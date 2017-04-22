Kalbimdeki Deniz 27. yeni bölüm fragmanı yayınlanan son bölüm FOX TV’de

Kalbimdeki Deniz 27. yeni bölüm fragmanı son bölüm ardından yayınlandı mı? Takipçileri tarafından her bölümü sabırsızlıkla beklenen Kalbimdeki Deniz son bölüm ekrana geldi. 27. Yeni bölümü 29 Nisan 2017 Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan Kalbimdeki Deniz dizisinin son bölümünde, Deniz Diyar ve Serdem’i ikna ederek tehlikeli umut yolculuğundan vazgeçirir. Mirat her şeyi öğrenen Deniz’e aşkını itiraf eder ama Deniz’in kafasını toparlamak için zamana ihtiyacı vardır. Ece ve Volkan’ın arkadaşlığı gelişirken, Mustafa Ece’ye anne konusunu tamamen kapattığını söyler. Oyuncu kadrosunda Kutsi, Özge Özberk, Yeşim Ceren Bozoğlu, Hakan Eratik, Sebahat Kumaş, Nazlı Pınar Kaya, Güzin Usta, Hakan Vanlı, Devin Özgür Çınar, Zeynep Aydemir gibi isimlerin olduğu Kalbimdeki Deniz 27. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında bu sayfadan izleyebileceksiniz.

KALBİMDEKİ DENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Deniz Diyar ve Serdem’i ikna ederek tehlikeli umut yolculuğundan vazgeçirir. Mirat her şeyi öğrenen Deniz’e aşkını itiraf eder ama Deniz’in kafasını toparlamak için zamana ihtiyacı vardır.

Ece ve Volkan’ın arkadaşlığı gelişirken, Mustafa Ece’ye anne konusunu tamamen kapattığını söyler. Raşhel Artun’la iletişime geçerek, Mirat’ın hala bekar olduğunu ve dededen kalma evde oturduğunu öğrenir. Zeynep ve Azize’yi taşıyan botun devrildiği ve ölüm haberleri hepsini sarsar. Mehmet Cemile’yle evleneceklerini açıklar. Hülya, Nejat ve Mirat dostluğunu bozmak için araya fitne sokar.

Alihan Kıbrıs’ta çıkarıldığı mahkemede Deniz ve çocukların başlarına gelenleri, icra takiplerini öğrenir ve yıkılır. Şebnem’le büyük bir kapışma yaşarlar. Şebnem Alihan’ın kafasını bulandırır. Artun Deniz’le evlenmeyi kafasına iyice koyarken, Deniz ve Mirat Cemile’yi Mehmet’e istemeye giderler. Onca yıldan sonra terk ettikleri erkeklerin karşısına çıkan Zahide ve Raşel, İbrahim ve Mirat’ı alt üst edecektir.

KALBİMDEKİ DENİZ KONUSU NEDİR?

Deniz bir kadının isteyebileceği her şeye sahiptir. Fakat mutlu ve refah hayatı bir gün kocası hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolunca tepetaklak olur. İki çocuğu ve yaşlı babasıyla çaresiz bir halde ortada kalan Deniz ile ona gerçek aşkı tattıracak ve hayat arkadaşı olacak Mirat’ın yolları büyük bir sürprizle kesişir.

“Bazen hayat seni en değerli incisini sunmak için okyanusun en dibine çeker.”