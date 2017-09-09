Kalbimdeki Deniz 36. yeni bölüm fragmanı yayında mı Kalbimdeki Deniz yeni sezon 35. bölüm Fox Tv'de izlenecek

Kalbimdeki Deniz 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu bu akşam yayınlanacak olan yeni sezonun ilk bölümün ardından merak konusu olacak. Bizlerde Kalbimdeki Deniz 36. yeni bölüm fragmanı ve sezonun ilk bölümünde yaşanan tüm gelişmeleri bu haberimizde derledik. FOX’un sevilen dizisi “Kalbimdeki Deniz”in ekibi, yeni sezonunu önceki akşam düzenlenen bir yemekle kutladı. Özge Özberk, Kutsi, Hakan Eratik ve dizinin diğer oyuncularının bir araya geldiği yemekte tüm ekip yeni sezonun çekimleri başlamadan önce moral depoladı. Geçirdikleri yoğun ama keyifli bir sezonun ardından yaklaşık iki ay dinlenen “Kalbimdeki Deniz” dizisinin ekip ve oyuncuları, yeni sezon çekimlerine başlamadan önce Taksim 7. Sanat Ocakbaşı’nda düzenlenen bir yemekte bir araya geldi. Geceye Özge Özberk, Kutsi, Hakan Eratik, Devin Özgür Çınar, Hazal Adıyaman, Simge Selçuk, Hakan Vanlı, Zeynep Aydemir, Faruk Üstün, Kıvanç Kılınç ve dizinin diğer oyuncuları katıldı. İki aylık bir aranın ardından bir araya gelen ekip, yemekte keyifli anlar yaşadı. Aynı gecede dizinin genç oyuncularından Hazal Adıyaman’ın doğum günü de hep birlikte kesilen pastayla kutlandı. Yeni sezonda hikayede büyük sürprizler yaşanacağını söyleyen oyuncular, yoğun çekim temposu başlamadan hep birlikte keyifli vakit geçirdi. Başrollerinde Özge Özberk, Kutsi, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Hakan Eratik'in paylaştığı Kalbimdeki Deniz yeni bölümüyle 9 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00'de FOX'ta!



KALBİMDEKİ DENİZ 35. BÖLÜM FRAGMANI







KALBİMDEKİ DENİZ 35. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?



Kalbimdeki Deniz dizisi yeni sezon ilk bölümünde Alihan'ın ani gelişi ve boşanma kararının kesinleşmediğinin ortaya çıkması, bütün dengeleri alt üst eder. Ece ailesini geri isteyen bunun için her şeyi göze alan babasıyla birlikte hareket ederken, annesi ve Mirat'a dünyayı dar edecektir. Ne olursa olsun aşklarına sahip çıkmaya kararlı olan Deniz ve Mirat, Diyar'ın ölümden kıl payı kurtuluşuyla, onu ve Serdem'i korumak için yeni tedbirler almak zorundadırlar. Mirat'ın Deniz'le evli olmadığını öğrenen Fikriye'nin kafası ve duyguları, geçmişe dair hatırladıklarıyla iyice alt üst olur. Hülya'nın hamilelik ve hastalık haberi, Nejat kadar diğerlerini de şaşırtır. Ece'nin yaptığı bir kazayla hayatlarına sürpriz biri girerken, yeni evinde herkesi toplayarak hayatıyla ilgili aldığı kararı açıklamak üzere olan Hülya'yı daha büyük bir sürpriz beklemektedir.



KALBİMDEKİ DENİZ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?



Kalbimdeki Deniz dizisi sezon finalinde, Zeynep ve Fatih Meryem’in Ertan’a zarar vermesini engellemek için habersizce peşlerine düşerler. Limanda hiç beklemedikleri bir şekilde Şevket’in de Vahit’le hesaplaşmakta olduğunu görürler. Şevket ve Meryem’in suçlu duruma düşmemesi için kafa kafaya verip bir plan yaparlar. Öte yandan malikânede de Mukadder ve Gülsüm, Zeynep ve Fatih’i bir araya getirebilmenin planları içindedirler. Fatih ve Zeynep gerçekte ayrılmadıklarını herkesten saklamaya çalışıp bu uğurda planla oyun içinde oyun çevirirken Orhan da kendi ilişkisi için bir takım planlar peşindedir. Çiftlerin birbirlerinden habersiz yaptığı planlar ister istemez bir noktada kesişir ve hepsi için romantik bir gün geçirme hayali suya düşer.



KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİNDE YENİ SEZON HEYECANI



Kalbimdeki Deniz dizisinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Kalbimdeki Deniz dizisinin kadrosuna genç oyuncu Temmuz Yıldız dahil oldu. 'Kalbimdeki Deniz' dizisinin kadrosuna genç oyuncu Temmuz Yıldız dahil oldu. Sürpriz bir karaktere hayat verecek olan Yıldız, hem Mirat'ın (Kutsi) hem de Deniz'in (Özge Özberk) hayatında büyük değişikliklere yol açmaya hazırlanıyor.



Sezon finalinde Deniz ve Mirat, yeni bir hayata adım atmak üzereyken Deniz'in eski eşi Alihan'ın dönüşü, ikiliyi büyük şaşkınlık yaşatmıştı. Yapımcılığını Pastel Film adına Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün yaptığı, yönetmenliğini Aysun Akyüz Mehdiabbas’ın üstlendiği, senaryosunu Funda Çetin’in yazdığı ve proje tasarımını Birsel Çıkıncı’nın yaptığı dizinin yeni sezonu 9 Eylül'den itibaren her Cumartesi FOX TV'de ekrana gelecek.