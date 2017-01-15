Kalbimdeki Deniz 13. yeni bölüm fragmanı FOX’ta

Kalbimdeki Deniz 13. yeni bölüm fragmanı dizinin fanları tarafından merakla bekleniyor. Kalbimdeki Deniz son bölüm büyük heyecana sahne oldu. Dizinin son bölümünde, Alihan aylar sonra ailesiyle karşı karşıya gelmek üzere oluşunun heyecanı içine girdi. Kalbimdeki Deniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

KALBİMDEKİ DENİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Kalbimdeki Deniz son bölümde, Ozan’ın bulunuşu, bir sürprizi de beraberinde getirir. Mustafa’yla yakınlaşmaya başlamışken, Figen’in ona aşık olduğunu söylemesiyle, Ece geri adım atar. Bu arada Fikriye de boş durmayıp, İbrahim’i Ece’ye karşı doldurur. Ferhat’ın Ece’yi tehdit ettiğini öğrenen Mustafa, bu kez yumruklarını konuşturur. Ağabeylerinin İstanbul’a geleceği haberiyle korku içinde olan Diyar, Serdem’e kavuşmanın keyfini bile süremezken, Elvan’ın bir planıyla rahat nefes alır. Tatsız bir olay yaşayarak lokantadan ayrılan Deniz, Mirat’ın dostluğu ve ilgisiyle moralini ayakta tutarken; Şebnem ve Alihan arasındaki gerginlik tırmanır. Alihan’ın iş seyahati diye yalan söylediğini anlayan ve ailesini görmek üzere İstanbul’a gittiğini tahmin eden Şebnem panik içindeyken, Alihan aylar sonra ailesiyle karşı karşıya gelmek üzere oluşunun heyecanı içindedir.