Kalbimdeki Deniz 12. yeni bölüm fragmanı FOX TV'de

FOX TV'nin cumartesi akşamları vazgeçilmez dizisi Kalbimdeki Deniz son bölümü yine heyecanlı sahnelerle ekrandaki yerini aldı. Deniz bebeğini kaybetti. Bu durumu Hülya ve Şebnem büyük bir sevinçle karşıladı. Mirat ise Deniz'e destek olmak için elinden geleni yaptı. Cumartesi akşamının reyting şampiyonu Kalbimdeki Deniz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte gelecek cumartesiyi büyük bir heyecanla bekleyen dizinin takipçileri için 12. yeni bölüm fragmanı.

KALBİMDEKİ DENİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Deniz’in bebeğini kaybetmesi, Hülya ve Şebnem tarafından sevinçle karşılanırken, Mirat ona destek olmak için elinden geleni yapar. Diyar ve Serdem nihayet buluşurlar ama bunu herkesten gizlemeleri gerekmektedir. Fikriye’nin Ece’yi rezil etme çabası Hülya tarafından büyük tepkiyle karşılanırken, Fikriye ve Ece arasındaki düşmanlık had safhaya ulaşır. Fikriye ve Figen’in oyunlarına rağmen, Mustafa Ece’nin kalbini fetheder ve sürpriz bir şekilde yakınlaşırlar. Ece, evdekilerle ilk kez sıcak bir ilişki kurar. Her şey yoluna giriyor derken, beklenmedik bir olay herkesi ayağa kaldırır.

KALBİMDEKİ DENİZ KONUSU

Deniz bir kadının isteyebileceği her şeye sahiptir. Fakat mutlu ve refah hayatı bir gün kocası hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolunca tepetaklak olur. İki çocuğu ve yaşlı babasıyla çaresiz bir halde ortada kalan Deniz ile ona gerçek aşkı tattıracak ve hayat arkadaşı olacak Mirat’ın yolları büyük bir sürprizle kesişir. “Bazen hayat seni en değerli incisini sunmak için okyanusun en dibine çeker.”

SENARYO: FUNDA ÇETİN

YÖNETMEN: AYSUN AKYÜZ MEHDİABBAS

YAPIMCI: YAŞAR İRVÜL, EFE İRVÜL

YAPIM: PASTEL FİLM

MÜZİSYEN: FIRAT YÜKSELİR

TÜR: DRAM

PROJE TASARIM: BİRSEL ÇIKINCI

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ: ÜMİT GABİN

OYUNCULAR

ÖZGE ÖZBERK, KUTSİ, YEŞİM CEREN BOZOĞLU, DEVİN ÖZGÜR ÇINAR, HAKAN ERATİK, SEBAHAT KUMAŞ, HAKAN VANLI, ZEYNEP AYDEMİR, FARUK ÜSTÜN, BATUHAN EKŞİ, GÜZİN USTA, HAZAL ADIYAMAN, LEVEND YILMAZ, HÜLYA ŞEN, NAZLI PINAR KAYA, EVREN ERLER, SERCAN GÜLBAHAR, SERKAN ALTINTAŞ, EMRE YANIK, ÇAĞLAYAN DORUK OZANOĞLU, SUAT KARAUSTA, YILMAZ ŞERİF