İstanbullu Gelin yeni 43. bölüm fragmanı Star Tv İstanbullu Gelin yeni bölüm izleme linki neler olacak

İstanbullu Gelin 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İstanbullu Gelin yeni fragmanı olaylı son bölüm gelişmelerinin hemen ardından araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta ekrana gelen İstanbullu Gelin 42.son bölümünde Osman ve Burcu’nun konuşmasına tanık olan Faruk’un tepkisinin damga vurduğu İstanbullu Gelin son bölüm finalinde Fikret ve Faruk bir kez daha karşı karşıya geldi. Boran Konağı’ndaki yeni olayları merak eden izleyiciler fragmanı sorguluyor. İstanbullu Gelin dizisi sürprizlerle dolu bir bölümü daha geride bıraktı. 23 Mart tarihli İstanbullu Gelin 42. bölümünde Senem ve Akif düğünü bir dizi kötü sürprizi beraberinde getirdi. Osman- Burcu konuşmasına tanık olan Faruk, duyduklarının ağırlığıyla sarsılırken; Adem’in intiharı herkesi derinden etkiledi. Finalde Süreyya, Emir ile arasındaki gerginliğin bitmesinin mutluluğunu yaşadı, Faruk ise bir kez daha Fikret ile karşı karşıya geldi. İstanbullu Gelin 43. yeni bölümünde neler olacak?



İSTANBULLU GELİN 43.YENİ BÖLÜM FRAGMANI



İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabillirsiniz.



İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Adem’in intiharı ve ardındaki gerçek Süreyya ve Dilara arasında gerilim yaratırken büyük kırılma Boranlar arasında yaşanır. Mektubun Faruk, Esma ve Süreyya arasında sır olarak saklanmış olması diğerlerinin tepkisine neden olur. Fikret için ise artık dengeler tamamen değişmiştir. Osman ve Burcu’nun konuşmasına istemeden şahit olan Faruk duyduklarından dolayı büyük hayal kırıklığı içerisindedir. İki kardeş arasında yüzleşme kaçınılmazdır. Süreyya ise Dilara ile olan kırgınlığın büyük üzüntüsünü yaşarken Emir’le ilgili beklenmedik bir gelişme gerçekleşecektir.



İstanbullu Gelin 42. Bölüm Fragmanı







İstanbullu Gelin Dizisi’nin 41. Bölümünde Neler Oldu?



Geçen haftaki bölümde Garip'in geçirdiği kalp krizi izleyenlere duygusal anlar yaşatmıştı. Kalp krizi geçiren Garip hastaneye kaldırılıyor. Adem'in annesiyle ilgili öğrendiği gerçekler, derinden yaralanmasına sebep oluyor. Yaşadıklarının ağırlığı onu sessizliğe sürüklüyor. Önceki bölümde çocukları yerine sevdiği adamı tercih eden Esma, Süreyya ve Faruk'un ilişkisini sorgulamasına sebep oluyor. Akif ve Senem nikah için son hazırlıkları tamamlıyor. Süreyya ise Senem'e sürpriz yaparak bekarlığa veda partisi düzenliyor. Ancak veda partisinde yaşananlar, geceye gölge düşürüyor.







İstanbullu Gelin Dizisi Konusu



Ailesi tarafından çok küçük yaşta terk edilmiş olan Süreyya, güçlü ve gururlu bir genç kadındır. Yaşadıkları onu olgunlaştırmıştır ve pes etmeyerek üniversite eğitimini tamamlamıştır. Konservatuvar mezunu olan Süreyya, arkadaş gibi gördüğü teyzesi Senem'le birlikte yaşar. Şarkı söyleyen ve seslendirme yapan Süreyya'nın bu sade yaşamı Ünlü iş adamı Faruk Boran'la tanışmasıyla değişir. Kısa sürede birbirlerine aşık olan çift için mutluluk çok yakın değildir. Çünkü Bursa'nın köklü ailelerinden biri olan Boran ailesi'nin validesi Esma Boran, bu aşkı onaylamaz. Oğlu Faruk için bambaşka bir gelecek planlayan Esma, Süreyya'yı Faruk'a yakıştırmaz ve bu aşka engel olmak için türlü entrikalar yapacaktır.



İstanbullu Gelin Dizisi Oyuncuları



Can (Murat Aygen)



Can Süreyya'nın avukatıdır. Dişli bir adamdır. Faruk'un eski eşi Begümle yakınlaşır. Faruk'tan ise hiç hoşlanmaz.

Murat Aygen 1971 yılında Diyarbakır'da doğmuştur. 1992 senesinde İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun olmuştur. Aynı zamanda 1998 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikal- Tiyatro Oyunculuğu eğitimi almıştır. Yer aldığı projeler ise; "Medcezir", "Av Mevsimi", "Örümcek", "Bodrum Masalı" "Maral", "Ankara Ekspresi", "Kül ve Ateş", "Dedektif Memoli" ve "Paramparça Aşklar" dır.







Akif (Fatih Koyunoğlu)



Akif Süreyya'nın teyzesi Senem ile büyük aşk yaşar. Komik ve sevdiğine sadık bir tiptir. Aralarındaki aşkı gizleyen çiftin başına ise gelmedik kalmaz. Duygusal sahneleri bir anda komedi sahnelerine dönüştüren ikili ekranların en sevilen çiftidir.



1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Fatih Koyunoğlu ilk kez 1998 yılında Bahçelievler belediye tiyatrosunda oynanan "Çanakkale Geçilmez" Destanı ile oyunculuk kariyerine adım atmıştır. 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olan oyuncunun yer aldığı diğer tiyatro oyunları, dizi ve filmlerden bazıları ise; "Yaşamın Kıyısında", "Melih Cevdet", "Klakson Borazanlar", "Elveda Rumeli", "Şeytan Ayrıntıda Gizlidir", "Aşk Kapıyı Çalınca", "Elveda Rumeli", "Geniş Zamanlar", "Dağlar Delisi" ve "Mor Menekşeler" dir.



Defne Samyeli / Siren



Haber spikerliğinden şarkıcılığa soyunan Defne Samyeli, Star TV’nin cuma akşamlarına damga vuran fenomen dizisi 'İstanbullu Gelin'e konuk oyuncu olacrak katıldı.



Defne Samyeli O3 Medya imzalı 'İstanbullu Gelin'de Garip karakterini canlandıran usta tiyatrocu Tamer Levent’in eski eşi ‘Siren’ karakterini canlandırıyor.



Tilbe Saran, 'İstanbullu Gelin'de



Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı, Star TV'de ekrana gelen 'İstanbullu Gelin'in 1 Aralık Cuma akşamı yayınlanan bölümünyle, usta oyuncu Tilbe Saran diziye katıldı.



Tilbe Saran, 'İstanbullu Gelin' dizisinde Adem Boran’ın (Fırat Tanış) Psikiyatri uzmanı olarak izleyici karşısına çıkıyor. Çocuklukta yaşadığı travmaları bu güne taşıyan Adem, bu terapiler sonucunda yaralarını sarmanın ve sorunlarından kurtulmanın yollarını arayacak. Gerçeklerle yüzleşmek ne kadar zorlu ve ağır olsa da ancak bir danışman yoluyla iyileşmenin umudunu hep birlikte izleyeceğiz.



GARİP (TAMER LEVENT)



Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı İstanbullu Gelin’in yeni sezonda kadrosuna dahil olan Tamer Levent ve Murat Aygen’in setten ilk kareleri basınla paylaşıldı.



Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin 2. sezonunda ekibe katılan sevilen isimlerden Tamer Levent, Esma’nın terk ettiği eski aşkı Garip karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor.





CAN (MURAT AYGEN)



Murat Aygen ise mesleği dışında müzikle de uğraşan karizmatik ve havalı boşanma avukatı Can’a hayat veriyor





FARUK BORAN (ÖZCAN DENİZ)



Ailesinden devraldığı otobüs firmasını genişleten ve ülkenin ünlü iş adamları arasına giren müzmin bekar Faruk, bir yandan tesadüfen tanıştığı ve adeta çarpıldığı Süreyya ile ilişkisinin getirdiği sorunlarla uğraşırken; diğer yandan birden bire hayatına giren düşmanı Adem’le başa çıkmaya çalışacaktır. Üstelik bu düşman aileyi temellerinden sarsacak bir sırla gelmektedir.