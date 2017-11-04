Kalbimdeki Deniz 44. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalbimdeki Deniz son bölümde neler yaşandı?

Kalbimdeki Deniz 43. Bölüm fragmanında neler yaşanıyor? Kalbimdeki Deniz son bölüm izleyici karşısına çıkıyor. Kalbimdeki Deniz 44. Bölüm fragmanı yayınlanmadı. Sevilen dizi Kalbimdeki Deniz izleyicisi ile her Cumartesi saat 20.00’da Fox TV ekranlarında buluşuyor. Dizinin başrollerinde Mirat karakterini canlandıran Kutsi ve Deniz karakterine hayat veren Özge Özberk bulunuyor. Oyuncu kadrosunda ise Yeşim Ceren Bozoğlu, Hakan Eratik, Sebahat Kumaş, Nazlı Pınar Kaya, Batuhan Ekşi, Devin Özgür Çınar gibi isimler yer alıyor. Dizinin her bölümü izleyicinin nefesini kesiyor. Kalbimdeki Deniz son bölümde Ece ve Mustafa’nın nişan töreni beklenmedik şekilde sona ererken, o gece onları bekleyen bir sürpriz daha vardır; Diyar doğum yapar. Mirat’a gösterdiği fotoğraf Deniz ve Mirat arasında umduğu krizle sonuçlanmayınca, Fikriye kendince kıvırma yolunu tercih eder. Duygularını ve hayallerini tartan Ece, ortak planlarıyla ilgili yeni kararlar alır ve Mustafa’yla yüzleşir. Mirat’ın evine girenin Şirzat olduğu, Özlem sayesinde anlaşılır.

Kalbimdeki Deniz yeni 43. Bölüm fragmanı ve son 42. Bölüm izleme linki haberimizde olacak. Kalbimdeki Deniz 44.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KALBİMDEKİ DENİZ YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yosef’in gelişiyle çok mutlu olan Mirat, onun Deniz’e koyduğu mesafeye üzülür. Alihan Şebnem’le kızının yanında karşılaşmanın şokuyla sarsılırken, Hülya da her şeyin açığa çıkacağı korkusuyla Şebnem’le tartışarak ipleri koparır. Ama Ünal ve Şebnem yaptıkları numarayla bir taşla iki kuş vurarak, Hülya ve Alihan’ı tava getirirler. Diyar ve Serdem Özlem’in de yardımıyla resmi işlemlere başlayıp evlenirlerken; Şirzat Diyar’ın Miratların himayesinde olduğunu Civan’la da görüştüğünü öğrenir. Yosef’in Ece’yle hem evde hem okulda beraber olmasıyla iyice gerilen Mustafa, Figen’in yanlış anladığı bir durumu söylemesiyle, büyük bir hata yaparak, Ece’yle ilişkilerini riske atar. Turgut’un batışıyla deliye dönen Fikriye’nin boşanmaya kalkması, Turgut’u çılgınca bir şey yapmaya iter. Tanık olduğu bu durumu kullanan Alihan’ın attığı adım ise Deniz’in hayatını tehlikeye atacaktır.

KALBİMDEKİ DENİZ 43.BÖLÜM 1.FRAGMANI

KALBİMDEKİ DENİZ 43.BÖLÜM 2.FRAGMANI

KALBİMDEKİ DENİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Ece ve Mustafa’nın nişan töreni beklenmedik şekilde sona ererken, o gece onları bekleyen bir sürpriz daha vardır; Diyar doğum yapar. Mirat’a gösterdiği fotoğraf Deniz ve Mirat arasında umduğu krizle sonuçlanmayınca, Fikriye kendince kıvırma yolunu tercih eder.

Duygularını ve hayallerini tartan Ece, ortak planlarıyla ilgili yeni kararlar alır ve Mustafa’yla yüzleşir. Mirat’ın evine girenin Şirzat olduğu, Özlem sayesinde anlaşılır. Hülya Ünal’dan etkilenmeye başlarken, Turgut ve Fikriye’yi ise kötü bir sürpriz beklemektedir. Alihan Deniz’i tamamen kaybetmemek için taktik değiştirmek zorunda kalır. Yosef’i deli gibi merak eden ve bütün ulaşma çabaları boşa düşen Mirat, oğlunun geri dönüşüyle büyük bir sevinç yaşarken; Alihan’ı ise bar açılışında şok eden bir sürpriz beklemektedir.

KALBİMDEKİ DENİZ KONUSU

Kalbimdeki Deniz Konusu Deniz, karakterinin gözünden anlatacak hikayesinde evli, mutlu, her şeye sahip bir kadındır. Yalnız kocasının içinde yaşadığı buhranları hissetse de, sadece içine kapanmak zorunda kalmaktadır. Bir gün eşinin onu terk etmesiyle bütün dünyası başına yıkılır, iki çocuguyla babasıyla beraber orta da kalmıştır. Hayat karşısına yeni sürpriz çıkartarak Mirat, ile tanışmasına vesile olacaktır, bütün hayatı o esna da değişmeye başlarken aşkın içinde büyük sürükleyici olaylar Deniz’i, bekliyor olacaktır.

Zampara kocası tarafından aldatıldıktan sonra yeni hayatın başlangıçını yaşayacak Deniz, geriye bıraktığı dünyasını tek başına ayakta durma hikayesini ele alacaktır. Mirat’la, tanıştıktan sonra bütün yaşamı değişmeye başlasa da Hülya, Deniz’in, zorlu hayat yaşaması için kötülüklerine son vermeyecektir.

KALBİMDEKİ DENİZ OYUNCULARI

Özge Özberk-Deniz Öztuna

Zarif, duygulu, dürüst, çocuklarına ve yuvasına düşkün bir kadın. Naif, iyi ve saf yüreği nedeniyle, kimseden kötülük geleceğini düşünmüyor. Mutlu evliliğinin sonsuza dek süreceğine inanmakta. Ta ki kocası Alihan ortadan kaybolup, iş başa düşünceye kadar… Kendindeki mücadele gücünün o ana kadar farkında değil. Yaşadığı bu dramı, tüm zorluklara karşın, kendisi ve çocukları için hayra, yenilgiyi zafere dönüştürecek bir azme ve yüreğe sahip.

Kutsi-Mirat Yavuz

Çerkes asıllı dedeleri gibi mükemmel bir at eğiticisi. Son derece güvenilir ve dürüst, duyarlı, yaşayan her canlıya saygılı. “Bana ne dediğim gün ben olmam” diyecek kadar duyarlı ve yardımsever. Büyük bir sürprizle yollarının kesiştiği iki çocuklu Deniz’le, gerçek anlamda aşkın ne olduğunu anlayacak, hayatında ilk kez kök salmaya karar verecek.

Yeşim Ceren Bozoğlu-Fikriye Yılmaz

Mirat’ın komşusu. Dedikoducu ve hırslı bir kadın. Uzun yıllardır evlerine gidip pisliklerini temizlediği zenginlere karşı hınçlı. Mirat’a gençliğinden beri karşılıksız sevdalı.

Hakan Eratik-Alihan Öztuna

Deniz’in kocası. Hırslı bir iş adamı. Hayallerini gerçekleştirme özgürlüğünün ve her erkeğin zaafı olacak nitelikte güzel bir genç kadının çekimine kapılarak ailesini terk edecek kadar bencil.

Sebahat Kumaş-Diyar Sarıkaya

Güçlü ve zengin bir aşiret ağasının kızı. Yaşadığı çevre ve geleneklerin dar kalıplarına isyanı, büyük hayalleri var. Törenin hükmünden kurtulmak için kaçarak, bilmediği bir geleceğe adım atar.

Nazlı Pınar Kaya-Figen Yılmaz

Fikriye'nin kızı. Lüks hayata ve çevrelere imrenir. Kolay ve kısa yoldan o çevreden ve dar gelirli yaşamdan yırtma hevesinde.

Güzin Usta-Cemile Şahin

Mirat’ın mahalle komşusu. Rahmetli kocasından kalan dul maaşıyla tek başına yaşayan, vicdanlı, merhametli, anaç bir kadın.

Hakan Vanlı-Nejat Aksal

Hülya’nın kocası. Alihan’ın şirketinin hukuk danışmanı. Babacan, saygılı, vicdanlı bir adam.