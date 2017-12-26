Kadın 10. son bölüm FOX'ta - Kadın dizisi 11. yeni bölüm fragmanı yayında mı?
Kadın dizisi 11yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Her salı akşamı ekrana gelen Kadın dizisi 10son bölümden sonra 11yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu.Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile izleyicinin tüm dikkatlerini üzerine çekmeye devam eden Kadın dizisi 10. son bölüm sonrası 11. yeni bölüm fragmanı haberimizde yerini alacaktır. Dizinin bu haftaki bölümünde Şirin’in sürekli telefon ile rahatsız etmesi Bahar’ın sinirlerini bozmaya başlamıştır. Jale ve Sinan’ın ısrarları üzerine hastaneye giden Bahar, hastanede karşılaştığı şüpheli tavırlardan sonra bir şeylerin ters gittiğini anlar. Bahar’ın hayattaki en büyük korkusu ise çocuklarını yalnız bırakma düşüncesidir. Tüm yaşanan şeylerden sonra Enver’in Şirin’e karşı şüpheleri her geçen gün daha çok artar ve eline Şirin ile ilgili bir koz geçer. Enver bu kozu iyi kullanabilecek midir? Heyecanın bir an olsun eksik olmadığı Kadın dizisi 11. yeni bölüm fragmanı ve 10. son bölüm detayları haberimizde...
Kadın dizisi 11.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu izleyici tarafından merak ediliyor. Yeni fragman videosu ve Kadın 10.son bölüm izleme linki haberimizin detayından takip edebilirsiniz. Aşk, dram ve heyecan yüklü sahneleriyle sosyal medyada da çok konuşulan ve büyük beğeni toplayan dizi Kadın'ın son bölümünde bu hafta Şirin’in sürekli telefon ile rahatsız etmesi Bahar’ın sinirlerini bozmaya başlamıştır. Jale ve Sinan’ın ısrarları üzerine hastaneye giden Bahar, hastanede karşılaştığı şüpheli tavırlardan sonra bir şeylerin ters gittiğini anlar. Bahar’ın hayattaki en büyük korkusu ise çocuklarını yalnız bırakma düşüncesidir. Gerek oyuncu kadrosu gerekse sürprizlerle dolu sahneleriyle dizi severlerin gönlünü fetheden Kadın yeni bölümüyleriyle her Salı 20.00'de FOX'ta ekrana kaldığı yerden devam edecek. Yapımcılığını Med Yapım ve Mf Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Merve Girgin Aytekin’in yaptığı Kadın dizisi Kadın dizisi 11.yeni bölüm fragmanı ve Kadın 10.son bölüm izleme linki haberimizde...
KADIN 11.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Kadın dizisi 11. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman videosu FOX TV resmi internet safyasında yayına girmesi ile birlikte haberimizdeki yerini alacaktır. Başrollerini Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk’a Bennu Yıldırımlar, Ayça Erturan, Ece Özdikici, Şerif Erol, Seray Kaya, Feyyaz Duman, Devrim Özder Akın, Kübra Süzgün ve Ali Semi Sefil'nin paylaştığı Kadın dizisi10. son bölümde yaşanan tüm detaylar haberimizde.
KADIN 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLEME LİNKİ - FOX TV
KADIN 10. BÖLÜM ÖZETİ
Kadın dizisi 10. bölümünde bu hafta Şirin’in sürekli telefon ile rahatsız etmesi Bahar’ın sinirlerini bozmaya başlamıştır. Jale ve Sinan’ın ısrarları üzerine hastaneye giden Bahar, hastanede karşılaştığı şüpheli tavırlardan sonra bir şeylerin ters gittiğini anlar. Bahar’ın hayattaki en büyük korkusu ise çocuklarını yalnız bırakma düşüncesidir. Tüm yaşanan şeylerden sonra Enver’in Şirin’e karşı şüpheleri her geçen gün daha çok artar ve eline Şirin ile ilgili bir koz geçer. Enver bu kozu iyi kullanabilecek midir?
KADIN 10. SON BÖLÜM TEKRARI NASIL İZLENECEK?
Fox Tv ekranlarında her Salı akşamı ekrana gelen Kadın dizisi 10. bölüm yayına girdikten sonra resmi internet sayfası üzerinden tekrarı izlenebiliyor. Dizinin son bölümünü kaçıran dizi izleyicileri haberimizde yer alan son bölüm izleme linki ile tekrarını izleyebilirler.
KADIN 10. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ - FOX TV
KADIN 9. SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
Kadın dizisi 9. son bölümünde geçtiğimiz hafta Nisan ve Doruk’a belli etmemeye çalışan Bahar, içinde bulunduğu durumdan ötürü oldukça huzursuz olur. Arif’in Bahar ile ilişkisi olduğunu düşünen Şirin ise Arif’in peşine düşer ve bir şekilde Arif ile tanışır. Test sonuçlarından şüphelenen Jale’nin tekrar hastaneye çağırması üzerine hastaneye giden Bahar’ı bir sürpriz daha beklemektedir. Bahar, Sarp’ın telefonunda gördüklerinden sonra bir daha eskisi gibi olabilecek midir?
KADIN DİZİSİ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KADIN DİZİ KONUSU:
“Kadın”, hayatın içinde iki çocuğunun ağırlığını ve sevgisini yüreğinde coşkuyla taşıyan, onları fakirliğin ve yaşam mücadelesinin içinde güldürmeyi ve hayatın zorluklarına kendini siper ederek korumayı başaran bir annenin, Bahar’ın öyküsü. Annesi tarafından sekiz yaşındayken terkedilen Bahar, daha sonra babaannesini ve babasını da kaybeder ve hayatta yapayalnız olduğunu düşündüğü günlerde delicesine bir aşkla bağlandığı Sarp’la tanışır. Ancak mutlu bir evliliğin ve iki çocuğun ardından beklenmedik şekilde hayatını kaybeden Sarp, Bahar’ın geçmişe borcu ve bağlantısı olmuştur. Onun anıları, onunla yaşadıklarını her gün yeniden yaşamakta ve kalbini başka birine kapatmıştır. Ancak onu sekiz yaşında terk eden annesinin ve ailesinin hayatına yeniden girişi, taşınmak zorunda olduğu yeni mahallesi onun önünde beklenmedik kapılar açacaktır. Kadın, yaşam mücadelesini sırtlamış kadınların hayatlarını sade bir gerçeklikle ekrana taşıyor.
KADIN DİZİSİ OYUNCULARI
Özge Özpirinçci
Bahar Çeşmeli
Küçük yaşta annesi tarafından terkedilmiş ve babası tarafından büyütülmüştür. Sarp’la tanıştığında mutluluğu bulur ve onunla bir aile kurar ancak Sarp’ın hayatını kaybetmesinden sonra iki çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kalır. Yaşadığı bu felakete rağmen Bahar mücadeleci ruhunu kaybetmez ve bütün hayatını çocuklarına adar. Sarp’a olan aşkı ise yüreğinde kanayan bir yaradır ve başka birini sevmeyi aklından bile geçirmez. Yirmi yılın sonunda karşılaştığı annesine karşı ise kalbi kırıktır.
Caner Cindoruk
Sarp Çeşmeli
Dört yıl önce bir vapur kazasında hayatını kaybetmiştir. Ama karısı Bahar’ın büyük aşkı ve anıları onu hikayenin en önemli karakterlerinden biri olarak hayatta tutar. Yakışıklı ve maceraperest bir genç olan Sarp’ın en büyük tutkusu dağcılıktır. Fotoğraf çekmek, dünyanın her yerinden müzik albümleri toplamak meraklı olduğu konulardır. Neşeli, şakacı, hayatı ciddiye almazmış gibi görünürken alttan alta her şeyi ciddiyetle sorgulayan biridir.
Bennu Yıldırımlar
Hatice Sarıkadı
Mutsuz ilk evliliğinden, kızı Bahar’ı da arkasında bırakarak kaçan Hatice, Enver’le yeni bir hayata başlamıştır. Kızları Şirin’in doğumundan sonra geçmişe bir sünger çekerek kendisini küçük kızına adar. Bahar artık onun için uzak ve üzünlü bir anıdır. Yıllar sonra onunla tekrar karşılaştığında Hatice’nin hayatı temelinden sarsılır.
Seray Kaya
Şirin Sarıkadı
Şirin doğduğundan beri sorunlu bir çocuk ve genç kız olmuştur. Liseyi bitirdiği ilk sene üniversiteye girmeyi başaramamıştır. Güzel Sanatlar’ın resim bölümüne girmek istemektedir ve bunu ilk denemesinde başaramamasının sebebi de yeteneksizliği değil, son birkaç senedir geçirdiği psikolojik zorluklardır. İnsanlardan kaçan, sosyalleşmekten korkan utangaç bir kişiliği vardır.
Ece Özdikici
Jale Demir
Jale tıp doktorudur. Kaymakamlıkta çalışan kocası Musa ve oğlu Bora (7) ile birlikte yaşar ama artık bu evlilikten ve bu hayattan kurtulmak istemektedir. Hayat koşuşturması içinde alamadığı uzmanlığı almak ve kendini mesleğine adamak ister. Hayatının aşkı Sinan’ın meşhur bir doktor olarak çalıştığı hastaneye tayin edilmesi ise bir başka beklenmedik gelişmedir
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