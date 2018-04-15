Jet Sosyete 9.yeni bölüm fragmanı Jet Sosyete son 8.bölüm izle Uzaya gidiliyor

Jet Sosyete 9.yeni bölüm fragmanı Jet Sosyete son 8.bölüm izleyicisiyle Star TV’de buluşacak. Komedinin eksik olmadığı dizi Jet Sosyete son bölüm izleme linki ve Jet Sosyete yeni bölüm fragmanı haberimizde yer almaktadır. Jet Sosyete 8.bölümde Özpamuk Tekstil’de erkeklerin rahatlığını ön plana çıkaran pijama takımı krizi var. İlaydaların yeni ürettiği takımlar ofiste zor anlar yaşatacak. Alara’nın teşviki ile Gündüz sitenin spor salonunda dövüş dersi vermeye başlar. Tüm jet sosyeteyi etkileyen bu derslerden en çok nasibi ise Ozan alır. Jet Sosyete son bölümde İlayda ise köpeğini Ozan’a emanet ediyor. Köpeğini çok özlediği için özlem dolu sözcükler söyleyen İlayda yanlış anlaşılıyor. Çünkü Ozan bu kelimeler için üzerine alınıyor. Bu yüzden ortaya komik görüntüler çıkıyor.

Jet Sosyete 9.yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacaktır.

JET SOSYETE 8. YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Uzaya gitmenin iyi bir reklam malzemesi olacağına inanan Cengiz Bey’in de desteği ile Gizem, uzay seyahatine gitmek için eğitim kampına gitmeye karar verir. Uzay seyahati adayları için yeterlilik eğitimi kampının diğer katılımcıları ise İlayda, Alara ve Gizem’dir. Adaylar zorlu sınavlardan geçerek seyahate hak kazanmaya çalışacak.

Özpamuk Tekstil’de ise erkeklerin rahatlığını ön plana çıkaran pijama takımı krizi var. İlaydaların yeni ürettiği takımlar ofiste zor anlar yaşatacak.

Alara’nın teşviki ile Gündüz sitenin spor salonunda dövüş dersi vermeye başlar. Tüm jet sosyeteyi etkileyen bu derslerden en çok nasibi ise Ozan alır.

Yaşar ayın elemanı ödülü yarışmasından kazandığı parayı lüks tüketime harcamaya karar verir. Parayı nasıl harcayacağını şaşıran Yaşar’ın sağlıksız yaşam biçimi tehlike oluşturacaktır. Bu sırada Talip, Yıldız’ı ailesinden istemeye karar verdiği için annesi Şennur’u çağırır. Şennur’u ikna etmek pek kolay olmayacaktır.

Ozan, İlayda’nın organize ettiği bir yemekte eski lise arkadaşı Berk ve Melike ile bir araya gelir. Berk’in yanında devamlı ezilen Ozan, çareyi yakın arkadaşı Oğuzhan Koç’ta arayacaktır.

JET SOSYETE 8.BÖLÜM 1.FRAGMANI

JET SOSYETE 8.BÖLÜM 2.FRAGMANI

JET SOSYETE SON 7.BÖLÜM ÖZETİ

Jet Sosyete’nin 7. bölüm fragmanında ; Yaşar’ın kızı isyanlarda … Babasının onu evden çıkarmamasına sinirlendiği için ‘’ evin tavukları bile geziyor be gezemiyorum’’ diye hayıflanıyor. Yaşar ise kızının bu hayıflanmaları sonucunda bağırıp çağırıyor. Safiye biricik kızına bağıran Yaşar’a kızsa da fayda etmiyor. Bu defa kontrolü eline alan Safiye kızı ile konuşunca ipler kopuyor. Evden çıkamadığı için kontrolünü kaybeden Yıldız yerde debeleniyor. Bağırıp çağırıp deli numarası yapınca Yaşar ve Safiye çok endişeleniyor. Bunun üzerine tüm olanların suçlusu olarak Yaşar karısına yükleniyor.

İlayda ise köpeğini Ozan’a emanet ediyor. Köpeğini çok özlediği için özlem dolu sözcükler söyleyen İlayda yanlış anlaşılıyor. Çünkü Ozan bu kelimeler için üzerine alınıyor. Bu yüzden ortaya komik görüntüler çıkıyor. Alara ve Gündüz ise ayrı bir havada . Birbirlerine olan garip aşkları komik olayların yaşanmasına sebep oluyor. Zahide Hanım ve Gizem arasında ise bir polemik oluşuyor. Cemiyette sürekli gelini Gizem ile ilgili kötü kötü konuşan Zahide Hanım yüzünden Gizem isyan ediyor. Yaptırdığı estetikler ile ilgili konuşmasını takmadığını fakat artık yaşı ile ilgili konularda kendisini yalancı çıkarmaması için dikkat etmesini Gizem kaynanasından rica ediyor.

Jet Sosyete Dizisinin Konusu

Özpamuk Tekstil şirketinde getir götür işleri ile uğraşan Yaşar Usta günün birinde çalıştığı şirkette sürpriz bir atama ile genel müdür olur. Beklenmedik terfi Yaşar ve ailesini mutluluktan havaya uçururken, şirket sahibi Cengiz Özpamuk sosyetenin kalbinde Jetset konaklarında bulunan villayı da aileye tahsis eder. Yaşar ve ailesinin aniden bu yükselişi tamamen Cengiz Özpamuk’un oğluna ders vermek istemesi sonucunda olur. Özpamuk Tekstil’in biricik varisi Ozan’ın karıştığı skandal sonrasında Cengiz oğlunu önce genel müdürlükten daha sonra da tahsis ettiği villadan men eder. Böylece boş kalan koltuğa Yaşar oturur. Yaşar ve ailesinin ani sınıf atlaması ve sosyeteye ayak uydurma süreci absürt olaylara sahne oluyor.

Jet Sosyete Oyuncu kadrosu

Cengiz Özpamuk ( Cengiz Bozkurt ) : Gençlik yıllarında kaçak yollarla satın aldığı kot pantolonları satarak ticaret hayatına başlayan Cengiz daha sonra sıkı çalışarak Özpamuk Tekstil şirketini kurar. Kurnaz ve iş bilen bir tavrı olan Cengiz ilk eşi öldükten sonra eski bir manken olan Gizem ile evlenir. Mal varlığı gün geçtikçe büyüyen Cengiz’in tek isteği biricik oğlunun şirketin başına geçip işleri büyütmesidir. Fakat uçarı oğlu hiç de hayal ettiği gibi bir adam olmayacaktır. Ayrıca birçok Türk erkeği gibi birbiri ile anlaşamayan gelin- kaynana arasında kalan erkeklerdendir.

Gizem Özpamuk ( Gülse Birsel ) : Zamanın en ünlü mankenlerinden biri olan Gizem , piyasada 90’lı yıllarda efsane olmuştur. Zamanla değişen her şey gibi Gizem Hanım için de şartlar değişmiş iç çamaşır mankenliği yapmıştır. Gizem oldukça şık, modaya uygun giyinmeye çalışan, cemiyet hayatına vakıf aşırı süslü ve abartılı biridir. Cengiz ile evlendikten sonra mesleğini bırakarak kendini evine, kocasına ve üvey oğluna adar. Gizem tek sorunu kaynanası ile anlaşamamasıdır.

Yaşar Yüksel ( Çağlar Çorumlu ) : Bir tekstil şirketinde ayak işleri yapar. Yaşar oldukça saf ve maço erkeğidir. Türk örf ve adetlerine uyan ailesini de bu yönde kontrol eden bir baba olarak İstanbulun gecekondu semtinden karısı , kızı ve karısının kardeşleri ile birlikte yaşar. Çalıştığı şirkette aniden genel müdür olarak atanınca komple hayatı değişir. Hem genel müdürlüğü hem de sosyete alışma süreci Yaşar Usta ve ailesi için traji komik olacaktır.

Safiye Yüksel ( Derya Karadaş ) : Yaşar’ın meraklı ve uyanık karısıdır. Fıkır fıkır ve politik bir kadındır. Her ortama kendince uyum sağlar. Kocası ve ailesi üzerinde oldukça otoriter olsa da , Yaşar’ı pohpohlamayı sever. Safiye kocasının terfi almasıyla jet hızıyla sosyeteye karışır. Patronun eşi Gizem Hanım ile kanka olur ve cemiyet hayatının sırlarını öğrenir.

HASİBE EREN

6 Haziran 1975 Almanya doğumlu oyuncu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü mezunudur. Deneyimli oyuncu daha önceden Aşk Meydan Savaşı, Kibar Ana, Avrupa Yakası, Yerden Yüksek, Yalan Dünya, Aile işi ve Türk Malı’nda rol almıştır.

BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN

1 Ocak 1983 Eskişehir doğumlu oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Başarılı oyuncu daha önceden Haziran Gecesi, Çapkın, Binbir Gece, Yalan Dünya ve Masum gibi dizi projelerinde rol almıştır.

SARP APAK

11 Kasım 1981 Diyarbakır doğumlu oyuncu Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Daha önceden En Son Babalar Duyar, Avrupa Yakası, Kavak Yelleri, Aşağı Yukarı Yemişliler ve Yalan Dünya’nın kadrosunda yer almıştır.