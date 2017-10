Kalbimdeki Deniz 41. yeni bölüm fragmanı yayında! Kalbimdeki Deniz 40. son bölüm izlendi

Kalbimdeki Deniz 41. yeni bölüm fragmanı izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Bu akşam ekrana gelecek olan Kalbimdeki Deniz dizisi son bölümden hemen sonra yayına girmesi beklenen yeni bölüm fragmanını haberimizden izleyebilirsiniz. Yapımcılığını Pastel Film’in üstlendiği, FOX’un sevilen dizisi Kalbimdeki Deniz’ de bu hafta Mithat’ın yaşayacağı sürpriz gelişme merak konusu oldu. Kalbimdeki Deniz 41. bölümü ile bu akşam seyircisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde oğluna ulaşabilmek için her yolu deneyen Mirat'ı, Alhan'ın evinde yapılacak Ece'nin nişan töreninde iki büyük sürpriz bekliyor. İşte Kalbimdeki Deniz 41. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...Kalbimdeki Deniz yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de FOX'ta!

KALBİMDEKİ DENİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KALBİMDEKİ DENİZ 40.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mirat’ın Deniz’i kurtarabilmek için evini satılığa çıkarması herkesi şaşırtmıştı. Şebnem Hülya’nın kasasındaki belgeleri Artun’a verdiğinde, beklemediği bir sürprizle karşılaşmıştı. Zahide’nin ölümüyle yıkılan Mustafa’yı daha büyük bir acı beklemektedir. Şirzat’ın metresinin onunla görüşmek istemesi, bir tuzaktan kuşkulanan Civan’ı huzursuz ederken, Şirzat ise Diyar’ı sakladıklarından şüphelenip Mirat’ın evine baskın yapmayı planlar. Büyük aşkı Deniz’e yeniden kavuşan Mirat mutluluktan uçarken, Alihan Yosef’le beraber özgürlük kutlamasını krize çevirmişti.

KALBİMDEKİ DENİZ KONUSU

Fox TV’nin son dönemdeki iddialı yapımlarından Kalbimdeki Deniz’in konusu size bir kadının büyük dramına şahit olma fırsatı sunuyor. Deniz, ailesiyle mutlu ve varlıklı bir yaşam sürmektedir. İki çocuğunu ve ailesini çok seven Deniz’in hayatı, kocasının onu bir gün aniden terk etmesiyle allak bullak olur. Deniz, kocasının ölümünden şüphe ederken eşi onu başka bir kadınla aldatmıştır. Hayatı birden tersine dönen Deniz, yaşlı babası ve iki çocuğuyla zorlu yaşam şartlarının pençesinde mücadele etmek zorunda kalacaktır. Üstelik eşinin kendisini aldatmasında en büyük pay sahibi çok samimi arkadaşı olarak gördüğü Hülya olacaktır. Kiraladığı evde bir başına yaşam mücadelesi veren Denizin hayatına girecek olan Mirat, Deniz için büyük bir umut olacaktır. Deniz, Mirat sayesinde hem yeniden aşkı tatma şansı yakalayacak hem de hayata tutunmak için gerekli olan gücü kendinde yeniden bulacaktır. Zorluklarla yaşam mücadelesi verirken Mirat’la yeniden renklenen Deniz’in hayatı ona birçok sürpriz hazırlamaktadır. Dram ağırlıklı konusuyla seyircisini ekrana kilitleyen dizide yalnız başına bir kadının zorlu mücadelesini izlemek sizi çok etkileyecek.

KALBİMDEKİ DENİZ OYUNCULARI

Deniz Öztuna – Özge Özberk

1976 yılında İstanbul’da doğan oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. Dizi hayatına Türk dizi dünyasının efsane dizilerinden olmayı başarmış Bizimkiler dizisiyle adım atan başarılı oyuncu birçok önemli dizi ve film projesinde rol almıştır. Özge Özberk Kalbimdeki Deniz oyuncuları arasında başkarakterlerden biri olarak ekibe dâhil olmuştur. Oyuncu dizide Deniz Öztuna isimli ailesine ve çocuklarına çok bağlı, yardımsever ve içinde kötülük olmayan bir anneyi canlandırmaktadır. Deniz’in hayatı eşinin ortadan kaybolmasıyla altüst olacaktır. Artık Deniz’i hayli zorlu bir yaşam beklemektedir.

Mirat Yavuz – Kutsi:

Kutsi başarılı müzik kariyeri ve oyunculuğu ile uzun yıllardır televizyon dünyasının aranan erkek yüzlerinden biri olmayı başarmıştır. Oyuncu 1973 yılında Malatya’da dünyaya gelmiştir. Dizide Mirat Yavuz isimli bir karakteri canlandıran Kutsi’nin rolünü hakkıyla oynadığını söyleyebiliriz. Adından da anlaşılacağı gibi iyi bir at eğitmeni olan Mirat Yavuz, Çerkez dedelerinin izinden giderek at eğitmenliği konusunda başarılı bir noktaya gelmiştir. Çevresindeki yaşananlara her zaman duyarlı olan ve sıkıntı yaşayan herkesin yardımına koşan Mirat Yavuz’la hayatında çok zorlu bir dönem geçiren Deniz’in yolları sürpriz bir şekilde kesişir. Zamanla Deniz’le arasındaki ilişki aşka dönüşecektir. Acaba bu aşk bu iki kişinin hayatını nasıl değiştirecek?

Fikriye Yılmaz – Yeşim Ceren Bozoğlu:

1974 yılında Ankara’da dünyaya gelen başarılı oyuncu Elde Var Hayat, Doktorlar gibi dizilerde önemli rollerde görev almıştır. Dizide Mirat’ın komşusu olan dedikoducu ve hırslı bir kadını canlandıran oyuncu rolünün hakkını fazlasıyla vermektedir. Oyuncu uzun süredir Mirat’tan hoşlanmaktadır.

Alihan Öztuna – Hakan Eratik:

Hakan Eratik 1977 yılında İstanbul’da doğmuştur. Filinta dizisiyle hatırı sayılır bir hayran kitlesine kavuşan başarılı oyuncu şarkıcı Yeşim Salkım ile evlidir. Dizide oyuncunun canlandırdığı Alihan Öztuna, Deniz’in eşidir. Oldukça hırslı bir işadamı olan Alihan, zamanla evliliğin yükünü kaldıramayacak duruma gelir ve güzel kadınlara olan zaafına yenik düşerek eşini ve ailesini terk eder. Alihan ileride bu yaptıklarından dolayı vicdan azabı duyacaktır.

Diyar Sarıkaya – Sebahat Kumaş:

1989 yılında Aydın’da dünyaya gelen güzel oyuncu Türk sineması için umut olabilecek bir yeteneğe sahiptir. Genç yaşına rağmen Arka Sıradakiler, Adanalı, Öğretmen Kemal, Muhteşem Yüzyıl ve Karagül gibi çok önemli dizilerde önemli rollerle seyircilerin beğenisini kazanmıştır. Dizide canlandırdığı Diyar Sarıkaya geniş bir aşiretin kızıdır ve aşiret kurallarından, aşiret yaşamından kurtulmak ve kendine daha başka bir hayat kurmak istemektedir. Acaba bu istediği hayatı bulabilecek mi?

Figen Yılmaz – Nazlı Pınar Kaya:

Çeşitli dizi ve film projelerinin oyuncu kadrolarında yer alan Nazlı Pınar Kaya Kalbimdeki Deniz oyuncuları içinde kısa yoldan zengin olmak ve yoksulluktan kurtulmak isteyen bir genç kızı canlandırmaktadır. Zengin ve lüks yaşamlara imrenen Figen, bu yaşamın içine dâhil olabilmek için pek yol denemektedir.

Cemile Şahin – Güzin Usta:

Usta oyuncu 1953 yılında İzmit’te dünyaya gelmiştir. Güzin Usta, dizide tecrübesiyle de genç oyunculara örnek olmakta, onlara hocalık yapmaktadır. Dizide Mirat’ın mahalleden komşusu dul bir kadını canlandırmaktadır. Cemile isimli bu dul kadın oldukça merhametli ve iyiliksever bir kişiliğe sahiptir.

Nejat Aksal – Hakan Vanlı:

Hacettepe Devlet Konservatuvarı bölümünden mezun olan başarılı oyuncu çok önemli projelerde yer almıştır. Oyuncu 1963 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Özellikle tiyatro oyunculuğuyla tanınan Hakan Vanlı, 1999 yılından buyana birçok önemli televizyon projesinde de başarıyla boy göstermiştir. Oyuncu, dizide Hülya’nın eşi Nejat karakterini canlandırmaktadır. Nejat, efendi ve dürüst bir kişiliğe sahiptir.

Mustafa Tarhan – Batuhan Ekşi:

2011 yılında Sihirli Annem dizisiyle oyunculuk kariyerine başlayan oyuncu daha sonra da birçok önemli dizide görev almıştır. 1990 yılında dünyaya gelen genç oyuncu Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünde eğitimine devam etmektedir. Dizide boş zamanlarında ayakkabı tamircisi olan babasına yardım eden bir üniversite öğrencisi olan Mustafa’yı canlandırmaktadır. Mustafa, babası İbrahim’le tamir dükkânının üstündeki evde yaşamaktadır. Ece’yle tanışan Mustafa’nın hayatı aşkla dolu yeni bir yola girecektir. Acaba Ece’yle güzel bir hayat kurabilecekler mi?

Hülya Aksal – Devin Özgür Çınar:

Hülya Aksal, 1983 yılında Zonguldak’ta dünyaya gelmiştir. Oyuncu Avrupa Yakası, Türk Malı, Galip Derviş, Sevdaluk gibi dizilerde rol almıştır. Başarılı oyuncu Kalbimdeki Deniz oyuncuları arasındaki kilit rollerden birini canlandırmaktadır. Hülya karakteriyle karşımıza çıkan oyuncu, Deniz’in en samimi arkadaşı olarak görünmektedir ancak durum hiç de öyle değildir. Hülya, aslında her zaman Deniz’in yerinde olmak istemiş ve Deniz’in mutsuzluğu için içten içe çabalayan bir kadındır. Hülya, Deniz’in eşi tarafından terk edilmesine ve Deniz’in kendini çok zorlu bir yaşantının içinde bulmasına neden olacaktır.

Ozan Öztuna – Çağlayan Doruk Ozanoğlu:

Henüz 6 yaşında olan Çağlayan Doruk Ozanoğlu şimdiden ileride ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Deniz ve Alihan’ın küçük çocukları Ozan’ı canlandıran oyuncu oldukça başarılı bir performans sergiliyor. Ozan Öztuna, ablasının aksine annesine ve dedesine çok düşkün bir çocuktur. Acaba ailesinin içinde bulunduğu bu sıkıntılı süreç oldukça sevimli ve duygulu bir çocuk olan Ozan’ı nasıl etkileyecek?

Ece Öztuna – Hazal Adıyaman:

Güzel oyuncu 1994 yılında dünyaya gelmiştir. Muhteşem Yüzyıl gibi önemli bir projeyle oyunculuk kariyerine başlayan oyuncu dizide Deniz ve Alihan’ın kızı Ece Öztuna rolünde izleyiciyle buluşmaktadır. Varlıklı bir yaşam süren tipik bir ergen olan Ece, babasına büyük bir hayranlık duymaktadır. Babasının gidişiyle yeni hayatına uyum sağlaması biraz zor olacak. Acaba Ece gençlik yıllarına adım attığı sırada yaşadığı bu olayların üstesinden gelebilecek mi?

Şebnem Başaran – Zeynep Aydemir:

Güzel oyuncu 1979 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun olduktan sonra Kenter Tiyatro’sunda oyunculuk eğitimi alarak Delin Duran isimli diziyle oyunculuk dünyasına adım atan oyuncu birçok dizi ve reklam filminde de rol almıştır. Oyuncu dizide Hülya’nın bankadaki genç ve alımlı iş arkadaşı Şebnem rolüyle karşımıza çıkmaktadır. Olgun erkeklerden hoşlanan Şebnem, Deniz’in eşi Alihan’dan çok etkilenir ve onu elde etmek için her şeyi yapmaya hazırdır. Deniz’in mutsuz olmasını isteyen Hülya da Şebnem’e Alihan hakkında bilgiler vererek onun Alihan’la yakınlaşması için çabalayacaktır.