unutma gibi dizilerde rol almıştır. Dilara Aksüyek (İpek) 1987 yılının temmuz ayında hayata gözlerini açan Aksüyek İzmir’in Karşıyaka semtinde dünyaya gelmiştir. Çocukluk yıllarını Trakya Üniversitesi’nin lojmanlarında geçiren güzel oyuncu 1.65 boyunda ve 55 kilodadır. Düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Kadim Dostum, Adı Mutluluk gibi dizilerde rol almıştır. Neslihan Yeldan (Senem) 1969 İstanbul doğumlu başarılı oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Bir Demet Tiyatro’da canlandırdığı Füreya karakteriyle bilinmektedir. Oyuncu son olarak Kuzey Güney, Kiraz Mevsimi ve Saklı Kalan gibi dizilerde yer almıştır. Berkay Hardal (Murat) Pelinsu Pir (Nurgül) Nergis Çorakçı (Kıymet) Ahmet Sabri Özmener (Mustafa) 1961 Kars doğumlu tecrübeli oyuncu Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünden mezun olmuştur. Bizim Evin Halleri, Şefkat Tepe, Küçük Gelin gibi dizilerde rol almıştır. Muharrem Türkseven (Nazif) Hakan Altıner (Şahap) 9 Mayıs 1952 doğumlu deneyimli oyuncu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tiyatro bölümünü tamamlamıştır. Hayat Bilgisi, Selena, Adanalı ve Ne Münasebet gibi dizilerde rol almıştır. Nilay Erdönmez (Asiye) Hira Koyuncuoğlu (Bade) Eren Balkan (Gülistan) 24 Aralık İstanbul doğumlu 36 yaşındaki oyuncu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat tarihi mezunudur. Bahçeşehir Üniversitesi’nde ileri oyunculuk yüksek lisansı yapmıştır. Hırsız Polis, Yaprak Dökümü ve Kara Ekmek gibi dizilerde rol almıştır. Eser Ali Yıldırım (Ömer) Neslihan Arslan (Dilara) 25 Nisan İstanbul doğumlu 28 yaşındaki oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı müzikal bölümünü tamamlamıştır. Gürhan Gülbahar (Yılmaz) 1972 İstanbul doğumlu 1.82 boyunda ve 78 kilodaki yetenekli oyuncu kır saçlı, kahverengi gözlüdür. Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları’nda oyunculuk eğitimini tamamlamıştır. Elif, Medcezir, Kertenkele, Şubat ve Poyraz Karayel gibi dizilerde rol almıştır. Bertan Dirikolu (Asım) 1980 İstanbul doğumlu oyuncu 1.83 boyunda ve 79 kilodadır. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümü mezunudur. 