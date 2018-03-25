Jet Sosyete 7.yeni bölüm fragmanı yayında mı Jet Sosyete son 6.bölüm izle

Jet Sosyete 7.yeni bölüm fragmanı yayında mı Jet Sosyete son 6.bölüm izleyicisiyle bu akşam Star TV’de buluşacak. Jet Sosyete yeni bölüm fragmanları ve son bölümde neler yaşandı merak ediliyor. Jet Sosyete dizisinin ekrana gelen 5. bölümünde ; Cengiz Bey bütçede kısıtlamaya gitmiş bu yüzden şirketten birkaç çalışanın çıkarılacağını söylemişti. Cengiz topa tutulan taraf olmak istemediği için bunu Yaşar’a yaptırdı. Jet Sosyete’nin 6. bölüm fragmanında ; Cengiz elinde kredi kartı ekstresinin bulunduğu kağıt ile koşa koşa karısının yanına geliyor. Ekstrede gördüğü rakamdan dolayı sinirden zıvanadan çıkan Cengiz , karısına bağırıyor. Harcamanın miktarını söyleyen ve nasıl bu kadar harcama yapabildin diye soran Cengiz, karısının pişkin pişkin tepkisi ile iyice çileden çıkıyor. Yaşar ise ofisteki Pelin Hanım ve kankası Tonguç’u ile arasını düzeltmek için onları yemeğe çıkarıyor. İşte merak edilen Jet Sosyete 7.yeni bölüm fragmanı yayında mı sorusunun yanıtı ve Jet Sosyete son 6.bölüm izle STAR TV’de!

Jet Sosyete 7.yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yerini alacaktır.

Jet Sosyete Dizisinin 5. Bölümünde Neler Oldu?

Jet Sosyete dizisinin ekrana gelen 5. bölümünde ; Cengiz Bey bütçede kısıtlamaya gitmiş bu yüzden şirketten birkaç çalışanın çıkarılacağını söylemişti. Cengiz topa tutulan taraf olmak istemediği için bunu Yaşar’a yaptırdı. Çalışanlar işten çıkarılacak olan kişilerin kendisi olmaması için Yaşar’a yaranmaya çalıştılar.

6. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?

Jet Sosyete’nin 6. bölüm fragmanında ; Cengiz elinde kredi kartı ekstresinin bulunduğu kağıt ile koşa koşa karısının yanına geliyor. Ekstrede gördüğü rakamdan dolayı sinirden zıvanadan çıkan Cengiz , karısına bağırıyor. Harcamanın miktarını söyleyen ve nasıl bu kadar harcama yapabildin diye soran Cengiz, karısının pişkin pişkin tepkisi ile iyice çileden çıkıyor. Yaşar ise ofisteki Pelin Hanım ve kankası Tonguç’u ile arasını düzeltmek için onları yemeğe çıkarıyor. Pelin Hanım sırf Yaşar’a maddi zarar vermek için oldukça lüks ve pahalı bir restorandan yer ayırıyor. Yaşar’ın restoranı görmesiyle korkudan titremeye başlaması bir oluyor. Akabinde menüdeki yemek fiyatlarına da göz atınca Yaşar kendini ‘’ OHAA ‘’ demekten alı koyamıyor.

Gündüz ise Ozanla birader olma meselesinin iyice abartıyor. Ozan’ı korkutarak zorla çeşitli kavgalara karıştırıyor. Ozan ise sırf Melike’ye yakın olmak için abisine katlanıyor. Bahçedeki çardakta Melike’ye gitarıyla bir şeyler çalarken Gündüz yanlarına geliyor ve tüm işleri bozuyor. Gizem Hanım ise Safiye’nin aklına girerek ailecek bara gitmeyi teklif ediyor. Sırf patronuna mahcup olmamak için istemeye istemeye bara gelen Yaşar, karısının eğlenmesinden ise ayar oluyor. Cengiz’in ise esrarengiz bir şekilde boyu kısalıyor. Gizem kocasının aniden boyunun kısalmasına anlam veremiyor.

Jet Sosyete Dizisinin Konusu

Özpamuk Tekstil şirketinde getir götür işleri ile uğraşan Yaşar Usta günün birinde çalıştığı şirkette sürpriz bir atama ile genel müdür olur. Beklenmedik terfi Yaşar ve ailesini mutluluktan havaya uçururken, şirket sahibi Cengiz Özpamuk sosyetenin kalbinde Jetset konaklarında bulunan villayı da aileye tahsis eder. Yaşar ve ailesinin aniden bu yükselişi tamamen Cengiz Özpamuk’un oğluna ders vermek istemesi sonucunda olur. Özpamuk Tekstil’in biricik varisi Ozan’ın karıştığı skandal sonrasında Cengiz oğlunu önce genel müdürlükten daha sonra da tahsis ettiği villadan men eder. Böylece boş kalan koltuğa Yaşar oturur. Yaşar ve ailesinin ani sınıf atlaması ve sosyeteye ayak uydurma süreci absürt olaylara sahne oluyor.

JET SOSYETE 6.BÖLÜM FRAGMANI

Jet Sosyete Dizisinin Oyuncuları

Yaşar Yüksel ( Çağlar Çorumlu ) : Bir tekstil şirketinde ayak işleri yapar. Yaşar oldukça saf ve maço erkeğidir. Türk örf ve adetlerine uyan ailesini de bu yönde kontrol eden bir baba olarak İstanbulun gecekondu semtinden karısı , kızı ve karısının kardeşleri ile birlikte yaşar. Çalıştığı şirkette aniden genel müdür olarak atanınca komple hayatı değişir. Hem genel müdürlüğü hem de sosyete alışma süreci Yaşar Usta ve ailesi için traji komik olacaktır.

Safiye Yüksel ( Derya Karadaş ) : Yaşar’ın meraklı ve uyanık karısıdır. Fıkır fıkır ve politik bir kadındır. Her ortama kendince uyum sağlar. Kocası ve ailesi üzerinde oldukça otoriter olsa da , Yaşar’ı pohpohlamayı sever. Safiye kocasının terfi almasıyla jet hızıyla sosyeteye karışır. Patronun eşi Gizem Hanım ile kanka olur ve cemiyet hayatının sırlarını öğrenir.

HASİBE EREN

6 Haziran 1975 Almanya doğumlu oyuncu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü mezunudur. Deneyimli oyuncu daha önceden Aşk Meydan Savaşı, Kibar Ana, Avrupa Yakası, Yerden Yüksek, Yalan Dünya, Aile işi ve Türk Malı’nda rol almıştır.

BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN

1 Ocak 1983 Eskişehir doğumlu oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Başarılı oyuncu daha önceden Haziran Gecesi, Çapkın, Binbir Gece, Yalan Dünya ve Masum gibi dizi projelerinde rol almıştır.

DERYA KARADAŞ

4 Mayıs 1981 İstanbul doğumlu oyuncu eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde almıştır. 2011 yılında Yalan Dünya ile oyunculuğa başladıktan sonra Geniş aile Yapıştır, Şeytan Tüyü ve Aile Arasında gibi projelerde rol almıştır.

ECEM UZUN

17 Haziran 1992 İstanbul doğumlu genç oyuncu daha önceden Aliye, Geniş zamanlar, Gönül Salıncağı, Pulsar, Ah Kalbim, Küçük Sırlar ve Aşk Yalanı Sever’in kadrosunda yer almıştır.