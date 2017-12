Kadın 10. son bölüm FOX'ta - Kadın dizisi 11. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Kadın dizisi 11yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Her salı akşamı ekrana gelen Kadın dizisi 10son bölümden sonra 11yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu.Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile izleyicinin tüm dikkatlerini üzerine çekmeye devam eden Kadın dizisi 10. son bölüm sonrası 11. yeni bölüm fragmanı haberimizde yerini alacaktır. Dizinin bu haftaki bölümünde Şirin’in sürekli telefon ile rahatsız etmesi Bahar’ın sinirlerini bozmaya başlamıştır. Jale ve Sinan’ın ısrarları üzerine hastaneye giden Bahar, hastanede karşılaştığı şüpheli tavırlardan sonra bir şeylerin ters gittiğini anlar. Bahar’ın hayattaki en büyük korkusu ise çocuklarını yalnız bırakma düşüncesidir. Tüm yaşanan şeylerden sonra Enver’in Şirin’e karşı şüpheleri her geçen gün daha çok artar ve eline Şirin ile ilgili bir koz geçer. Enver bu kozu iyi kullanabilecek midir? Heyecanın bir an olsun eksik olmadığı Kadın dizisi 11. yeni bölüm fragmanı ve 10. son bölüm detayları haberimizde...