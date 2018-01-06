Kalbimdeki Deniz bu akşam neden yayınlanmadı 6 Ocak Fox TV yayın akışı Kalbimdeki Deniz yeni bölüm yok mu

Kalbimdeki Deniz 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kalbimdeki Deniz bu akşam neden yayınlanmadı Heyecan dolu sahneleriyle gündemden düşmeyen Kalbimdeki Deniz yeni bölüm ne zaman Fox TV yayın akışında 6 Ocak Cumartesi günü neler var? soruların yanıtları dizi izleyicileri tarafından merak ediliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Kalbimdeki Deniz dizisi yine heyecan dolu bir bölüm ile ekrana gelmesi bekleniyordu. Ancak bu haftaki yeni bölümü ertelenen Kalbimdeki Deniz 13 Ocak 2018 Cumartesi akşamı ekrana geleceği belirtildi. Renkli karakterleri ile birbirinden farklı hikayeye yer veren Kalbimdeki Deniz dizisi 51. son bölümünde Deniz’in Alihan’ın evine gidişiyle kahrolan Mirat’ın gözü hiçbir şeyi görmez. Yosef, anne ve babasının ilk kez baş başa kalacak olmasıyla umutlanırken, Raşel ise Mirat’la Deniz’in arasına hiçbir şeyin giremeyeceğini anlar. Zaferinin tadını çıkaran Alihan, Ozan’ın durumunu kullandığı gibi, karşılığında velayet davasını geri çekeceğini söyleyerek Deniz’e bir takım şartlar dayar. Deniz ve Mirat gizli bir kısa bir görüşme yaparak birbirlerine bağlılık sözleri verirler. Pastel Film’in yapımcılığını üstlendiği dizi Kalbimdeki Deniz 52. yeni bölüm fragmanı ve Fox TV yayın akışı ile ilgili detayları bu haberimizde dizi izleyicileri için derledik. İşte o detaylar...



Başrollerini Kutsi, Özge Özberk, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Hakan Eratik’in paylaştığı Kalbimdeki Deniz yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de FOX'ta!



KALBİMDEKİ DENİZ 52. BÖLÜM FRAGMANI







KALBİMDEKİ DENİZ 51. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kalbimdeki Deniz dizisi 51. son bölümünde Deniz’in Alihan’ın evine gidişiyle kahrolan Mirat’ın gözü hiçbir şeyi görmez. Yosef, anne ve babasının ilk kez baş başa kalacak olmasıyla umutlanırken, Raşel ise Mirat’la Deniz’in arasına hiçbir şeyin giremeyeceğini anlar. Zaferinin tadını çıkaran Alihan, Ozan’ın durumunu kullandığı gibi, karşılığında velayet davasını geri çekeceğini söyleyerek Deniz’e bir takım şartlar dayar. Deniz ve Mirat gizli bir kısa bir görüşme yaparak birbirlerine bağlılık sözleri verirler. Hafıza problemi yaşayan Fikriye, birbirine aşık evli çift olarak bildiği Deniz ve Mirat’ı ayırdığına inandığı Raşel ve Alihan’ın üzerine yürür. Nejat ve Hülya boşanırken; Şebnem, Deniz’in Alihan’ın evine geçmesinde kendini sorumlu hisseder. Mustafa’nın ısrarıyla okul gezisiyle gittikleri otelde, Figen Yosef’e açılıp reddedilirken, Yosef de Ece’ye duygularını itiraf eder. Aynı gece sürpriz bir şekilde karşılaşan Deniz ve Mirat ise büyük bir sarsılış yaşarlar.







Alihan’ın şikayetiyle ifadesi alınan Mirat’ı Yosef ve Raşel yalnız bırakmazlar. Deniz oğlunun giderek derinleşen travması nedeniyle Alihan’la işbirliği yapmak zorunda kalır. Mustafa kendisini aldattığını sanan Ece’yi ve ona giderek daha bağlanan Yosef’i şaşırtacak bir hamle yapar. Fikriye’yi hastanede bulan Figen ve Turgut’u bir sürpriz beklemektedir. Deniz ve Mirat gelişen olayların içinde aşklarına sıkı sıkıya sahip çıkmaya çalışsalar da, Alihan’ın son hamlesi hiç düşünmedikleri sonuçlara yol açar.



OYUNCULAR



Özge Özberk



Rolü: Deniz Öztuna

Karakter Açıklaması: Zarif, duygulu, dürüst, çocuklarına ve yuvasına düşkün bir kadın. Naif, iyi ve saf yüreği nedeniyle, kimseden kötülük geleceğini düşünmüyor



Kutsi



Rolü: Mirat Yavuz

Karakter Açıklaması: Çerkes asıllı dedeleri gibi mükemmel bir at eğiticisi. Son derece güvenilir ve dürüst, duyarlı, yaşayan her canlıya saygılı



Yeşim Ceren Bozoğlu

Rolü: Fikriye Yılmaz

Karakter Açıklaması:

Mirat'ın komşusu. Dedikoducu ve hırslı bir kadın



Sebahat Kumaş



Rolü: Diyar Sarıkaya

Karakter Açıklaması: Güçlü ve zengin bir aşiret ağasının kızı. Yaşadığı çevre ve geleneklerin dar kalıplarına isyanı, büyük hayalleri var



Devin Özgür Çınar



Rolü: Hülya Aksal

Karakter Açıklaması: Deniz'in çocukluktan bu yana "sözde" en yakın arkadaşı. Aslında Deniz, onun her zaman yerinde olmak istediği ama asla olamadığı, olamayacağını bildiği zıt kutbu