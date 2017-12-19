Kadın 10.bölüm fragmanı yayınlandı mı Kadın dizisi son 9.bölüm izleyicisiyle buluşuyor FOX TV’de!
Kadın 10.bölüm fragmanı yayınlandı mı Kadın dizisi son 9.bölüm izleyicisiyle buluşuyor. Kadın dizisi 10.bölüm fragmanı merak ediliyor. FOX TV’de! Milyonları ekrana kilitleyen Kadın dizisi son bölüm ve Kadın dizisi fragmanları merakla araştırılıyor. Son dönemin en gözde dizisi olan Kadın dizisi her hafta Salı günü FOX TV’de saat 20.00’da izleyicisiyle buluşuyor. Aşk, dram ve heyecanı bir arada yakalayan Kadın dizisi son bölüm izleme linki araştırılıyor. FOX Kadın dizisi 9.bölüm bu akşam ekranlara geliyor. Kadın son bölümde Sarp’ın telefonunun Bahar’a gelmesini önlemek isteyen Hatice, Doruk’un kaybolması üzerine Bahar ile beraber Doruk’u aramaya gider. Peki Kadın dizisi yeni 9. Bölümde Bahar’ı neler bekliyor? Kadın 9.bölümde Bahar, kardeşinin sırrını öğrenecek mi? Başarılı oyuncu Özge Özpirinçi’nin hayat verdiği Bahar karakteri sosyal medyada çok sık merak edilenler arasında yerini alıyor. FOX TV’de yayın akışına devam eden Kadın dizisi 19 Aralık Salı günü ekranda olacak bölümle ilgili yaptığı özet açıklaması ise şu şekilde; Nisan ve Doruk’a belli etmemeye çalışan Bahar, içinde bulunduğu durumdan ötürü oldukça huzursuz olur. Kadın dizisi reyting rekorlarını alt üst ediyor. Oyuncu kadrosunda Özge Özpirinççi, Bennu Yıldırımlar, Caner Cindoruk, Seray Kaya, Ece Özdikici, Feyyaz Duman yer alıyor. Kadın son bölüm izleme linki ve Kadın dizisi 10.bölüm fragmanı araştırılıyor. İşte ilgiyle izlenilen Kadın yeni 10. Bölüm fragmanı son 9. Bölüm izleme linki haberimiz içerisinde yerini alacaktır.
Kadın 10.bölüm fragmanı yayınlandı mı Kadın dizisi son 9.bölüm izleyicisiyle buluşuyor FOX TV’de yayın akışına devam eden dizinin yeni bölüm fragmanları araştırılıyor. Kadın 10.yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Kadın dizisi izleyicisi karşısına bu akşam yepyeni bir bölümle çıkıyor. Hız kesmeden devam eden Kadın 9.bölümde yer yerinden oynayacak. Kadın 9.bölümde Arif’in Bahar ile ilişkisi olduğunu düşünen Şirin ise Arif’in peşine düşer ve bir şekilde Arif ile tanışır. Test sonuçlarından şüphelenen Jale’nin tekrar hastaneye çağırması üzerine hastaneye giden Bahar’ı bir sürpriz daha beklemektedir. Peki Kadın son bölümde neler oldu? Caner Cindoruk’un canlandırdığı Sarp karakterini yeni bölümde neler bekliyor. Kadın son bölümde Hatice’den önce Bahar’a ulaşan telefonun nereden geldiğini anlayamayan Bahar, Sarp’ın öldüğü gün çekilen bir fotoğrafın peşine düşer. Bahar’ın test sonuçlarından sonra huzursuz olan Jale ise ne yapacağını bilemez ve emin olmak için Bahar’a ulaşmaya çalışır. İşte merak edilen Kadın 9.bölüm fragmanı yayınlandı mı Kadın dizisi son bölüm izleme linki haberimizde sizlerle…
Kadın dizisi 10.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kadın dizisi yeni 10.bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisinde yerini alacaktır.
KADIN 9.BÖLÜM 1.FRAGMANI
KADIN 9.BÖLÜM 2.FRAGMANI
KADIN 9.BÖLÜMDE NELER YAŞAANCAK?
KADIN SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ- FOX TV
KADIN 8.BÖLÜM ÖZET
Kadın dizisi 8.son bölümünde Sarp’ın telefonunun Bahar’a gelmesini önlemek isteyen Hatice, Doruk’un kaybolması üzerine Bahar ile beraber Doruk’u aramaya gider. Hatice’den önce Bahar’a ulaşan telefonun nereden geldiğini anlayamayan Bahar, Sarp’ın öldüğü gün çekilen bir fotoğrafın peşine düşer. Bahar’ın test sonuçlarından sonra huzursuz olan Jale ise ne yapacağını bilemez ve emin olmak için Bahar’a ulaşmaya çalışır. Bahar, Sarp’ın telefonunda gördüğü ikinci ayrıntı ile de hayatının şokunu yaşayacaktır.
KADIN DİZİSİ OYUNCULARI
Özge Özpirinçci
Bahar Çeşmeli
Küçük yaşta annesi tarafından terkedilmiş ve babası tarafından büyütülmüştür. Sarp’la tanıştığında mutluluğu bulur ve onunla bir aile kurar ancak Sarp’ın hayatını kaybetmesinden sonra iki çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kalır. Yaşadığı bu felakete rağmen Bahar mücadeleci ruhunu kaybetmez ve bütün hayatını çocuklarına adar. Sarp’a olan aşkı ise yüreğinde kanayan bir yaradır ve başka birini sevmeyi aklından bile geçirmez. Yirmi yılın sonunda karşılaştığı annesine karşı ise kalbi kırıktır.
Caner Cindoruk
Sarp Çeşmeli
Dört yıl önce bir vapur kazasında hayatını kaybetmiştir. Ama karısı Bahar’ın büyük aşkı ve anıları onu hikayenin en önemli karakterlerinden biri olarak hayatta tutar. Yakışıklı ve maceraperest bir genç olan Sarp’ın en büyük tutkusu dağcılıktır. Fotoğraf çekmek, dünyanın her yerinden müzik albümleri toplamak meraklı olduğu konulardır. Neşeli, şakacı, hayatı ciddiye almazmış gibi görünürken alttan alta her şeyi ciddiyetle sorgulayan biridir.
Seray Kaya
Şirin Sarıkadı
Şirin doğduğundan beri sorunlu bir çocuk ve genç kız olmuştur. Liseyi bitirdiği ilk sene üniversiteye girmeyi başaramamıştır. Güzel Sanatlar’ın resim bölümüne girmek istemektedir ve bunu ilk denemesinde başaramamasının sebebi de yeteneksizliği değil, son birkaç senedir geçirdiği psikolojik zorluklardır. İnsanlardan kaçan, sosyalleşmekten korkan utangaç bir kişiliği vardır.
BENNU YILDIRIMLAR
Doğum: 22 Kasım 1969 (48) Eğitim: 1990 yılı Haziran ayında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 1990-1991 yıllarında İngiltere Londra Westminster Adult Education Institute’te drama üzerine kurs gördü. 1995 yılından bu yana İstanbul Devlet Tiyatroları oyuncusu Bülent Emin Yarar’la evlidir. Kızı Ada, 1999’da dünyaya gelmiştir. Daha önceden Süper Baba, Üzgünüm Leyla, Yaprak Dökümü, Umutsuz Ev Kadınları, Gönül İşleri ve Altınsoylar gibi dizilerin kadrosunda yer almıştır.
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