Kadın 24.yeni bölüm fragmanı yayında mı Fox TV Kadın son 23.bölüm izleme linki

Kadın 24.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Kadın dizisi 23.son bölüm izleme linki haberimizde. Fox TV'nin başarılı yapımlarından Kadın 23. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Geçen hafta Bahar'ın hesaplaşmalarına ve dost dedikleriyle ilişkisini sorgulamasına seyirci olduk. Bahar'ın sitem dolu sözlerine karşılık Arif'in aşk dolu isyanı izleyenleri hem hüzünlendirdi hem de sevindirdi. Dizinin bu haftaki bölümünde ise yine heyecanlı dakikalar yaşanacak ve izleyici ekrana kilitlenecek. Kadın 23. Bölüm Fragmanı'nda Sarp, Bahar'la yaşadıkları eski mahalleye geliyor ve Terzi Enver'i soruyor. Geçmişinden izler aramaya başlayan Sarp, bir anda karşısında Şirin'i görüyor. Şirin ise karşısında Sarp'ı görünce neye uğradığını şaşırıyor. Dizinin fragmanı, bölümle ilgili biraz ipucu verse de izleyenler merakla yeni bölümü bekliyor. Yapımcılığını Med Yapım ile MF Yapım’ın üstlendiği başrolerinde Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Ali Semi Sefil ve Kübra Süzgün’ün yer aldığı Japon yapımı Woman uyarlaması Fox’un iddialı yeni dizisi Kadın 23. Bölümüyle 3 Nisan Salı Günü Saat 20:00'de Fox TV'de. İşte Kadın 24.yeni bölüm fragmanı ve 23.son bölüm izleme linki..



Fox TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi "Kadın"ın mutfak kısmında kimlerin yer aldığı da merak ediliyor. Dizinin yapımcılığı; yaptığı her dizi olay olan MED Yapım'a ait. Kadın'ın yönetmen koltuğunda ise beğeniyle izlenen dizilerin yönetmenliğini yapmış olan başarılı yönetmen Merve Girgin oturuyor. Kadın Dizisi'nin dram dozu yüksek hikayesiyle bizleri baş başa bırakan senarist ise Hande Altaylı'dan başkası değil; Güçlü oyuncu kadrosuyla da övgüyü hak eden dizi'de; Sevilen oyuncu Özge Özpirinçci ve yakışıklı oyuncu Caner Cindoruk ile birlikte Bennu Yıldırımlar ve Seray Kaya'da yer alıyor.





KADIN 23.BÖLÜM İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR?



Kadın 23. Bölüm Fragmanı, dizinin yeni bölümüyle ilgili fazla ipucu vermese de izleyenleri meraklandırmayı başardı. Bu haftaki bölümde, geçmişinden bir türlü kopamayan ve hatırladıklarıyla git gide anılarında yaşamaya başlayan Sarp içindeki kuşkuları yok etmek için mahalleye gidiyor ve girdiği bir dükkanda terzi Enver'i soruyor. Adam'ın cevabı üzerine ise Bahar'ın yaşıyor olabileceğine dair içinde bir umut oluşuyor. Dükkandan çıkacağı sırada Şirin'le karşılaşması ise ikisini de şok ediyor. Dizi'nin bu haftaki bölümünde neler olacağına dair diğer tüm gelişmeler yeni bölümde izleyiciyle buluşacak.







Pırıl duyduğu vicdan azabından sonra Bahar ve çocukları yakından görmek ister. Yaşadığı kaybetme korkusuyla da Alp’i bir an önce Amerika’ya gitmeye ikna etmeye çalışır. Alp ise ne olursa olsun uzaklaşmak istememektedir.



Ceyda ve Yeliz’in intikam almak için Şirin’e saldırması üzerine Şirin, yine olayı kendi tarafına çekmeyi başarır. Bahar’ın tüm olanlardan sonra Şirin’e duyduğu nefret her geçen gün artmaktadır. Hastalığının ilerlemesi üzerine de iyice güçsüzleşmeye başlar. Şirin’i ise mahallede çok büyük bir sürpriz beklemektedir...



KADIN 23.BÖLÜM FRAGMANI







KADIN DİZİSİ 22.BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?



Geçen hafta Bahar'ın Arif'e "tüm bu olanlardan sonra ben sana güvenebilir miyim söyle" sözleri üzerine Arif'in "Arif benim üzülmemi hiç istemez diyebilirsin ya da Arif ben üzülmeyim diye her şeyi yapar diyebilirsin çünkü o benim gözümün yaşına kıyamaz çünkü o bana çok kıymet verir. Arif beni çok sever diyebilirsin" sözleri hem Bahar'ı hem de izleyenleri şaşırtmıştı. Arif'in Bahar'a söylediği sözler ufak bir aşk itirafı olsa da aslında bir sitemdi ve izleyenleri duygulandırmayı başardı. Öte yandan Şirin'le yüzleşmeye çalışan Bahar yine zararlı çıktı. Şirin ise olanlardan sonra soğukkanlı duruşunu hiç bozmadı. Çevresindeki herkes'e karşı güvenini kaybeden Bahar dostlarından tek tek hesap sordu. Onların tek istediği Bahar'ın mutluluğu olsa da Bahar'ın bu durumu sindirmesi oldukça zor olacak. Öte yandan Pırıl'ın Bahar ve çocukların yaşadığını öğrenmesi üzerine onları görmek istemesi de kendisini tehlikeye atmasına sebep oluyor. Pırıl şüphelerini gidermek için onları görmek isterken nasıl bir duruma sebep olduğundan habersizdir.







KADIN DİZİ KONUSU NEDİR?



Bahar, mutlu ve huzurlu bir evliliği olan ve kendisine aşka bağlı bir eşe ve sevgi dolu çocuklara sahip olan genç bir kadındır. Ancak Çocuklarıyla ve eşiyle huzurlu bir yaşam süren Bahar'ın bu mutluluğu fazla uzun sürmez. Bir kaza sonucu eşi Sarp'ı kaybeden Bahar hayata küser. Dünyası yıkılan kadın bir başına çocuklarıyla yaşam mücadelesi vermeye başlar. Ancak bir de ölümcül bir hastalığa yakalanmıştır ve hastalığı giderek ilerlemektedir. Çocukların yapayalnız kalmamaları için gururunu çiğneyerek yıllar önce kendisini terk edip gitmiş olan annesinin evine gider. Ancak aradığı huzuru burada bulamayacaktır.







KADIN DİZİ OYUNCULARI KİMLER?



Nisan Çeşmeli (Kübra Süzgün)



Nisan 7 yaşındadır. Sevgi dolu, akıllı, neşeli ve olgun bir çocuktur. Ailesine çok düşkündür ve annesinin babasıyla ilgili anlattığı hikayeleri ilgiyle dinler. Babasının hala yaşadığına inanır.



26 Nisan 2009 senesinde İstanbul'da dünyaya gelen Kübra Süzgün, oyunculuk hayatına hızlı başlayan Kübra Süzgün "Digiturk, Danone, Setur ve Garanti Bankası Ugi" gibi reklam filminde rol almıştır. Yer aldığı diğer projeler ise; "Resimdeki Sevgili", "Mayıs Kraliçesi", "Yaz'ın öyküsü", "İçerde" ve "Kördüğüm"dür.

Doruk Çeşmeli (Ali Semi Sefil)



Kendine ait bir dünyası olan Doruk, o dünyada çok mutludur. Henüz 4 yaşındadır. Çok hassas ve annesine düşkün bir çocuktur. Çok sessiz sakindir ancak farklı bir zekaya sahiptir. Yaşıtı olan çocukların ilgisini çeken şeyler onun ilgi alanına girmez.



17 Ocak 2013 yılında dünyaya gelen minik oyuncu Leyla Şirin isimli ajans'a bağlı çalışmaktadır. Henüz 4 yaşında olmasına rağmen gösterdiği başarılı performansla adından uzun yıllar söz ettireceğe benziyor. İlk oyunculuk deneyimi "Kadın" dizisidir.