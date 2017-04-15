İstanbullu Gelin yeni 8. bölüm fragmanı son bölüm Star TV’de

İstanbullu Gelin son bölüm ardından gözler İstanbullu Gelin 8. yeni bölüm fragmanı için çevrildi. İstanbullu Gelin 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Oyuncu kadrosunda birbirinden deneyimli isimleri barındıran Star TV dizisi İstanbullu Gelin son bölüm özeti; Boran Konağı’nda Süreyya ve Esma savaşı başladı. Adem ise Faruk’u köşeye sıkıştıracak planlarını devreye soktu. İşte İstanbullu Gelin son bölüm izleme linki. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragman yayınlandığı takdirde haberimizden izlenebilecek.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM ÖZETİ

Süreyya’nın kendinden emin konuşması sonrası yere düşüp bayılan Esma hastaneye kaldırılır. Boran erkekleri annelerinin ilk defa yıkıldığını görmüştür. Süreyya ile yaşanan gerginliği bilmeyen Faruk bu hastalığın altındaki sebebi merak etmektedir. Süreyya kendisini suçlayıp vicdan azabı yaşarken Esma asla kaybeden taraf olmayacağını gösteren bir oyun içerisindedir.

Fikret ile İpek’in arasında yaşanan tatsız olay ikisinin de farklı adımlar atmasına neden olur. İpek artık annesinin de verdiği destek ile Boran konağında varlığını hissettirmeye başlayacaktır. Murat etkisinden çıkmadığı Zeynep ile yakınlaşmaya çalışırken hoşlanmayacağı bir manzara ile karşılaşır. Öfkesinin dindireceği yer ise yine Bade’nin kolları olacaktır.

Adem’e hiç güvenmeyen Faruk kaldırdığı her taşın altından onun çıktığını gördükçe delirir. Adem’in ise Faruk’u köşeye sıkıştıracak bir planı vardır.

İSTANBULLU GELİN KONUSU

İstanbul’da yaşayan Süreyya genç yaşta annesini ve babasını kaybetmiş hayatın ağır yükünü sırtlamış çok güzel ve gururlu bir genç kızdır. Ansızın karşısına çıkan Bursa’lı zengin ve karizmatik iş adamı Faruk’a aşık olup Bursa’ya gelin gitmesiyle başlayan dramatik bir aşk hikayesi. İstanbul’da yetişmiş olan Süreyya özgürlüğüne düşkün, modern bir kadınken, Faruk ise modern görünümüne rağmen ailesine, gelenek ve görenekleri sıkı sıkıya bağlıdır.

Süreyya eve adımını atarken ev halkını yavaş yavaş tanıyacaktır. Herkesin tek hakimi olmak isteyen kayın validesi Esma hanım, tek işi genç kızın ayağını kaydırarak onun statüsünü elde etmek isteyen eltisi İpek, Kocasının her biri birbirinden sorunlu olan kardeşleri Fikret, Osman ve Murat ile boğuşurken Faruk ise hiç hesapta yokken ortaya çıkan sürpriz düşmanıyla baş etmek zorunda kalacaktır. Olaylar geliştikçe neredeyse 400 yıldır tüm haşmetiyle dimdik ayakta duran konak temellerinden sallanacak ve tüm aile bundan nasibini alacaktır.