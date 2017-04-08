Kalbimdeki Deniz 25. yeni bölüm fragmanı son bölüm - FOX

Kalbimdeki Deniz 25. yeni bölüm fragmanı son bölüm ardından yayınlandı mı? Cumartesi akşamı saat 20.00’de FOX TV ekranlarında izlenen Kalbimdeki Deniz dizisinin son bölümü yine heyecanla seyredildi. Oyuncu kadrosunda Özge Özberk, Kutsi, Yeşim Ceren Bozoğlu, Hakan Eratik, Sebahat Kumaş'ın yer aldığı Kalbimdeki Deniz son bölümde, Artun, Mirat’ın kazadan sağ kurtulmasının ardından ilk planına geri dönme kararı aldı. Hülya, Mirat’ın suikastını ve Emin cinayetini Artun’un yaptırdığını yüzüne vurur ama Artun bu suçlamaları kabul etmedi. Mustafa ise Ece’den aldığı cesaretle annesinin karşısına çıkmaya karar verdi. Yeni bölümü 15 Nisan Cumartesi ekrana gelecek olan Kalbimdeki Deniz 25. bölüm fragmanı yayınlandı.

KALBİMDEKİ DENİZ 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KALBİMDEKİ DENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Artun Mirat’ın kazadan sağ kurtulmasının ardından ilk planına geri dönme kararı alır. Hülya, Mirat’ın suikastını ve Emin cinayetini Artun’un yaptırdığını yüzüne vurur ama Artun bu suçlamaları kabul etmez. Diyar ve Serdem aşkını anlayan Fikriye, boşboğazlığıyla ortalığı karıştırır. Suriyeli kayıp çocuk annesine kavuşturulurken, Ece bu vesileyle Mustafa’nın annesiyle tanışır.

Hülya ve Nejat boşanmaya karar verirler. Nejat, Deniz’in doktor arkadaşı Emine ile tanışır ve iyi anlaşırlar. Hülya bundan rahatsız olmakla beraber, Mirat’a ilgisini daha açık etmeye başlar. Figen’in Ferhat’la nişanlanması iki arkadaşın arasını gererken, Ece yeni okulunda iyice yalnızlaşır ve zor zamanlar geçirir. Diyar, Hülya’nın gerçek yüzünü ve Deniz’e yaptıklarını öğrenir. Mustafa ise Ece’den aldığı cesaretle annesinin karşısına çıkmaya karar verir.

KALBİMDEKİ DENİZ KONUSU NEDİR?

“Bazen hayat seni en değerli incisini sunmak için okyanusun en dibine çeker.”

Deniz bir kadının isteyebileceği her şeye sahiptir. Fakat mutlu ve refah hayatı bir gün kocası hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolunca tepetaklak olur. İki çocuğu ve yaşlı babasıyla çaresiz bir halde ortada kalan Deniz ile ona gerçek aşkı tattıracak ve hayat arkadaşı olacak Mirat’ın yolları büyük bir sürprizle kesişir.