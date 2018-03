Kadın 23.yeni bölüm fragmanı Kadın son 22.bölüm izle FOX TV’de Kadın 23.yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Her hafta merakla beklenen Fox TV'nin gözde yapımı Kadın 22. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Kadın dizisi yeni bölüm fragmanları ve Kadın son bölüm izleme linki araştırılıyor. Geçen hafta Kadın dizisinin en heyecanlı bölümlerinden biriydi. Final sahnesinde Bahar ve Şirin'in karşı karşıya gelmesi izleyiciyi ekrana kilitlemişti. Ardından Kadın 22. Bölüm Fragmanı sabırsızlıkla beklenmeye başlandı. Kadın dizisinin bu haftaki bölümünde yine sarsılmaz gerçekler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Bahar Şirinle yüzleşiyor. Öte yandan Sarp için endişelenen Pırıl, Bahar'ı bularak onunla görüşmek istiyor. Arif'e bir daha güvenemeyeceğini dile getiren Bahar ise Arif'in 'Arif benim üzülmemi hiç istemez diyebilirsin ya da Arif ben üzülmeyim diye her şeyi yapar diyebilirsin çünkü o benim gözümün yaşına kıyamaz çünkü o bana çok kıymet verir. Arif beni çok sever diyebilirsin' sözleriyle isyan etmesi üzerine yaptığı hatayı anlıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da seyirciyi ekrana kilitleyecek bir bölümle ekranlara gelmeye hazırlanan Kadın 22. Bölüm Fragmanı 27 Mart Salı Günü Saat 20:00'de Fox TV'de!İzleyenleri derinden etkileyen ve onları hikayenin içerisine dahil etmeyi başaran “Kadın” dizisinin yapımcılığı; uzun soluklu yapımlarıyla her seferinde adından söz ettirmeyi başaran MED Yapım'a ait. Yönetmen koltuğunda ise başarılı yönetmen Merve Girgin oturuyor.

0 x Kadın 23.yeni bölüm fragmanı Kadın son 22.bölüm izle FOX TV’de! Ekranların sevilen ve ilgiyle izlenilen dizisi Kadın yeni bölüm fragmanları ve son bölümde neler oldu merak ediliyor. Kadın dizisinin 22. bölüm fragmanı yine izleyenlerin yüreklerini dağlamaya devam ediyor. Bu haftaki bölüme Arif'in Bahar'a olan isyanı damga vurdu. Artık kimseye güvenmediğini söyleyen Bahar, Arif'in hayatından çıkmasını istiyor. Kadın son bölümde Bahar öğrendiği gerçek karşısında sinir krizi geçiriyor ve Şirin'le yüzleşmek için her yerde Şirin'i arıyor. İlk önce Enver'le yüzleşen Bahar onun evden gitmesini istiyor. Kimseye güveni kalmadığını söyleyen Bahar annesinin evine gidip Şirin'i arıyor ancak Enver Hatice'yi arayıp Bahar'ın geldiğini haber veriyor ve Şirin'i evden göndermesini istiyor. Kadın dizisi'nin izleyenleri gözü yaşlı bırakan senaryosu'da Hande Altaylı’ya ait. İlgiyle izlenen dizinin oyuncu kadrosunda ise; sevilen oyuncu Özge Özpirinçci ve yakışıklı oyuncu Caner Cindoruk yer alıyor. Kadın Dizisi’nin 21. Bölümünde Neler oldu? Bahar öğrendiği gerçek karşısında sinir krizi geçiriyor ve Şirin'le yüzleşmek için her yerde Şirin'i arıyor. İlk önce Enver'le yüzleşen Bahar onun evden gitmesini istiyor. Kimseye güveni kalmadığını söyleyen Bahar annesinin evine gidip Şirin'i arıyor ancak Enver Hatice'yi arayıp Bahar'ın geldiğini haber veriyor ve Şirin'i evden göndermesini istiyor. Bunun üzerine Şirin sinemadan gelir gelmez onun eline bir valiz tutuşturup Şule'nin evine gitmesini söylüyor. Şirin Şule'nin evinde saklanırken Bahar hiç yılmadan Şirin'i arıyor. Öte yandan hastalığı ilerleyen Bahar'ın ayağı giderek kötüleşiyor. Bir an önce ilik nakli olmazsa sakat kalma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bahar Doruk'un Şirin'in nerede olduğunu bildiğini söylemesi üzerine Şirin Şule'nin evinin yolunu tutuyor ve Şirin'le karşılaşarak onunla yüzleşiyor. KADIN DİZİSİ FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ! 22. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor? Kadın dizisinin 22. bölüm fragmanı yine izleyenlerin yüreklerini dağlamaya devam ediyor. Bu haftaki bölüme Arif'in Bahar'a olan isyanı damga vurdu. Artık kimseye güvenmediğini söyleyen Bahar, Arif'in hayatından çıkmasını istiyor. Ancak Arif, Bahar'ın sitemine karşılık dilinin ucundakileri açık yüreklilikle Bahar'ın yüzüne haykırıyor. Sevgisinin ne kadar güçlü olduğunu anlaması için Bahar'a söylediği sözler izleyenleri de derinden etkiledi. Öte yandan Pırıl sevdiği adamı kaybetmemek için tehlikeleri göze alarak Bahar'ı ve çocukları görmek istiyor. KADIN DİZİSİ SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ Kadın Dizisinin Konusu Bir anda mutlu ve huzur dolu hayatı tepetaklak olan Bahar, bir kaza sonucu çok sevdiği kocası Sarp'ı kaybeder. Onun yasını tutup anılarıyla yaşayan Bahar'ı ayakta tutan tek şey çocuklarıdır. Hayattan hiç bir beklentisi kalmayan Bahar yalnızca onların mutluluğu için yaşar. Tek başına çocuklarıyla yaşam mücadelesi vermeye çalışan Bahar bir de, tehlikeli ve ölümcül bir hastalığın pençesine yakalanmıştır. Çocuklarının geleceğini düşünerek yıllar önce onu terk eden annesinin evine gitmeye karar verir. Ancak gittiği bu evde onu çok daha büyük mutsuzluklar beklemektedir. Büyük bir çıkmaza giren Bahar'ın yaşam savaşı asıl o günden sonra başlar. KADIN DİZİSİ 22.BÖLÜM FRAGMANI Kadın Dizisi Oyuncuları Hatice Sarıkadı (Bennu Yıldırımlar) Mutsuz bir evlilik yaşamış olan Hatice Bahar'ı küçük yaşta terk edip başka biriyle evlenmiştir. Geçmişi hatırlamak istemeyen Hatice Şirin'in doğumundan sonra kendisini ona adar. Bahar'ı arayıp sormaz ve unutur. Ancak Bahar'ın bir anda çıkıp gelmesi Hatice'yi derinden sarsar. Bennu Yıldırımlar 22 Kasım 1969 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezundur. Oyunculuk hayatına 1997 senesinde rol aldığı "Süper Baba" dizisiyle adım atmıştır. Adından söz ettirmeyi başaran güzel oyuncunun yer aldığı diğer projelerden bazıları ise; "Yaprak Dökümü", "Kaç Para Kaç", "Umutsuz Ev Kadınları", "Üzgünüm Leyla", "Bir Tatlı Huzur "ve "Perili Köşk"tür. Şirin Sarıkadı ( Seray Kaya) Şirin psikolojik olarak problemli bir genç kızdır. Annesine aşırı düşkün oluşu ve onu kimseyle paylaşamaması Bahar'ın eve gelişiyle daha da içinden çıkılmaz bir hal alır. Resim'e olan yeteneği azımsanamayacak kadar fazladır ancak yaşadığı sorunlar üniversiteye gitmesine engel olmuştur. Seray Kaya 4 Şubat 1991 senesinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Sadri Alışık Kültür Merkezinde eğitim alan güzel oyuncu ilk kez "Huzur Sokağı" adlı diziyle kamera karşısına geçmiştir. Yer aldığı diğer projeler ise; "Gülümse Yeter" ve "Kocamın Ailesi"dir. ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ Doğum: 01 Nisan 1986 (31), İstanbul Eğitim : İlkokul ve ortaokulu İstanbulda okudu. Lise eğitiminde AFS programı ile bir yıl Amerika Birleşik Devletleri’nde okudu. Daha sonra Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Annesi İngilizce öğretmenidir. İlk olarak Cesaretin Var mı Aşka ve Kavak Yelleri dizilerinde oynadı. Ayrıca Eti Browni ve Algida Cornetto reklamlarında da oynamıştır. Şirin yüzü ve sempatik oyunculuğu ile iyi iş çıkaran genç oyuncu Kavak Yelleri dizisinde uçuk kaçık ama bir o kadar da duyarlı kanser hastası bir kız olan Ada’yı canlandırmaktaydı. Bu dizide sadece beş bölüm oynadı. Show Tv’de yayınlanan duygusal, dram gençlik dizisi Melekler Korusun’da İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisi bir karakteri başarıyla oynadı. Dizi 73. Bölümü ile son kez ekranlarda görüldü. Özpirinçci, ayrıca 2010 yılında vizyona giren Zülfü Livaneli’nin yönettiği Veda filminde Fikriye Hanım karakterini oynamıştır. Ayrıca 2010 ‘da Show Tv kanalında yayınlanan ve 11. Bölümü ile yayınından Kaldırılan Deli Saraylı isimli dizide altı dil bilen “Dilruba” karakterini canlandırmaktaydı. Anadolu Kartalları filminde Üstteğmen Ayşe Dinçer’i canlandırdı. ATV’de yayınlanan Al Yazmalım dizisinde ise baş rol olan Asiye karakterini oynamıştır ve TRT Okul’da yayınlanan Toplu Hayat adlı programda sunuculuk yaptı. Kayıp filminde de rol almıştır. CANER CİNDORUK Doğum: 02 Nisan 1980 (37), Adana Eğitim: Çukurova Üniversitesi konservatuar tiyatro bölümü mezunu. Öykü yazarı bir babaya, ev hanımı bir anneye ve oyunculuğu seçmiş 2 kardeşe sahip. İstanbul’a 1 yıl önce gelmiş ve aileside İstanbul’a yeni taşınmıştır. Daha önceden Yaprak Dökümü, Hanımın Çiftliği, Firar, Aramızda Kalsın, İstanbul Sokakları ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi televizyonun önemli dizilerinde rol almıştır. BENNU YILDIRIMLAR Doğum: 22 Kasım 1969 (48) Eğitim: 1990 yılı Haziran ayında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 1990-1991 yıllarında İngiltere Londra Westminster Adult Education Institute'te drama üzerine kurs gördü. 1995 yılından bu yana İstanbul Devlet Tiyatroları oyuncusu Bülent Emin Yarar'la evlidir. Kızı Ada, 1999'da dünyaya gelmiştir. Daha önceden Süper Baba, Üzgünüm Leyla, Yaprak Dökümü, Umutsuz Ev Kadınları, Gönül İşleri ve Altınsoylar gibi dizilerin kadrosunda yer almıştır. 