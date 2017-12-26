Kadın 10. son bölüm FOX'ta - Kadın dizisi 11. yeni bölüm fragmanı yayında mı?

Kadın dizisi 11.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu izleyici tarafından merak ediliyor. Yeni fragman videosu ve Kadın 10.son bölüm izleme linki haberimizin detayından takip edebilirsiniz. Aşk, dram ve heyecan yüklü sahneleriyle sosyal medyada da çok konuşulan ve büyük beğeni toplayan dizi Kadın'ın son bölümünde bu hafta Şirin’in sürekli telefon ile rahatsız etmesi Bahar’ın sinirlerini bozmaya başlamıştır. Jale ve Sinan’ın ısrarları üzerine hastaneye giden Bahar, hastanede karşılaştığı şüpheli tavırlardan sonra bir şeylerin ters gittiğini anlar. Bahar’ın hayattaki en büyük korkusu ise çocuklarını yalnız bırakma düşüncesidir. Gerek oyuncu kadrosu gerekse sürprizlerle dolu sahneleriyle dizi severlerin gönlünü fetheden Kadın yeni bölümüyleriyle her Salı 20.00'de FOX'ta ekrana kaldığı yerden devam edecek. Yapımcılığını Med Yapım ve Mf Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Merve Girgin Aytekin’in yaptığı Kadın dizisi Kadın dizisi 11.yeni bölüm fragmanı ve Kadın 10.son bölüm izleme linki haberimizde...



KADIN 11.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?



Kadın dizisi 11. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman videosu FOX TV resmi internet safyasında yayına girmesi ile birlikte haberimizdeki yerini alacaktır. Başrollerini Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk’a Bennu Yıldırımlar, Ayça Erturan, Ece Özdikici, Şerif Erol, Seray Kaya, Feyyaz Duman, Devrim Özder Akın, Kübra Süzgün ve Ali Semi Sefil'nin paylaştığı Kadın dizisi10. son bölümde yaşanan tüm detaylar haberimizde.



KADIN 10. BÖLÜM ÖZETİ



Kadın dizisi 10. bölümünde bu hafta Şirin’in sürekli telefon ile rahatsız etmesi Bahar’ın sinirlerini bozmaya başlamıştır. Jale ve Sinan’ın ısrarları üzerine hastaneye giden Bahar, hastanede karşılaştığı şüpheli tavırlardan sonra bir şeylerin ters gittiğini anlar. Bahar’ın hayattaki en büyük korkusu ise çocuklarını yalnız bırakma düşüncesidir. Tüm yaşanan şeylerden sonra Enver’in Şirin’e karşı şüpheleri her geçen gün daha çok artar ve eline Şirin ile ilgili bir koz geçer. Enver bu kozu iyi kullanabilecek midir?







KADIN 10. SON BÖLÜM TEKRARI NASIL İZLENECEK?



Fox Tv ekranlarında her Salı akşamı ekrana gelen Kadın dizisi 10. bölüm yayına girdikten sonra resmi internet sayfası üzerinden tekrarı izlenebiliyor. Dizinin son bölümünü kaçıran dizi izleyicileri haberimizde yer alan son bölüm izleme linki ile tekrarını izleyebilirler.





KADIN 9. SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Kadın dizisi 9. son bölümünde geçtiğimiz hafta Nisan ve Doruk’a belli etmemeye çalışan Bahar, içinde bulunduğu durumdan ötürü oldukça huzursuz olur. Arif’in Bahar ile ilişkisi olduğunu düşünen Şirin ise Arif’in peşine düşer ve bir şekilde Arif ile tanışır. Test sonuçlarından şüphelenen Jale’nin tekrar hastaneye çağırması üzerine hastaneye giden Bahar’ı bir sürpriz daha beklemektedir. Bahar, Sarp’ın telefonunda gördüklerinden sonra bir daha eskisi gibi olabilecek midir?

