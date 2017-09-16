Kalbimdeki Deniz 37. yeni bölüm fragmanı yayında mı Kalbimdeki Deniz 36. bölüm FOX'ta canlı izlenecek

Kalbimdeki Deniz yeni sezonun 36. bölümü bu akşam FOX TV'de izleyiciyle buluşacak! Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Kalbimdeki Deniz dizisinin 37. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Yayına girdiği ilk günden beri büyük ilgiyle takip edilen Kalbimdeki Deniz'in ekibi, yeni sezonunu önceki akşam düzenlenen bir yemekle kutladı. Özge Özberk, Kutsi, Hakan Eratik ve dizinin diğer oyuncularının bir araya geldiği yemekte tüm ekip yeni sezonun çekimleri başlamadan önce moral depoladı. Geçirdikleri yoğun ama keyifli bir sezonun ardından yaklaşık iki ay dinlenen “Kalbimdeki Deniz” dizisinin ekip ve oyuncuları, yeni sezon çekimlerine başlamadan önce Taksim 7. Sanat Ocakbaşı’nda düzenlenen bir yemekte bir araya geldi. Geceye Özge Özberk, Kutsi, Hakan Eratik, Devin Özgür Çınar, Hazal Adıyaman, Simge Selçuk, Hakan Vanlı, Zeynep Aydemir, Faruk Üstün, Kıvanç Kılınç ve dizinin diğer oyuncuları katıldı. İki aylık bir aranın ardından bir araya gelen ekip, yemekte keyifli anlar yaşadı. Aynı gecede dizinin genç oyuncularından Hazal Adıyaman’ın doğum günü de hep birlikte kesilen pastayla kutlandı. Yeni sezonda hikayede büyük sürprizler yaşanacağını söyleyen oyuncular, yoğun çekim temposu başlamadan hep birlikte keyifli vakit geçirdi. Kalbimdeki Deniz yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de ekrana gelecek. İşte Kalbimdeki Deniz 36. son bölümü ve yeni bölüm fragmanı



Kalbimdeki Deniz 37. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı, ekrana gelecek olan son bölümden hemen sanra haberimizdeki yerini alacaktır.



KALBİMDEKİ DENİZ 36. BÖLÜM FRAGMANI









KALBİMDEKİ DENİZ 36. BÖLÜM ÖZETİ



Kalbimdeki Deniz dizisinde bu hafta Alihan’ın boşanma kararını temyiz etmesinin zor günlerin habercisi olduğunu bilen Deniz ve Mirat, aşklarına ve beraberliklerine daha sıkı sarılırlar. Babası döndüğünden beri Ece’yle eskisi kadar yakın olamayan Mustafa, birdenbire ortaya çıkan ve gerçek kimliğini herkesten gizleyen Fatih’in Ece’ye ilgisiyle kıskançlık nöbetleri yaşar. Öte yandan annesinin evdeki sürpriz varlığı yüzünden de öfkeli ve huzursuzdur. Civan’ın Diyar’la bağlantısı olduğuna inanan Şirzat sinsi planlar yaparken, Şebnem de Hülya’nın hayatına intikam planlarıyla yeniden girer ve sürpriz bir şer ortaklığına adım atar. Kıskançlık ve merak duygularına engel olamayan Fikriye, hafızasının düzelmeye başladığını herkesten gizleyerek ortalığı karıştırmaya başlar. Bebeğini doğurmaya karar veren Hülya’yla Nejat, Deniz’le Alihan, Mustafa’yla Zahide ve Ece arasında ipleri iyice gerilirken; Mirat’a karşı öfkesine hakim olamayan Alihan şiddete başvurur.