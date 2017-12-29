İstanbullu Gelin yeni 32.bölüm fragmanı yayında mı İstanbullu Gelin 31.bölüm Star Tv'de izlenecek

İstanbullu Gelin yeni 32.bölüm fragmanı yayında mı İstanbullu Gelin son 31.bölüm izleme linki izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bomba etkisi yaratan tanıtımları ve oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettiren İstanbullu Gelin 31. bölümünde bu hafta Adem’in tehdidi Garip’i kendisi için çok zor bir karar almaya iter. Gelen bir haber Süreyya’nın aklının ucundan bile geçirmek istemeyeceği bir olasılığın gerçek olduğunu ortaya çıkarır. Faruk’un sezgilerinin ne denli doğru olduğu bir kez daha anlaşılır. Reyhan’ın aldığı bir davet onu hayatta en korktuğu şeyle karşı karşıya bırakır. Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı, Star TV’nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin dizisi saat 20:00'dan sonra Star Tv'de izlenecek. İşte İstanbullu Gelin yeni 32.bölüm fragmanı ve 31.son bölüm izeleme linki...



Yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, başrollerini Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci, Fırat Tanış, Dilara Aksüyek, Murat Aygen, Güven Murat Akpınar, Neslihan Yeldan ve Tamer Levent’in paylaştığı İstanbullu Gelin 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Dizinin izleyicileri Boran Konağı'nda yılbaşı akşamı yaşanacakları merak ediyor. Gelen bir haber Süreyya’nın aklının ucundan bile geçirmek istemeyeceği bir olasılığın gerçek olduğunu ortaya çıkartacak. Yeni yılın ilk saatlerinde ise tüm dengeleri değiştirecek bir sır hiç beklenmedik biri tarafından öğrenilecek. İşte İstanbullu Gelin'in yeni bölümünde yaşanacaklar.

İSTANBULLU GELİN 31.BÖLÜM FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN 31.BÖLÜM ÖZETİ

Boran Konağı yeni bir sırla sarsılacak!

Adem’in tehdidi Garip’i kendisi için çok zor bir karar almaya iter. Gelen bir haber Süreyya’nın aklının ucundan bile geçirmek istemeyeceği bir olasılığın gerçek olduğunu ortaya çıkarır. Faruk’un sezgilerinin ne denli doğru olduğu bir kez daha anlaşılır. Reyhan’ın aldığı bir davet onu hayatta en korktuğu şeyle karşı karşıya bırakır. Can sonuçları çok ağır olabilecek bir yüzleşme yaşamak zorunda kalır. Yeni yılın ilk saatlerinde ise tüm dengeleri değiştirecek bir sır hiç beklenmedik biri tarafından öğrenilecektir.



İSTANBULLU GELİN 31.BÖLÜM FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN 30.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Süreyya’dan gelen bir haber Faruk’un sevinçten havalara uçmasına sebep olur.

Bir süredir tehlikeli sularda yüzen Fikret hiç beklemediği yerden gelen bir darbe ile köşeye sıkışır. Süreyya’dan gelen bir haber Faruk’un sevinçten havalara uçmasına sebep olur. Öğrendiği bilgiyle deliye dönen Emir’in yaptığı hamle herkesin yüreğini ağzına getirir. Can derinlerdeki duyguları ile ilgili hiç istemeyeceği biriyle yüzleşmek zorunda kalır. Esma Ve Garip önlerinde başlayan yeni sürecin tadını çıkarmaktadırlar. Ancak bilmedikleri şey, sürpriz bir isim tarafından fark edilecek olmalarıdır.



İSTANBULLU GELİN DİZİSİ KONUSU

İstanbul’da yaşayan Süreyya genç yaşta annesini ve babasını kaybetmiş hayatın ağır yükünü sırtlamış çok güzel ve gururlu bir genç kızdır. Ansızın karşısına çıkan Bursa’lı zengin ve karizmatik iş adamı Faruk’a aşık olup Bursa’ya gelin gitmesiyle başlayan dramatik bir aşk hikayesi. İstanbul’da yetişmiş olan Süreyya özgürlüğüne düşkün, modern bir kadınken, Faruk ise modern görünümüne rağmen ailesine, gelenek ve görenekleri sıkı sıkıya bağlıdır. Süreyya eve adımını atarken ev halkını yavaş yavaş tanıyacaktır. Herkesin tek hakimi olmak isteyen kayın validesi Esma hanım, tek işi genç kızın ayağını kaydırarak onun statüsünü elde etmek isteyen eltisi İpek, Kocasının her biri birbirinden sorunlu olan kardeşleri Fikret, Osman ve Murat ile boğuşurken Faruk ise hiç hesapta yokken ortaya çıkan sürpriz düşmanıyla baş etmek zorunda kalacaktır. Olaylar geliştikçe neredeyse 400 yıldır tüm haşmetiyle dimdik ayakta duran konak temellerinden sallanacak ve tüm aile bundan nasibini alacaktır.

İSTANBULLU GELİN DİZİSİ OYUNCULARI

FARUK BORAN (ÖZCAN DENİZ)

Özcan Deniz 19 Mayıs 1972 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiş bir isimdir.Yaklaşık 5-6 yaşına kadar burada yaşadıktan sonra 1977 yıllarında ailesinle beraber Aydın’a yerleşmişlerdir.Çocukluk ve gençlik yıllarının büyük bölümünü Egede yaşayarak geçirmiştir. 1992 yılında piyasayla ilk kez tanışmış ve ilk albümü olan “Yine Ağlattın Beni”yi piyasaya süren Özcan Deniz, asıl şöhreti 1993 yılında müzik marketlerde yerini alan “Hadi Hadi Meleğim” adlı albümüyle yakalamıştır. 1994 yılında Memduh Ün’ün çekimlerini üstlendiği “Ona Sevdiğimi Söyle” adlı filmde rol alarak sinema dünyasına ilk adımını atan Özcan Deniz, 1995 yılında askerlik vazifesini gerçekleştirmek üzere çalışmalarına ara vermiş, askerden döndüğünde ise “Yalan Mı?” adını verdiği albümünden sonra aynı isimdeki dizide de rol almıştır. “Asmalı Konak”, “Haziran Gecesi”, “Bir Zamanlar Osmanlı” gibi oldukça ses getirmiş televizyon dizilerinde rol alarak oyunculuğundan da sıkça söz ettiren Özcan Deniz, “O Şimdi Asker”, “Asmalı Konak: Hayat”, “Neredesin Firuze”, “Keloğlan Kara Prens’e Karşı” gibi beyaz perdenin önemli projelerinde de yer almıştır.

Ailesinden devraldığı otobüs firmasını genişleten ve ülkenin ünlü iş adamları arasına giren müzmin bekar Faruk, bir yandan tesadüfen tanıştığı ve adeta çarpıldığı Süreyya ile ilişkisinin getirdiği sorunlarla uğraşırken; diğer yandan birden bire hayatına giren düşmanı Adem’le başa çıkmaya çalışacaktır. Üstelik bu düşman aileyi temellerinden sarsacak bir sırla gelmektedir.

SÜREYYA DENİZ (BORAN) (ASLI ENVER)

Aslı Enver, 10 Mayıs 1984 tarihinde Londra’da ailesinin ikinci çocuğu olarak doğmuştur. Bir abisi bir kız kardeşi vardır. Tekstilci Babası bir Kıbrıs Türk’üdür. Annesi Dilek hanım eğitim için Türkiye'den Londra'ya gittiğinde babasıyla orada tanışıp evlenmiş. İlkokulu Londra’da okudu. Aslı Enver 1996 yılına kadar 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Londra’dan İstanbul’a taşınmıştır. Pera Güzel Sanatlar Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Haliç Üniversitesi'nin Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. 2003 yılında “Hayat Bilgisi” adlı dizide oynadı, 2007 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan “Kavak Yelleri” adlı gençlik dizisinde başrol Mine Ergun karakterini canlandırdı. Aslı Enver, 2007 – 2011 yılları arasında "Kavak Yelleri" adlı dizide İbrahim Kendirci, Dağhan Külegeç, Pelin Karahan, Sarp Apak ile birlikte başrolde oynadı. 2012 yılında yine baş rolde “Suskunlar” dizisinde oynadı. 2013 yılında da “Kayıp” dizisinde ve “Tamam Mıyız?” sinema filminde oynadı. slı Enver, oynadığı sinema ve dizilerden başka; Yapı Kredi, maviyesil, Lescon ve Molped reklamlarında rol almıştır. Aslı Enver, 13 Temmuz 2012 tarihinde oyuncu Birkan Sokullu ile evlendi. 26 Ağustos 2015 tarihinde boşandıklarını duyurdular. Şimdilerde ünlü popçu Murat Boz ile aşk yaşıyor. Aslı Enver, 2014 yılında "Bana Artık Hicran De" adlı dizide; Buğra Gülsoy, Alican Yücesoy, Şebnem Hassanisoughi ile başrol oyunculuğunu üstlenmiştir. Dizi'nin geniş oyuncu kadrosunda Nadir Sarıbacak, Tamer Levent, Nur Sürer ve Zeyno Eracar gibi ünlü isimler yer almaktadır. 15 Ocak 2016 tarihinde vizyona giren ve yıllar sonra karşılaşan iki kardeşin hikayesinin anlatıldığı "Kardeşim Benim" adlı sinema filminde Murat Boz ve Burak Özçivit ile birlikte başrolde oynadı.

Küçük yaşta ailesini kaybeden Süreyya, baş döndürücü güzelliği, güçlü kişiliği ve sağlam duruşu ile dikkatleri hemen üzerine çekmektedir. Süreyya’nın mütevazi yaşamı Bursalı iş adamı Faruk Boran’a ilk görüşte aşık olması ile tamamen değişir.

Doktor İbrahim (Selçuk Borak)

1952 İstanbul doğumlu başarılı oyunu İstanbul Şehir Tiyatroları ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı olarak bilinmektedir. Kurtlar Vadisi, Mayıs Kraliçesi, Avrupa Yakası, Eyyvah Eyvah 3 gibi yapımlarda yer bulmuştur.

Tuncay Kaynak (Vecdi)

15 Haziran 1956 Balıkesir doğumlu oyuncu Marmara Üniversitesi İşletme bölümünü tamamlamıştır. İkizler burcudur ve saç rengi koyu kestanedir. Mahallenin Muhtarları dizisiyle oyunculuk hayatına ilk adımını atmıştır. Çiçek Taksi, Deli Yürek, Maral, Karadayı ve Arkadaşlar İyidir gibi dizilerde rol almıştır.

Hayal Köseoğlu (Zeynep)

30 Kasım 1991 doğumlu oyuncu 1.70 boyunda ve 67 kilodadır. Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur. Yeni Hayat, Muhteşem Yüzyıl ve Aşk-ı Memnu gibi dizilerde rol almıştır. Güzel oyuncuyu son olarak Arkadaşlar İyidir’de izlemiştik.

Fırat Tanış (Adem)

Mayıs 1975 İstanbul doğumlu oyuncu aynı zamanda müzisyenliğiyle de tanınmaktadır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü mezunudur. Geniş Aile diisinde Koyu Bilal karakteriyle tanınmaktadır. Ulan İstanbul, Bir Zamanlar Osmanlı, Mavi Gece, Yeşil Deniz, Somuncu Baba Aşkın Sırrı gibi dizilerde rol almıştır.

Semra Dinçer (Reyhan Sezgin)

1965 Ankara doğumlu oyuncu Kuzey Güney dizisinde Handan karakteriyle tanınmıştır. Kavak Yelleri, Kaybolan Yıllar, Unutulmaz ve Dinle Sevgili gibi dizilerde rol almıştır.

Özge Borak (Jinekolog Begüm)

14 Şubat 1982 doğumlu başarılı oyuncu Selçuk Borak’ın kızıdır. İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü mezunudur. Bülent Şakrak’la 4 yıl boyunca evli kalmış daha sonra bşanmış ve 2012 yılında Ata Demirer’le evlenmiş ve ilişkisi 2014 yılına kadar devam etmiştir. Küçük Kadınlar, Eşref Saati gibi dizilerde rol almıştır. Eyyvah Eyvah ve Eyyvah Eyvah 2 filmlerinde Ata Demirer’le başrolleri paylaşmıştır.

İpek Bilgin (Esma)

1965 İstanbul doğumlu deneyimli isim tiyatro oyuncusu, tiyatro oyun yönetmeni ve çevirmendir. Bir çok dizi ve sinema filminde yer alan Bilgin Ankara Devlet Tiyatrosunda görev almıştır. Ezel, Bıçak Sırtı, Hırsız Polis, 20 dakika ve Maral gibi dizilerde rol oynamıştır. Oynadığı dizilerin yanı sıra Hokkabaz, Kelebeğin Rüyası ve Hükümet Kadın gibi filmlerde de rol almıştır.

Salih Bademci (Fikret)

15 Ağustos 1984 İzmir doğumlu yakışıklı oyuncu 2015 yılında İmer Özgün ile evlenmiştir. Bornova Anadolu Lisesi’nden mezun olan Bademci son olarak Kiralık Aşk dizisinde rol aldığı Sinan Karakaya karakteriyle tanınmaktadır. Ulan İstanbul, Zeytin Tepesi, Fatih ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki gibi dizilerde rol bulmuştur.

Murat Akpınar (Osman)

1998 İstanbul doğumlu yakışıklı oyuncu 1.82 boyunda ve 80 kilodadır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü mezunudur. Suskunlar dizisinde İbrahim karakteriyle adını duyurmuştur.

Fatih Koyunoğlu (Akif)

1 ocak 1979 doğumlu başarılı oyuncu İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Oğlak burcu olan Koyunoğlu 1.76 boyunda ve 68 kilodadır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü mezunudur. Beni Böyle Sev, Kara Kutu, Elveda Rumeli ve Beni Unutma gibi dizilerde rol almıştır.

Dilara Aksüyek (İpek)

1987 yılının temmuz ayında hayata gözlerini açan Aksüyek İzmir’in Karşıyaka semtinde dünyaya gelmiştir. Çocukluk yıllarını Trakya Üniversitesi’nin lojmanlarında geçiren güzel oyuncu 1.65 boyunda ve 55 kilodadır. Düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Kadim Dostum, Adı Mutluluk gibi dizilerde rol almıştır.

Neslihan Yeldan (Senem)

1969 İstanbul doğumlu başarılı oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Bir Demet Tiyatro’da canlandırdığı Füreya karakteriyle bilinmektedir. Oyuncu son olarak Kuzey Güney, Kiraz Mevsimi ve Saklı Kalan gibi dizilerde yer almıştır.

Ahmet Sabri Özmener (Mustafa)

1961 Kars doğumlu tecrübeli oyuncu Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünden mezun olmuştur. Bizim Evin Halleri, Şefkat Tepe, Küçük Gelin gibi dizilerde rol almıştır.

Hakan Altıner (Şahap)

9 Mayıs 1952 doğumlu deneyimli oyuncu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tiyatro bölümünü tamamlamıştır. Hayat Bilgisi, Selena, Adanalı ve Ne Münasebet gibi dizilerde rol almıştır.

Eren Balkan (Gülistan)

24 Aralık İstanbul doğumlu 36 yaşındaki oyuncu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat tarihi mezunudur. Bahçeşehir Üniversitesi’nde ileri oyunculuk yüksek lisansı yapmıştır. Hırsız Polis, Yaprak Dökümü ve Kara Ekmek gibi dizilerde rol almıştır.

Neslihan Arslan (Dilara)

25 Nisan İstanbul doğumlu 28 yaşındaki oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı müzikal bölümünü tamamlamıştır.