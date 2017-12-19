Kadın 10.bölüm fragmanı yayınlandı mı Kadın dizisi son 9.bölüm izleyicisiyle buluşuyor FOX TV’de yayın akışına devam eden dizinin yeni bölüm fragmanları araştırılıyor. Kadın 10.yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Kadın dizisi izleyicisi karşısına bu akşam yepyeni bir bölümle çıkıyor. Hız kesmeden devam eden Kadın 9.bölümde yer yerinden oynayacak. Kadın 9.bölümde Arif’in Bahar ile ilişkisi olduğunu düşünen Şirin ise Arif’in peşine düşer ve bir şekilde Arif ile tanışır. Test sonuçlarından şüphelenen Jale’nin tekrar hastaneye çağırması üzerine hastaneye giden Bahar’ı bir sürpriz daha beklemektedir. Peki Kadın son bölümde neler oldu? Caner Cindoruk’un canlandırdığı Sarp karakterini yeni bölümde neler bekliyor. Kadın son bölümde Hatice’den önce Bahar’a ulaşan telefonun nereden geldiğini anlayamayan Bahar, Sarp’ın öldüğü gün çekilen bir fotoğrafın peşine düşer. Bahar’ın test sonuçlarından sonra huzursuz olan Jale ise ne yapacağını bilemez ve emin olmak için Bahar’a ulaşmaya çalışır. İşte merak edilen Kadın 9.bölüm fragmanı yayınlandı mı Kadın dizisi son bölüm izleme linki haberimizde sizlerle…

Kadın dizisi 10.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kadın dizisi yeni 10.bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisinde yerini alacaktır.

KADIN 9.BÖLÜM 1.FRAGMANI

KADIN 9.BÖLÜM 2.FRAGMANI

KADIN 9.BÖLÜMDE NELER YAŞAANCAK?

Nisan ve Doruk’a belli etmemeye çalışan Bahar, içinde bulunduğu durumdan ötürü oldukça huzursuz olur. Arif’in Bahar ile ilişkisi olduğunu düşünen Şirin ise Arif’in peşine düşer ve bir şekilde Arif ile tanışır.

Test sonuçlarından şüphelenen Jale’nin tekrar hastaneye çağırması üzerine hastaneye giden Bahar’ı bir sürpriz daha beklemektedir. Bahar, Sarp’ın telefonunda gördüklerinden sonra bir daha eskisi gibi olabilecek midir?

KADIN 8.BÖLÜM ÖZET

Kadın dizisi 8.son bölümünde Sarp’ın telefonunun Bahar’a gelmesini önlemek isteyen Hatice, Doruk’un kaybolması üzerine Bahar ile beraber Doruk’u aramaya gider. Hatice’den önce Bahar’a ulaşan telefonun nereden geldiğini anlayamayan Bahar, Sarp’ın öldüğü gün çekilen bir fotoğrafın peşine düşer. Bahar’ın test sonuçlarından sonra huzursuz olan Jale ise ne yapacağını bilemez ve emin olmak için Bahar’a ulaşmaya çalışır. Bahar, Sarp’ın telefonunda gördüğü ikinci ayrıntı ile de hayatının şokunu yaşayacaktır.

KADIN DİZİSİ KONUSU

“KADIN” eşini kaybetmiş iki çocuklu genç bir kadının, Bahar'ın ayakta kalma mücadelesidir. Annesi tarafından sekiz yaşındayken terkedilen Bahar, daha sonra babaannesini ve babasını da kaybetmiş ve hayatta yapayalnız olduğunu düşündüğü günlerde delicesine bir aşkla bağlandığı Sarp'la tanışmıştır. Birlikte geçirdikleri mutlu yılların ardından kocasını da kaybettiğinde Bahar'ı hayata bağlayan iki şey kalmıştır: Çocukları Nisan(7) ve Doruk(4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.

Verdiği zorlu hayat mücadelesinde en büyük dayanağı ölmüş kocası Sarp'la yaşamış olduğu büyük aşktır. Onunla dertleşir, hayatın her anında onunla yaşadığı günleri tekrar hatırlar. Bu hatıralar onun geçmişiyle bugünü arasında bir köprüdür. Ancak aynı zamanda geleceğe doğru kurulacak bir köprünün önünde de bir engel teşkil ederler çünkü Bahar'ın kalbinde yeni bir aşka ve ilişkiye yer yoktur. Bu genç ve güzel kadın çocukları için kendi hayatından ve kadınlığından vazgeçmiştir. Hem de seve seve…

Yirmi yıl aradan sonra annesi Hatice tekrar hayatına girdiğinde, Bahar geçmişiyle hesaplaşır ve eski günlerin çok da sandığı gibi olmadığını öğrenir. Annesiyle tekrar yakınlaşmak istediğinde karşısına büyük bir engel çıkar; kardeşi Şirin. Bu sorunlu genç kız annesinin ablasıyla tekrar yakınlaşmasını engellemek için elinden geleni ardına koymaz. Hatice ise Şirin'in ruh sağlığını koruyabilmek için kendisine aslında çok ihtiyaç duyan Bahar'a ve onun iki küçük çocuğuna sırtını döner. Hem de kocası Enver'in tüm yalvarışlarına karşı.

KADIN'da Bahar'ın hikayesi ön planda anlatılırken, başka kadınların hayatlanı da izleriz. Bir çocuğunu terkederek kendine yeni bir hayat kurmayı seçmiş Hatice'nin iki kızı arasındaki çaresizliği, ayakta kalmak için daima bir erkeğin varlığına ihtiyaç duyan Yeliz, anneliğin kendisine uygun olmadığına karar verip oğluna sırtını dönen ve kendini kariyerine adamak isteyen Jale, güzelliğinin kurbanı heyecan bağımlısı Jülide ve daha niceleri… Birbirine bazen destek olan, bazen de birbirlerinin kuyusunu kazan tüm bu kadınların hikayeleri, aşkları, hırsları ve insanlık halleri…

KADIN DİZİSİ OYUNCULARI

Özge Özpirinçci

Bahar Çeşmeli

Küçük yaşta annesi tarafından terkedilmiş ve babası tarafından büyütülmüştür. Sarp’la tanıştığında mutluluğu bulur ve onunla bir aile kurar ancak Sarp’ın hayatını kaybetmesinden sonra iki çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kalır. Yaşadığı bu felakete rağmen Bahar mücadeleci ruhunu kaybetmez ve bütün hayatını çocuklarına adar. Sarp’a olan aşkı ise yüreğinde kanayan bir yaradır ve başka birini sevmeyi aklından bile geçirmez. Yirmi yılın sonunda karşılaştığı annesine karşı ise kalbi kırıktır.

Caner Cindoruk

Sarp Çeşmeli

Dört yıl önce bir vapur kazasında hayatını kaybetmiştir. Ama karısı Bahar’ın büyük aşkı ve anıları onu hikayenin en önemli karakterlerinden biri olarak hayatta tutar. Yakışıklı ve maceraperest bir genç olan Sarp’ın en büyük tutkusu dağcılıktır. Fotoğraf çekmek, dünyanın her yerinden müzik albümleri toplamak meraklı olduğu konulardır. Neşeli, şakacı, hayatı ciddiye almazmış gibi görünürken alttan alta her şeyi ciddiyetle sorgulayan biridir.

Seray Kaya

Şirin Sarıkadı

Şirin doğduğundan beri sorunlu bir çocuk ve genç kız olmuştur. Liseyi bitirdiği ilk sene üniversiteye girmeyi başaramamıştır. Güzel Sanatlar’ın resim bölümüne girmek istemektedir ve bunu ilk denemesinde başaramamasının sebebi de yeteneksizliği değil, son birkaç senedir geçirdiği psikolojik zorluklardır. İnsanlardan kaçan, sosyalleşmekten korkan utangaç bir kişiliği vardır.

BENNU YILDIRIMLAR

Doğum: 22 Kasım 1969 (48) Eğitim: 1990 yılı Haziran ayında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 1990-1991 yıllarında İngiltere Londra Westminster Adult Education Institute’te drama üzerine kurs gördü. 1995 yılından bu yana İstanbul Devlet Tiyatroları oyuncusu Bülent Emin Yarar’la evlidir. Kızı Ada, 1999’da dünyaya gelmiştir. Daha önceden Süper Baba, Üzgünüm Leyla, Yaprak Dökümü, Umutsuz Ev Kadınları, Gönül İşleri ve Altınsoylar gibi dizilerin kadrosunda yer almıştır.