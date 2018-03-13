Kadın 21.yeni bölüm fragmanı Kadın son 20.bölüm izle FOX TV’de! Milyonları ekrana kilitleyen Kadın dizisi izleyicisiyle bu hafta yepyeni bölümüyle ekranda! Kadın son bölüm izleme linki ve Kadın yeni bölüm fragmanı haberimizde yerini alıyor. Kadın son bölümde Şirin'e olan güvenini kaybeden Hatice, Şirin'e eskisi gibi davranmaz ve onunla arasına mesafe koyar. Şirin ise bu durumu içine sindiremez ve annesini geri kazanmak için elinden geleni yapar. Yaşanan her şey'in sorumlusunun Şirin olduğuna inanan Hatice, Şirin'den Bahar'a ilik vermesi ister. Bahar'la arasındaki buzların erimesine izin vermeyen Şirin ise ona ilik vermek istemez. Şirin'e olan güvenini kaybeden Hatice, Şirin'e eskisi gibi davranmaz ve onunla arasına mesafe koyar. Şirin ise bu durumu içine sindiremez ve annesini geri kazanmak için elinden geleni yapar. Yaşanan her şey'in sorumlusunun Şirin olduğuna inanan Hatice, Şirin'den Bahar'a ilik vermesi ister. Bahar'la arasındaki buzların erimesine izin vermeyen Şirin ise ona ilik vermek istemez. İşte Kadın 21.yeni bölüm fragmanı Kadın son 20.bölüm izle FOX TV’de!

Kadın Dizisi’nin 19. Bölümünde Neler oldu?

Şirin'e olan güvenini kaybeden Hatice, Şirin'e eskisi gibi davranmaz ve onunla arasına mesafe koyar. Şirin ise bu durumu içine sindiremez ve annesini geri kazanmak için elinden geleni yapar. Yaşanan her şey'in sorumlusunun Şirin olduğuna inanan Hatice, Şirin'den Bahar'a ilik vermesi ister. Bahar'la arasındaki buzların erimesine izin vermeyen Şirin ise ona ilik vermek istemez. Ancak Hatice onun bu hareketlerine karşı tepkisini koyar. Bahar'a iliğini vermezse onu evden kovmakla tehdit eder. Mahalle'deki eski hayatına geri dönen Bahar ise giderek Arif'le yakınlaşır. Ceyda yıllardır görmediği oğlu Arda'ya kavuşmak üzeredir ancak annesi son anda fikir değiştirerek, Arda'yı Ceyda'ya göndermekten vazgeçer ve Ceyda'nın sinir krizi geçirmesine sebep olur.

20. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?

Kadın 20. Bölüm Fragmanı izleyenleri yine sabırsızlandırmayı başardı. Kadın Dizisi'nin bu haftaki bölümünde Şirin'in sakladığı sırlar ortaya çıkıyor. Bahar, Yeliz'in de yardımıyla Sarp'la mesajlaşan kadının Şirin olduğunu öğreniyor. Sarp kim olduğuyla ilgili bazı kuşkulara kapılıyor. Pırıl Sarp'ın durumuyla ilgili konuşmak için babasının evine gidiyor ancak orada Sarp'ın annesiyle karşılaşıyor. Bu durum karşısında şaşkına dönen Pırıl ne yapacağını şaşırıyor. Sarp'a gerçeği itiraf etmeyi planlayan Pırıl, onu kaybetmek pahasına'da olsa bunu göze alacak. Ceyda Hikmet sayesinde oğlu arda'ya kavuşacak. Ceyda'nın kalbine giden yolun Ceyda'nın oğlu olduğunu anlayan Hikmet onu mutlu etmek için bir adım atıyor ve Ceyda'ya oğlu Arda'yı getiriyor.

Kadın Dizisinin Konusu

Bahar ve ailesinin huzur dolu ve mutlu yaşamı bir anda bir kaza yüzünden tepetaklak olur. Kusursuz hayatı, o gün eşi Sarp'ı kaybetmesiyle sona eren Bahar için artık hayatın bir anlamı kalmamıştır. O saatten sonra yalnızca çocuklarının mutluluğu ve geleceği için yaşamaya karar veren Bahar, kocası Sarp'ı kaybetmesiyle yapayalnız kalır. Çocuklarının sıcak bir aile ortamında büyümesi için, tereddüt etmeden cesurca bir adım atarak erken yaşta kendisini terk eden annesinin evine döner. Verdiği kararın ne kadar yanlış olduğunu kısa sürede anlasa da attık attığı adımın dönüşü yoktur. Ancak umudunu hiçbir zaman kaybetmeden mücadeleye devam edecektir.

Kadın Dizisi Oyuncuları

Sezai (Kaan Uğuralp)

Sezai, son zamanlarda psikolojik olarak dengesizlikler yaşayan Şirin'in psikoloğudur. Kadın dizisi'ne konuk oyuncu olarak katılan Kaan Uğuralp'in dizideki akıbeti ise henüz bilinmiyor.

1969 Yılında dünyaya gelen Kaan Uğuralp'in hem oyunculuk hem de sunuculuk geçmişi vardır. "Televole" ve Number1 TV1 Kanalında müzik programının sunuculuğunu yapmıştır. Oyuncu olarak da "Kurt Seyit ve Şura" ve "Önce Vatan Güneydoğudan Öyküler" adlı dizilerde rol almıştır.

KADIN 20.BÖLÜM FRAGMANI

Sarp (Caner Cindoruk)

Sarp, Bahar'ın biricik eşi Nisan ve Doruk'un da babasıdır. Bir kaza'da öldüğüne inanılan Sarp, hafızasını kaybetmesi sebebiyle Alp olarak yaşamına devam etmektedir. Sadık bir eş ve iyi bir babadır. Yeni hayatında Pırıl'la bir evlilik gerçekleştirmiştir.

1980 yılında Adana'da dünyaya gelen Caner Cindoruk oyunculuk kariyerine Tiyatro ile başladı. Sinemaya adım atışı "Beynelminel" filmi ile olmuştur. Oynadığı diğer dizi ve filmler ise; "Yaprak Dökümü", "Hanımın Çiftliği", "Geç Gelen Bahar", "Gergedan Mevsimi", "Kara Güneş", "Firar", "Aramızda Kalsın", "Yabancı", "Ateş Altında Aşk", "Elveda Katya", "Yabancı" dır.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

Doğum: 01 Nisan 1986 (31), İstanbul Eğitim : İlkokul ve ortaokulu İstanbulda okudu. Lise eğitiminde AFS programı ile bir yıl Amerika Birleşik Devletleri’nde okudu. Daha sonra Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Annesi İngilizce öğretmenidir. İlk olarak Cesaretin Var mı Aşka ve Kavak Yelleri dizilerinde oynadı. Ayrıca Eti Browni ve Algida Cornetto reklamlarında da oynamıştır. Şirin yüzü ve sempatik oyunculuğu ile iyi iş çıkaran genç oyuncu Kavak Yelleri dizisinde uçuk kaçık ama bir o kadar da duyarlı kanser hastası bir kız olan Ada’yı canlandırmaktaydı. Bu dizide sadece beş bölüm oynadı.

Show Tv’de yayınlanan duygusal, dram gençlik dizisi Melekler Korusun’da İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisi bir karakteri başarıyla oynadı. Dizi 73. Bölümü ile son kez ekranlarda görüldü. Özpirinçci, ayrıca 2010 yılında vizyona giren Zülfü Livaneli’nin yönettiği Veda filminde Fikriye Hanım karakterini oynamıştır.

Ayrıca 2010 ‘da Show Tv kanalında yayınlanan ve 11. Bölümü ile yayınından Kaldırılan Deli Saraylı isimli dizide altı dil bilen “Dilruba” karakterini canlandırmaktaydı. Anadolu Kartalları filminde Üstteğmen Ayşe Dinçer’i canlandırdı. ATV’de yayınlanan Al Yazmalım dizisinde ise baş rol olan Asiye karakterini oynamıştır ve TRT Okul’da yayınlanan Toplu Hayat adlı programda sunuculuk yaptı. Kayıp filminde de rol almıştır.

BENNU YILDIRIMLAR

Doğum: 22 Kasım 1969 (48) Eğitim: 1990 yılı Haziran ayında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 1990-1991 yıllarında İngiltere Londra Westminster Adult Education Institute’te drama üzerine kurs gördü. 1995 yılından bu yana İstanbul Devlet Tiyatroları oyuncusu Bülent Emin Yarar’la evlidir. Kızı Ada, 1999’da dünyaya gelmiştir. Daha önceden Süper Baba, Üzgünüm Leyla, Yaprak Dökümü, Umutsuz Ev Kadınları, Gönül İşleri ve Altınsoylar gibi dizilerin kadrosunda yer almıştır.

ECE ÖZDİKİCİ

Doğum: 02 Temmuz 1982 (35), İzmir Güzelyalı’da doğdu. M.S.Ü. Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu.

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