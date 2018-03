Kadın yeni 22.yeni bölüm fragmanı yayında mı Kadın son 21.bölüm FOX TV izleme linki

Kadın dizisi 22.yeni bölüm fragmanı ve 21.son bölüm izleme linki dizi izleyicileri tarafından şimdiden araştırılmaya başlandı. Ekranların sevilen dizisi Kadın 21.bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitlerken "Kadın dizisi 22.yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Oyuncu kadrosunda kimler var hikayesi nedir?" izleyiciler tarafından google üzerinden araştırılan konular arasında oldu. Salı günlerinin iple çekilen Fox TV'nin başarılı yapımı Kadın 21. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Kadın dizisinin 20. bölümünün final sahnesinde yaşananlar ve açığa çıkan sırlar izleyenleri meraklandırdı. Kadın 21. bölüm Fragmanı'nda Şirin'le Sarp'ın aşk yaşadığını öğrenen Bahar çılgına dönüyor ve Şirin'e hesap sormaya gidiyor. Heyecanın bir dakika bile düşmediği dizide Bahar, öz babası olarak gördüğü Enver'in ihanet ettiğini düşünerek onunla yüzleşiyor ve sakladıkları yüzünden Enver'e güvenini kaybediyor. İlgiyle izlenen Kadın dizisi yeni bölümüyle 20 Mart Salı günü Saat 20:00'de. İşte Kadın dizisi 22.yeni bölüm fragmanı ve 21.son bölüm izleme linki



Etkileyici ve gerçekçi hikayesiyle seyirciyi ekran başına toplayan “Kadın” dizisinin yapımcılığı MED Yapım'a ait. Yönetmen koltuğunda ise "Fikrimin İnce Gülü" ve "Doktorlar" gibi başarılı yapımlara imza atmış ünlü yönetmen Merve Girgin bulunuyor. Kadın Dizisi'nin dram yüklü senaryosu'da Hande Altaylı’ya ait. Başarılı dizinin oyuncu kadrosunda ise; Bahar karakteriyle izleyiciye kendini sevdiren Özge Özpirinçci, Sarp karakteriyle ise yakışıklı oyuncu Caner Cindoruk yer alıyor.



KADIN 22.YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Kadın dizisi 21.son bölümden sonra yayınlanması beklenen yeni bölüm fragmanı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kadın dizisi 22.yeni bölüm fragmanı ekrana gelir gelmez haberimizdeki yerini alacaktır.



KADIN 21.BÖLÜMÜNDE İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR?



Kadın 21. bölüm fragmanı izleyenleri hem heyecanlandırdı hem de yüreklerini dağladı. Bahar öğrendiği gerçek karşısında ne yapacağını şaşırıyor ve Şirin'le yüzleşmek için annesinin evine gidiyor. Şirin'in Sarpla birlikte olduğu gerçeği Bahar'ın kalbini yaralıyor ve Şirin'e hiç olmadığı kadar nefret besliyor. Şirin'in Sarp'la olan ilişkisini bilse de saklamak zorunda kalan Enver'in ihaneti Bahar'ı her şeyden çok üzüyor. Bu durum karşısında çaresiz kalan Enver yine de Bahar'ı yalnız bırakmamakta kararlıdır. Bahar, iliği uysa bile Şirin'in kanının damarlarında dolaşmasını istemez ve onun yardımını kabul etmez. Ancak Bahar ilerleyen hastalığı yüzünden sakat kalma tehlikesiyle karşı karşıyadır.



Telefonda duyduğu şeyden sonra Şirin ile Sarp’ın sevgili olduğunu düşünen Bahar ne yapacağını bilemez ve Şirin’in peşine düşer. Bahar bu olaydan sonra herkese karşı güvenini de yitirmiştir. Pırıl, Bahar ve çocukların yaşadığını öğrendikten sonra ise Sarp ile beraber Amerika’ya dönmek için elinden geleni yapar. Enver, Bahar’ın ona karşı aldığı tavır yüzünden çok üzülür. Ama ne olursa olsun Bahar’ı yalnız bırakmamakta da kararlıdır. Hastalığı yüzünden sürekli ağrıları artmaya başlayan Bahar, sakat kalma riski ile de karşı karşıyadır.







KADIN DİZİSİ'NİN 20.BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?



Şirin'in sakladığı sırlar nihayet gün yüzüne çıkıyor. Bahar, Yeliz'in de yardımıyla Sarp'ın hayatındaki kadının kardeşi Şirin olduğunu öğreniyor ve büyük bir şok yaşıyor. Sarp kendi içinde bir hesaplaşmaya giriyor. Kim olduğunu sorgulamaya başlıyor. Sarp'a gerçeği itiraf etmeyi planlayan Pırıl, ucunda Sarp'ı kaybetmek olsa da bunu göze alıyor ancak vazgeçiyor ve Sarp'ın Bahar'la karşılaşmasını engellemek için Amerika'ya geri dönmeyi teklif ediyor. Ancak öldüğünü sandığı eşi ve çocuklarıyla tek bağının mezarlık olduğunu söyleyen Sarp, Pırıl'ın teklifine tepki veriyor. Ceyda Hikmet sayesinde oğlu Arda'ya kavuşuyor. Psikolojik bir rahatsızlığı olan Arda'ya özel ilgi ve bakım gerekiyor. Ceyda ve Hikmet'in yaptıkları plan ters tepince Ceyda hiç istemese de yeni kavuştuğu oğluna gözyaşları içinde veda etmek zorunda kalıyor.



Kadın Dizisinin Konusu



Bahar, mutlu bir ailesi ve evliliği olan bir kadındır. İstediği hayata sahiptir. Eşi ve çocuklarıyla, herkes'in kıskandığı bir hayat yaşar ancak ne var ki mükemmel hayatı bir anda cehenneme döner. Bir kaza yüzünden eşi Sarp'ı kaybeden Bahar için artık hayatın bir anlamı kalmamıştır. Yalnızca çocuklarının mutluluğunu düşünen Bahar, yakalandığı hastalık yüzünden çocuklarının geleceğini garantilemek ister ve onlara bir aile kazandırmanın derdine düşer. Bu düşüncelerle annesinin evine dönmeye karar verir. Nitekim bu karar'ın ne kadar doğru olduğunu zaman içerisinde sorgulayacaktır. Kardeşi Şirin'in tavırları ve yaptığı entrikalar, sabrının sınırlarını zorlayacak, sakladığı sırlarsa tüm yaşamını etkileyecektir.



Kadın Dizisi Oyuncuları



Bahar Çeşmeli (Özge Özpirinçci)



Bahar çok küçük yaşta annesi tarafından terk edilmiştir. Aşık olduğu adamla evlenip mutlu bir yuva kuran Bahar'ın mutluluğu eşi Sarp'ın geçirdiği kaza sonucu vefat etmesiyle son bulur. Çocuklarıyla birlikte yapayalnız kalan Bahar, tek başına mücadele etmeye çalışır ve hayatını çocuklarına adar.



Özge Özpirinçci Kimdir?



Özge Özpirinçci 1 Nisan 1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Oyunculuk kariyerine "Cesaretin Var mı Aşka" dizisi ile adım atan Özge Özpirinçci gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çekmeyi başarmıştır. Yer aldığı diğer projeler; "Kavak Yelleri", "Melekler Korusun", "Al Yazmalım", "Deli Saraylı", "Ağır Roman Yeni Dünya", "Tatar Ramazan", "Aramızda Kalsın", "Aşk Yeniden", "Veda", "Anadolu Kartalları", "Acı Tatlı Ekşi" ve "Fi" dir.



1 Nisan 1986’da İstanbul’da doğan Özge Özprinçci, ilkokul ve ortaokulu İstanbul’da tamamladı. Lise eğitiminde AFS programı ile bir yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde okudu. Daha sonra Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden 2008 yılında mezun oldu. İlk olarak "Cesaretin Var mı Aşka" ve "Kavak Yelleri" dizilerinde yer alan oyuncu ardından Show Tv'de yayınlanan gençlik dizisi "Melekler Korusun"da İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisi bir karakteri canlandırdı. Sonra sırasıyla “Deli Saraylı” “Al Yazmalım” “Ağır Roman "Yeni Dünya” “Tatar Ramazan” “Aramızda Kalsın” ve “Aşk Yeniden” dizilerinde rol aldı. Özpirinçci, 2010 yılında vizyona giren Zülfü Livaneli'nin yönettiği "Veda" filminde Fikriye Hanım karakterini, "Anadolu Kartalları" filminde Üstteğmen Ayşe Dinçer'i, 2014 yılında çekilen ‘’Karışık Kaset’’ filminde İrem karakterini canlandırmıştır. Ayrıca yönetmenliğini Mete Sözer’in yaptığı “Kayıp” adlı kısa filmde yer almıştır. 42. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Kadın Komedi Oyuncusu" ödülünü kazanmıştır. 2017 yılında ‘’Fi’’ adlı internet dizisinde Sıla karakterini canlandırdı. Son olarak başrollerini Buğra Gülsoy’la birlikte paylaştıkları “Acı Tatlı Ekşi” filminde yer almıştır. “Kadın” dizisinde Bahar karakterini canlandırmaya devam etmektedir.



Özge Özprinçci’nin Oynadığı Diziler



Kadın / Bahar / 2017

Fi (konuk oyuncu) / Sıla / 2017

Aşk Yeniden / Zeynep / 2015-2016

Aramızda Kalsın / Görkem / 2013-2014

Tatar Ramazan / Alin Terziyan / 2013

Ağır Roman "Yeni Dünya" / Zehir Ahu / 2012

Al Yazmalım / Asiye / 2011

Deli Saraylı / Dilruba / 2010

Melekler Korusun / İpek / 2008-2009

Cesaretin Var Mı Aşka / Ebru / 2008

Kavak Yelleri / Ada / 2007



Özge Özprinçci’nin Oynadığı Filmler



Acı Tatlı Ekşi / Duygu / 2017

Karışık Kaset / İrem / 2014

Kayıp ( Kısa Film) / 2013

Anadolu Kartalları / Üsteğmen Ayşe Dinçer / 2011

Veda / Fikriye Hanım / 2010



Sarp (Caner Cindoruk)



Sarp 4 yıl önce geçirdiği bir kaza sonucu hayatını kaybetmiştir. Ancak Bahar'ın ona olan sonsuz aşkı onu her daim yaşatır. Sarp'la birlikte olan anıları eşi Bahar'ın hayata tutunmasını sağlar. Sarp yakışıklı ve macera tutkunu bir gençtir. Dağcılıkla ilgilenir ve fotoğraf çekmek onun için bir tutkudur. Yüzünden tebessüm eksik olmayan sıcakkanlı ve aşık bir adamdır.



Caner Cindoruk Kimdir?



17 Nisan 1980 Adana doğumlu Caner Cindoruk, 1997 yılında Adana Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu ile beraber ilk profesyonel tiyatro hayatına başladı ve 10 yıl boyunca Seyhan Belediye ve Adana Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak görev aldı. 2006 yılında Beynelmilel filmi ile birlikte sinema kariyerine başlayan Caner Cindoruk, geçen yıl rol aldığı Kor sinema filmi ile 22.Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde Dram Dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülünü almıştır. Birçok sinema ve dizi projesi bulunan oyuncunun bazı dizi projeleri; Hanım’ın Çiftliği, Firar, Aramızda Kalsın, Muhteşem Yüzyıl Kösem'dir. Halen Moda Sahnesi’nde tiyatro oyunlarına devam etmektedir.



Caner Cindoruk'un Oynadığı Diziler



Kadın / Sarp / 2017

Muhteşem Yüzyıl Kösem / S. Mustafa Paşa /2016-2017

İstanbul Sokakları / 2016

Aramızda Kalsın / Civan / 2013

Firar / Nadir / 2011

Hanımın Çiftliği / 2009-2010

Geç Gelen Bahar / Ali / 2008

Yaprak Dökümü / Nazmi / 2008

Kara Güneş / Alişir / 2007



Caner Cindoruk'un Oynadığı Filmler



Ekşi Elmalar / 2016

Kor / 2016

Dar Elbise / 2015

Çalsın Sazlar / 2014

Yabancı / 2012

Gergedan Mevsimi / 2012

Elveda Katya / 2012

Kelebek / 2008

Beynelmilel / 2006