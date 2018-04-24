Kadın 27.yeni bölüm fragmanı Kadın dizisi son 26.bölüm izleme linki FOX TV’de

Kadın 27.yeni bölüm fragmanı Kadın son 26.bölüm izleme linki FOX TV’de! Ekranların fenomen dizisi Kadın yeni bölüm fragmanları ve Kadın dizisi son bölüm izleme linki haberimizde yer almaktadır. Her Salı saat 20.00’da izleyicisiyle buluşan Kadın reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Kadın 26. bölüm fragmanı izleyenlere yine heyecan dolu bir bölüm olacağının sinyallerini verdi. Dizinin bu haftaki bölümünde ajanlığa soyunan Şirin'in Alp'i araştırmasına şahit oluyoruz. Şirin Alp'in gerçek kimliğini öğreniyor ve ondan bir şeyler gizlendiğini anlıyor. Alp'e gerçekleri anlatmak için yanıp tutuşan Şirin Alp'in şirketine bir zarf yolluyor. Kadın son bölümde Jale, Enver ve Hatice'ye Şirin'in iliğinin Bahar'a uyduğunu söyler. Bunu duyan Enver ve Hatice sevinseler mi üzülseler mi bilemezler. Çünkü Şirin'in iliğini Bahar'a vermeyeceğinden ve Bahar'ın Şirinden ilik almayacağından emindirler.

Kadın 27.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacaktır.

Kadın Dizisinin 25. Bölümünde Neler oldu?

Jale, Enver ve Hatice'ye Şirin'in iliğinin Bahar'a uyduğunu söyler. Bunu duyan Enver ve Hatice sevinseler mi üzülseler mi bilemezler. Çünkü Şirin'in iliğini Bahar'a vermeyeceğinden ve Bahar'ın Şirinden ilik almayacağından emindirler. Sarp ise bir şeyler döndüğünü anlamaya başlar. Pırıl ve babasının kendisinden bir şeyler sakladığını anlayan Sarp bundan böyle Suat'ın aile işlerine karışmamasını ister.

Amerika'ya dönmekten vazgeçen Sarp, Pırıl'a çocukları alıp Amerika'ya gitmesi gerektiğini söyler. Pırıl ise bu teklif karşısında çok tedirgindir. Babası Pırıl'a Sarp'ın bir şey bilmediğini söylese de o yine de işlerin bu noktaya gelmesine üzülmektedir. Diğer yandan birbirlerine destek olmak için bir araya gelen Ceyda, Bahar ve Yeliz'in umut dolu anları izleyenlere de umut olmuştur.

26. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?

Kadın 26. bölüm fragmanı izleyenlere yine heyecan dolu bir bölüm olacağının sinyallerini verdi. Dizinin bu haftaki bölümünde ajanlığa soyunan Şirin'in Alp'i araştırmasına şahit oluyoruz. Şirin Alp'in gerçek kimliğini öğreniyor ve ondan bir şeyler gizlendiğini anlıyor. Alp'e gerçekleri anlatmak için yanıp tutuşan Şirin Alp'in şirketine bir zarf yolluyor. Peki bu zarfın içinde ne var? Sarp büyük gerçeği öğrenebilecek mi? Diğer yandan Bahar kendisine uygun ilik bulunduğunu öğrenince çok seviniyor. Ancak bu sevinci pek de uzun sürmeyeceğe benziyor. Şirin Alp'i arayarak nihayet gerçeği söylüyor. Bahar ve çocukların hayatta olduklarını söyleyen Şirin bu itirafı gerçekten Sarp'a yaptı mı? Sarp ile Bahar birbirlerine kavuşabilecekler mi? Gerçeklerin açıklığa kavuşacağı bir bölümle ekrana gelecek olan dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor.

Kadın Dizisinin Konusu

Kadın Bahar ve çocuklarının hayata tutunma hikayesidir. Bahar eşi ve çocuklarıyla mutlu ve huzurlu bir hayat sürmektedir. Ancak bir gün bir kaza yaşanır ve Bahar'ın eşi Sarp hayatını kaybeder. Büyük şok yaşayan ve tüm umutlarını yitiren Bahar çocuklarıyla bir başına kalmıştır. Ancak onların geleceğini düşünmeli ve toparlanmalıdır. Acısını içine gömerek yıllar önce kendisini terk eden annesinin evine geri döner. Bu evde biraz olsun huzur bulacağını düşünen Bahar tüm cesaretiyle adım attığı bu evde adeta cehennemi yaşayacaktır.

Kadın Dizisi Oyuncuları

Nisan Çeşmeli (Kübra Süzgün)

Nisan Bahar'ın kızıdır. 7 yaşındadır ancak yaşına göre çok daha olgundur. Heyecanlı ve neşelidir, hayatının her anından memnundur. Annesine çok düşkündür. Annesinin babasıyla ilgili hikayeler anlatmasına bayılır.

Kübra Süzgün, 26 Haziran 2009 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Next Way ajansa bağlı olarak çalışan Kübra çok genç yaşına rağmen pek çok reklam filmi ve dizilerde boy göstermiştir. Yetenekli oyuncunun yer aldığı projeler ise; "Arçelik Fotoğraf Çekimi", "Digiturk", Garanti Bankası Ugi", Danone", "Setur", "Kördüğüm", "Yaz'ın Öyküsü", "Mayıs Kraliçesi", "Adam ve Çocuk" ve "İçerde" dir.

Doruk Çeşmeli (Ali Semi Sefil)

Doruk Bahar'ın oğludur. Henüz 4 yaşındadır. Kendi içinde geniş bir dünyası olan Doruk hassas ve zeki bir çocuktur. Çocukların ilgisini çeken şeyler pek onun ilgi alanına girmez.

Ali Semi Sefil, 17 Ocak 2013 yılında dünyaya gelmiştir. Leyla Şirin ajansına bağlı olarak çalışan minik oyuncu henüz 4 yaşında olmasına rağmen ileride çok başarılı bir oyuncu olacağının sinyallerini şimdiden veriyor.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

Doğum: 01 Nisan 1986 (31), İstanbul Eğitim : İlkokul ve ortaokulu İstanbulda okudu. Lise eğitiminde AFS programı ile bir yıl Amerika Birleşik Devletleri’nde okudu. Daha sonra Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Annesi İngilizce öğretmenidir. İlk olarak Cesaretin Var mı Aşka ve Kavak Yelleri dizilerinde oynadı. Ayrıca Eti Browni ve Algida Cornetto reklamlarında da oynamıştır. Şirin yüzü ve sempatik oyunculuğu ile iyi iş çıkaran genç oyuncu Kavak Yelleri dizisinde uçuk kaçık ama bir o kadar da duyarlı kanser hastası bir kız olan Ada’yı canlandırmaktaydı. Bu dizide sadece beş bölüm oynadı.

Show Tv’de yayınlanan duygusal, dram gençlik dizisi Melekler Korusun’da İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisi bir karakteri başarıyla oynadı. Dizi 73. Bölümü ile son kez ekranlarda görüldü. Özpirinçci, ayrıca 2010 yılında vizyona giren Zülfü Livaneli’nin yönettiği Veda filminde Fikriye Hanım karakterini oynamıştır.

Ayrıca 2010 ‘da Show Tv kanalında yayınlanan ve 11. Bölümü ile yayınından Kaldırılan Deli Saraylı isimli dizide altı dil bilen “Dilruba” karakterini canlandırmaktaydı. Anadolu Kartalları filminde Üstteğmen Ayşe Dinçer’i canlandırdı. ATV’de yayınlanan Al Yazmalım dizisinde ise baş rol olan Asiye karakterini oynamıştır ve TRT Okul’da yayınlanan Toplu Hayat adlı programda sunuculuk yaptı. Kayıp filminde de rol almıştır.

CANER CİNDORUK

Doğum: 02 Nisan 1980 (37), Adana Eğitim: Çukurova Üniversitesi konservatuar tiyatro bölümü mezunu. Öykü yazarı bir babaya, ev hanımı bir anneye ve oyunculuğu seçmiş 2 kardeşe sahip. İstanbul’a 1 yıl önce gelmiş ve aileside İstanbul’a yeni taşınmıştır. Daha önceden Yaprak Dökümü, Hanımın Çiftliği, Firar, Aramızda Kalsın, İstanbul Sokakları ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi televizyonun önemli dizilerinde rol almıştır.