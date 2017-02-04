Kalbimdeki Deniz 16. yeni bölüm fragmanı son bölüm FOX'ta

Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Kalbimdeki Deniz 16. yeni bölüm fragmanı FOX TV'de ekrana geldi. Kalbimdeki Deniz son bölümde; Canını kurtarmak için çiftlikten kaçan Diyar, Serdem’le buluşur ama ummadığı bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Diyar’ın kaybolması Fikriye ve Hülya’yı panikletip harekete geçirir. Her bölümü ayrı bir olaylar zincirine sahne olan dizinin yeni bölümünde ne yaşanacağı şimdiden merak ediliyor. Kalbimdeki Deniz 16. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte dizinin takipçileri için yeni bölüm fragmanı.

KALBİMDEKİ DENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Canını kurtarmak için çiftlikten kaçan Diyar, Serdem’le buluşur ama ummadığı bir gerçekle yüzleşir. Diyar’ın kaybolması Fikriye ve Hülya’yı panikletip harekete geçirir. Hülya, Ece’nin durumundan yararlanıp yanına almanın yollarını ararken, Ece annesini ve onu şaşırtan bir karar verir. Karısının Denizlerin hayatına müdahalesine kızan Nejat’la Hülya arasındaki tartışma, ipleri kopma noktasına getirir. Mustafa, üzerine ısrarla yürüyen Fikriye ve Figen’i bozar. Hülya’nın aylar önce bulduğu işte karşılaştığı Artun’u, çiftlikte sakat olarak görmek Deniz’i çok şaşırtır. Aşçı Emin, Deniz’e olan düşmanlığını hakaret boyutuna taşıyınca, herkesin içinde Mirat tarafından yumruklanır. Bu tabloyu da fırsat bilen Hülya, onu Mirat’tan koparabilmek için elindeki en güçlü kozu ortaya koyar.

KALBİMDEKİ DENİZ KONUSU

Deniz bir kadının isteyebileceği her şeye sahiptir. Fakat mutlu ve refah hayatı bir gün kocası hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolunca tepetaklak olur. İki çocuğu ve yaşlı babasıyla çaresiz bir halde ortada kalan Deniz ile ona gerçek aşkı tattıracak ve hayat arkadaşı olacak Mirat’ın yolları büyük bir sürprizle kesişir.

“Bazen hayat seni en değerli incisini sunmak için okyanusun en dibine çeker.”

KALBİMDEKİ DENİZ OYUNCULARI

Özge Özberk (Deniz Öztuna) Zarif, duygulu, dürüst, çocuklarına ve yuvasına düşkün bir kadın. Naif, iyi ve saf yüreği nedeniyle, kimseden kötülük geleceğini düşünmüyor. Mutlu evliliğinin sonsuza dek süreceğine inanmakta. Ta ki kocası Alihan ortadan kaybolup, iş başa düşünceye kadar…

Kutsi (Mirat Yavuz) Çerkes asıllı dedeleri gibi mükemmel bir at eğiticisi. Son derece güvenilir ve dürüst, duyarlı, yaşayan her canlıya saygılı. “Bana ne dediğim gün ben olmam” diyecek kadar duyarlı ve yardımsever. Büyük bir sürprizle yollarının kesiştiği iki çocuklu Deniz’

Yeşim Ceren Bozoğlu (Fikriye Yılmaz) Mirat’ın komşusu. Dedikoducu ve hırslı bir kadın. Uzun yıllardır evlerine gidip pisliklerini temizlediği zenginlere karşı hınçlı. Mirat’a gençliğinden beri karşılıksız sevdalı.

Hakan Eratik (Alihan Öztuna) Deniz’in kocası. Hırslı bir iş adamı. Hayallerini gerçekleştirme özgürlüğünün ve her erkeğin zaafı olacak nitelikte güzel bir genç kadının çekimine kapılarak ailesini terk edecek kadar bencil.

Sebahat Kumaş (Diyar Sarıkaya) Güçlü ve zengin bir aşiret ağasının kızı. Yaşadığı çevre ve geleneklerin dar kalıplarına isyanı, büyük hayalleri var. Törenin hükmünden kurtulmak için kaçarak, bilmediği bir geleceğe adım atar.

Nazlı Pınar Kaya (Figen Yılmaz) Fikriye'nin kızı. Lüks hayata ve çevrelere imrenir. Kolay ve kısa yoldan o çevreden ve dar gelirli yaşamdan yırtma hevesinde.

Güzin Usta (Cemile Şahin) Mirat’ın mahalle komşusu. Rahmetli kocasından kalan dul maaşıyla tek başına yaşayan, vicdanlı, merhametli, anaç bir kadın.