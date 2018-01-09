Kadın dizisi 12.yeni bölüm fragmanı Kadın 11.bölüm Fox TV izlenecek

Kadın dizisi 12.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arayan ve Kadın 11. son bölüm izleme linkini takip eden dizi izleyiciler için ayrıntıları bu haberimiz üzerinde derledik. Geçtiğimiz hafta ekrana gelmeyen ve yayına bir hafta ara veren Kadın dizisi 11.bölümü ile 9 Ocak Salı akşamı ekrana geldi. Yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle takip edilen Kadın dizisi 11. son bölümünde Enver, Şirin hakkında öğrendiği şeylerden sonra bir daha eskisi gibi olamaz. Hatice ise tüm olanlardan habersiz hala Şirin’i korumaktadır. Bahar hastalığının ciddiyetinin farkına vardıktan sonra çocukları için tedaviyi kabul eder. Ama bu süreci çocuklarla beraber nasıl atlatacağını bilememektedir. Arif’in Bahar’ı bu kadar koruması ve yanında olması Berşan, Yusuf, Ceyda üçlüsünün dikkatini çekmeye başlamıştır. Çocuklarını kurtarmak için kendi ölümünün sonrası düşünen Bahar, anne ve babasının yanına yerleşme kararı almıştı. Fox TV’de başrollerini Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk’un paylaştığı Kadın dizisi 12.yeni bölüm fragmanı için heyecan dorukta. İşte bu hafta Kadın dizisinde meydana gelecek olayların yer aldığı tanıtım videosu ve 12.yeni bölüm fragmanında yaşananlar...



Kadın yeni bölümüyle 9 Ocak Salı 20.00'de FOX'ta!



Her Salı takipçilerinin beğenisine sunulan sevilen dizide bu hafta birbirinden sıra dışı olaylar yaşanacak. Önce Bahar ve çocukları yanan ev içerisinde alevlerin arasında kalacak ardından da annesinin evine taşınmak için girişimlerde bulunacak. Bahar’ın kendilerinin evine dönmesini istemeyen Hatice ise “Sen beni annen olarak görüyor musun?” sorusunu soracak. Sırlarının ortaya çıktığının farkında olan Şirin ise babasının sırlarını açıklamaması için Bahar’ın kendileriyle birlikte aynı evde kalmasını kabul edecek. Sarp’ın hayalini gören Bahar yangının tün evi sardığı dakikalarda baygın halde yerde yatacak. Bahar’ın ve çocuklarının hayatlarını kaybedip kaybetmeyeceği ise sevilen dizinin 9 Ocak günü ekranda olacak bölümünde ortaya çıkacak.



KADIN 11.BÖLÜM FRAGMANI







KADIN 11.BÖLÜM ÖZETİ

Enver, Şirin hakkında öğrendiği şeylerden sonra bir daha eskisi gibi olamaz. Hatice ise tüm olanlardan habersiz hala Şirin’i korumaktadır. Bahar hastalığının ciddiyetinin farkına vardıktan sonra çocukları için tedaviyi kabul eder. Ama bu süreci çocuklarla beraber nasıl atlatacağını bilememektedir. Arif’in Bahar’ı bu kadar koruması ve yanında olması Berşan, Yusuf, Ceyda üçlüsünün dikkatini çekmeye başlamıştır. Bahar, başına gelen şeylerden sonra tek başına idare edemeyeceğini düşünür ve ani bir kararla Hatice’nin evine gidip onlarla beraber kalmak istediğini söyler. Hatice, Şirin’e rağmen Bahar’ın bu isteğini kabul edecek midir?

KADIN 10.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Şirin’in sürekli telefon ile rahatsız etmesi Bahar’ın sinirlerini bozmaya başlamıştır. Jale ve Sinan’ın ısrarları üzerine hastaneye giden Bahar, hastanede karşılaştığı şüpheli tavırlardan sonra bir şeylerin ters gittiğini anlar.

Bahar’ın hayattaki en büyük korkusu ise çocuklarını yalnız bırakma düşüncesidir. Tüm yaşanan şeylerden sonra Enver’in Şirin’e karşı şüpheleri her geçen gün daha çok artar ve eline Şirin ile ilgili bir koz geçer. Enver bu kozu iyi kullanabilecek midir?

KADIN DİZİSİ KONUSU

“KADIN” eşini kaybetmiş iki çocuklu genç bir kadının, Bahar'ın ayakta kalma mücadelesidir. Annesi tarafından sekiz yaşındayken terkedilen Bahar, daha sonra babaannesini ve babasını da kaybetmiş ve hayatta yapayalnız olduğunu düşündüğü günlerde delicesine bir aşkla bağlandığı Sarp'la tanışmıştır.



Yapımcılığını Med Yapım ve Mf Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Merve Girgin Aytekin’in yaptığı Kadın dizisinde, eşini kaybettikten sonra iki çocuğuyla yaşam mücadelesi veren bir kadının dramını anlatılıyor. Dizide Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk’a Bennu Yıldırımlar, Ayça Erturan, Ece Özdikici, Şerif Erol, Seray Kaya, Feyyaz Duman, Devrim Özder Akın, Kübra Süzgün ve Ali Semi Sefil eşlik ediyor.



Oyuncular



Özge Özpirinçci - Bahar Çeşmeli



Küçük yaşta annesi tarafından terkedilmiş ve babası tarafından büyütülmüştür. Sarp’la tanıştığında mutluluğu bulur ve onunla bir aile kurar ancak Sarp’ın hayatını kaybetmesinden sonra iki çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kalır. Yaşadığı bu felakete rağmen Bahar mücadeleci ruhunu kaybetmez ve bütün hayatını çocuklarına adar. Sarp’a olan aşkı ise yüreğinde kanayan bir yaradır ve başka birini sevmeyi aklından bile geçirmez. Yirmi yılın sonunda karşılaştığı annesine karşı ise kalbi kırıktır.



Caner Cindoruk - Sarp Çeşmeli



Dört yıl önce bir vapur kazasında hayatını kaybetmiştir. Ama karısı Bahar’ın büyük aşkı ve anıları onu hikayenin en önemli karakterlerinden biri olarak hayatta tutar. Yakışıklı ve maceraperest bir genç olan Sarp’ın en büyük tutkusu dağcılıktır. Fotoğraf çekmek, dünyanın her yerinden müzik albümleri toplamak meraklı olduğu konulardır. Neşeli, şakacı, hayatı ciddiye almazmış gibi görünürken alttan alta her şeyi ciddiyetle sorgulayan biridir.



Bennu Yıldırımlar - Hatice Sarıkadı



Mutsuz ilk evliliğinden, kızı Bahar’ı da arkasında bırakarak kaçan Hatice, Enver’le yeni bir hayata başlamıştır. Kızları Şirin’in doğumundan sonra geçmişe bir sünger çekerek kendisini küçük kızına adar. Bahar artık onun için uzak ve üzünlü bir anıdır. Yıllar sonra onunla tekrar karşılaştığında Hatice’nin hayatı temelinden sarsılır.



Seray Kaya - Şirin Sarıkadı



Şirin doğduğundan beri sorunlu bir çocuk ve genç kız olmuştur. Liseyi bitirdiği ilk sene üniversiteye girmeyi başaramamıştır. Güzel Sanatlar’ın resim bölümüne girmek istemektedir ve bunu ilk denemesinde başaramamasının sebebi de yeteneksizliği değil, son birkaç senedir geçirdiği psikolojik zorluklardır. İnsanlardan kaçan, sosyalleşmekten korkan utangaç bir kişiliği vardır.



Ayça Erturan - Yeliz Ünsal



Yeliz Bahar’ın işyerinden arkadaşıdır. Genç, güzel ve yüksek enerjili bu kadın Bahar gibi iki çocuğunu tek başına büyütmektedir.. Yeliz çok derin düşünmeyen, basit sorulara basit cevaplar vermekten yana biridir. Bahar’ın aksine sırtını dayayabileceği bir erkeğe ihtiyaç duyar.



Ece Özdikici Jale Demir



Jale tıp doktorudur. Kaymakamlıkta çalışan kocası Musa ve oğlu Bora (7) ile birlikte yaşar ama artık bu evlilikten ve bu hayattan kurtulmak istemektedir. Hayat koşuşturması içinde alamadığı uzmanlığı almak ve kendini mesleğine adamak ister. Hayatının aşkı Sinan’ın meşhur bir doktor olarak çalıştığı hastaneye tayin edilmesi ise bir başka beklenmedik gelişmedir.