Jet Sosyete 8. yeni bölüm ne zaman 8 Nisan Star TV yayın akışı Jet Sosyete bu akşam neden yok? Vatandaşların merak ettiği soruların yanıtlarını haberimizde derledik. Sevilen dizinin hayranlarına kötü haber geldi. Her hafta pazar akşamı izleyicilerine kahkaha tufanı yaşatan Jet Sosyete dizisinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Peki, Jet Sosyete dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Dizinin yeni bölümünün 15 Nisan Pazar akşamı yayınlanacağı tahmin ediliyor. Jet Sosyete son bölümde İlayda köpeğini Ozan’a emanet ediyor. Köpeğini çok özlediği için özlem dolu sözcükler söyleyen İlayda yanlış anlaşılıyor. Çünkü Ozan bu kelimeler için üzerine alınıyor. Bu yüzden ortaya komik görüntüler çıkıyor. Alara ve Gündüz ise ayrı bir havada.

JET SOSYETE YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Jet Sosyete'nin senaristi ve oyuncularından biri olan Gülse Birsel geçtiğimiz hafta rahatsızlığı nedeniyle çekimlere ara verilen Jet Sosyete'nin yeni bölümü 8 Nisan Pazar gününe yetişemediğini duyurdu. Gülse Birsel kendi sosyal medya hesabından izleyicilere bu haberi Gizem karakterine bürünerek verdi ve izleyenleri yine güldürmeyi başardı.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümünün 15 Nisan Pazar akşamı yayınlanacağı tahmin ediliyor.

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00OLAYLAR OLAYLAR

08:00MESUT YAR SUNAR

10:15ÖZLEM DENİZMEN'LE KADINCA

12:00VAHE İLE EVDEKİ MUTLULUK

13:15FAZİLET HANIM VE KIZLARI / TKR

16:00AVLU / TKR

19:00STAR ANA HABER

20:00JET SOSYETE

23:15UFAK TEFEK CİNAYETLER / TKR

9 Nisan 2018 - Pazartesi

02:15GİZLİ SUÇLAR

04:15GİZLİ SUÇLAR

05:45KARA SEVDA / TKR

JET SOSYETE SON 7.BÖLÜM ÖZETİ

Jet Sosyete’nin 7. bölüm fragmanında ; Yaşar’ın kızı isyanlarda … Babasının onu evden çıkarmamasına sinirlendiği için ‘’ evin tavukları bile geziyor be gezemiyorum’’ diye hayıflanıyor. Yaşar ise kızının bu hayıflanmaları sonucunda bağırıp çağırıyor. Safiye biricik kızına bağıran Yaşar’a kızsa da fayda etmiyor. Bu defa kontrolü eline alan Safiye kızı ile konuşunca ipler kopuyor. Evden çıkamadığı için kontrolünü kaybeden Yıldız yerde debeleniyor. Bağırıp çağırıp deli numarası yapınca Yaşar ve Safiye çok endişeleniyor. Bunun üzerine tüm olanların suçlusu olarak Yaşar karısına yükleniyor.

İlayda ise köpeğini Ozan’a emanet ediyor. Köpeğini çok özlediği için özlem dolu sözcükler söyleyen İlayda yanlış anlaşılıyor. Çünkü Ozan bu kelimeler için üzerine alınıyor. Bu yüzden ortaya komik görüntüler çıkıyor. Alara ve Gündüz ise ayrı bir havada . Birbirlerine olan garip aşkları komik olayların yaşanmasına sebep oluyor. Zahide Hanım ve Gizem arasında ise bir polemik oluşuyor. Cemiyette sürekli gelini Gizem ile ilgili kötü kötü konuşan Zahide Hanım yüzünden Gizem isyan ediyor. Yaptırdığı estetikler ile ilgili konuşmasını takmadığını fakat artık yaşı ile ilgili konularda kendisini yalancı çıkarmaması için dikkat etmesini Gizem kaynanasından rica ediyor.

Jet Sosyete Dizisinin Konusu

Özpamuk Tekstil şirketinde getir götür işleri ile uğraşan Yaşar Usta günün birinde çalıştığı şirkette sürpriz bir atama ile genel müdür olur. Beklenmedik terfi Yaşar ve ailesini mutluluktan havaya uçururken, şirket sahibi Cengiz Özpamuk sosyetenin kalbinde Jetset konaklarında bulunan villayı da aileye tahsis eder. Yaşar ve ailesinin aniden bu yükselişi tamamen Cengiz Özpamuk’un oğluna ders vermek istemesi sonucunda olur. Özpamuk Tekstil’in biricik varisi Ozan’ın karıştığı skandal sonrasında Cengiz oğlunu önce genel müdürlükten daha sonra da tahsis ettiği villadan men eder. Böylece boş kalan koltuğa Yaşar oturur. Yaşar ve ailesinin ani sınıf atlaması ve sosyeteye ayak uydurma süreci absürt olaylara sahne oluyor.

Jet Sosyete Oyuncu kadrosu

Cengiz Özpamuk ( Cengiz Bozkurt ) : Gençlik yıllarında kaçak yollarla satın aldığı kot pantolonları satarak ticaret hayatına başlayan Cengiz daha sonra sıkı çalışarak Özpamuk Tekstil şirketini kurar. Kurnaz ve iş bilen bir tavrı olan Cengiz ilk eşi öldükten sonra eski bir manken olan Gizem ile evlenir. Mal varlığı gün geçtikçe büyüyen Cengiz’in tek isteği biricik oğlunun şirketin başına geçip işleri büyütmesidir. Fakat uçarı oğlu hiç de hayal ettiği gibi bir adam olmayacaktır. Ayrıca birçok Türk erkeği gibi birbiri ile anlaşamayan gelin- kaynana arasında kalan erkeklerdendir.

Gizem Özpamuk ( Gülse Birsel ) : Zamanın en ünlü mankenlerinden biri olan Gizem , piyasada 90’lı yıllarda efsane olmuştur. Zamanla değişen her şey gibi Gizem Hanım için de şartlar değişmiş iç çamaşır mankenliği yapmıştır. Gizem oldukça şık, modaya uygun giyinmeye çalışan, cemiyet hayatına vakıf aşırı süslü ve abartılı biridir. Cengiz ile evlendikten sonra mesleğini bırakarak kendini evine, kocasına ve üvey oğluna adar. Gizem tek sorunu kaynanası ile anlaşamamasıdır.

Yaşar Yüksel ( Çağlar Çorumlu ) : Bir tekstil şirketinde ayak işleri yapar. Yaşar oldukça saf ve maço erkeğidir. Türk örf ve adetlerine uyan ailesini de bu yönde kontrol eden bir baba olarak İstanbulun gecekondu semtinden karısı , kızı ve karısının kardeşleri ile birlikte yaşar. Çalıştığı şirkette aniden genel müdür olarak atanınca komple hayatı değişir. Hem genel müdürlüğü hem de sosyete alışma süreci Yaşar Usta ve ailesi için traji komik olacaktır.

Safiye Yüksel ( Derya Karadaş ) : Yaşar’ın meraklı ve uyanık karısıdır. Fıkır fıkır ve politik bir kadındır. Her ortama kendince uyum sağlar. Kocası ve ailesi üzerinde oldukça otoriter olsa da , Yaşar’ı pohpohlamayı sever. Safiye kocasının terfi almasıyla jet hızıyla sosyeteye karışır. Patronun eşi Gizem Hanım ile kanka olur ve cemiyet hayatının sırlarını öğrenir.

HASİBE EREN

6 Haziran 1975 Almanya doğumlu oyuncu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü mezunudur. Deneyimli oyuncu daha önceden Aşk Meydan Savaşı, Kibar Ana, Avrupa Yakası, Yerden Yüksek, Yalan Dünya, Aile işi ve Türk Malı’nda rol almıştır.

BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN

1 Ocak 1983 Eskişehir doğumlu oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Başarılı oyuncu daha önceden Haziran Gecesi, Çapkın, Binbir Gece, Yalan Dünya ve Masum gibi dizi projelerinde rol almıştır.

SARP APAK

11 Kasım 1981 Diyarbakır doğumlu oyuncu Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Daha önceden En Son Babalar Duyar, Avrupa Yakası, Kavak Yelleri, Aşağı Yukarı Yemişliler ve Yalan Dünya’nın kadrosunda yer almıştır.