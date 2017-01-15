Kalbimdeki Deniz 13. yeni bölüm fragmanı FOX TV'de

Kalbimdeki Deniz 13. yeni bölüm fragmanı dizinin fanları tarafından merakla bekleniyor. Kalbimdeki Deniz son bölüm büyük heyecana sahne oldu. Dizinin son bölümünde, Alihan aylar sonra ailesiyle karşı karşıya gelmek üzere oluşunun heyecanı içine girdi. Kalbimdeki Deniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

KALBİMDEKİ DENİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Kalbimdeki Deniz son bölümde, Ozan’ın bulunuşu, bir sürprizi de beraberinde getirir. Mustafa’yla yakınlaşmaya başlamışken, Figen’in ona aşık olduğunu söylemesiyle, Ece geri adım atar. Bu arada Fikriye de boş durmayıp, İbrahim’i Ece’ye karşı doldurur. Ferhat’ın Ece’yi tehdit ettiğini öğrenen Mustafa, bu kez yumruklarını konuşturur. Ağabeylerinin İstanbul’a geleceği haberiyle korku içinde olan Diyar, Serdem’e kavuşmanın keyfini bile süremezken, Elvan’ın bir planıyla rahat nefes alır. Tatsız bir olay yaşayarak lokantadan ayrılan Deniz, Mirat’ın dostluğu ve ilgisiyle moralini ayakta tutarken; Şebnem ve Alihan arasındaki gerginlik tırmanır. Alihan’ın iş seyahati diye yalan söylediğini anlayan ve ailesini görmek üzere İstanbul’a gittiğini tahmin eden Şebnem panik içindeyken, Alihan aylar sonra ailesiyle karşı karşıya gelmek üzere oluşunun heyecanı içindedir.

KALBİMDEKİ DENİZ KONUSU

Deniz bir kadının isteyebileceği her şeye sahiptir. Fakat mutlu ve refah hayatı bir gün kocası hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolunca tepetaklak olur. İki çocuğu ve yaşlı babasıyla çaresiz bir halde ortada kalan Deniz ile ona gerçek aşkı tattıracak ve hayat arkadaşı olacak Mirat’ın yolları büyük bir sürprizle kesişir.

“Bazen hayat seni en değerli incisini sunmak için okyanusun en dibine çeker.”

SENARYO: FUNDA ÇETİN

YÖNETMEN: AYSUN AKYÜZ MEHDİABBAS

YAPIMCI: YAŞAR İRVÜL, EFE İRVÜL

YAPIM: PASTEL FİLM

MÜZİSYEN: FIRAT YÜKSELİR

TÜR: DRAM

PROJE TASARIM: BİRSEL ÇIKINCI

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ: ÜMİT GABİN

OYUNCULAR

ÖZGE ÖZBERK, KUTSİ, YEŞİM CEREN BOZOĞLU, DEVİN ÖZGÜR ÇINAR, HAKAN ERATİK, SEBAHAT KUMAŞ, HAKAN VANLI, ZEYNEP AYDEMİR, FARUK ÜSTÜN, BATUHAN EKŞİ, GÜZİN USTA, HAZAL ADIYAMAN, LEVEND YILMAZ, HÜLYA ŞEN, NAZLI PINAR KAYA, EVREN ERLER, SERCAN GÜLBAHAR, SERKAN ALTINTAŞ, EMRE YANIK, ÇAĞLAYAN DORUK OZANOĞLU, SUAT KARAUSTA, YILMAZ ŞERİF