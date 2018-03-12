Kalbimdeki Deniz son 60.bölüm fragmanı Kalbimdeki Deniz final 60.son bölüm izle FOX TV’de

Kalbimdeki Deniz son 60.bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. ATV’nin sevilen dizisi Kalbimdeki Deniz son bölümüyle bu akşam yayınlanacak. Kalbimdeki Deniz’in ekranlara gelen son bölümünde; Mirat ve Deniz romantik bir tatil için Ağva’ya bir otele gitmişti. Otele kendi çocuklarını da getiren çift ; Yosef ve Ece’nin de arasındaki buzları eritmesini sağlamıştı. Diğer yandan Mirat evlilik teklif ettiği Deniz’den hala net bir cevap alamamıştı. Bunun üzerine teklifi yineleyip bir cevap istemişti. Deniz ve Mirat ise uzun zamandır yaşadıkları sıkıntıları geride bırakarak, mutlu anlarının tadını çıkarmışlardı. Fox Tv’nin ilgiyle izlenen dizisi Kalbimdeki Deniz de sona gelindi. Baş rollerini Özge Özberk ve Kutsi’nin paylaştığı Kalbimdeki Deniz final bölüm olan 60. Bölüm fragmanında; Ağva’da tatil yapan Deniz ve Mirat romantik anlar geçiriyor. Mirat yalnız kaldıkları her anda Deniz’ yakın olmaya ve ona olan duygularını açmaya çalışıyor. Deniz’e oldukça iyi gelen bu tatilde hem çocukları arasındaki buzlar eriyor hem de Mirat ile ihtiyaç duyduğu zamanı daha kaliteli geçiriyor. İşte Kalbimdeki Deniz final 60.son bölüm izle FOX TV’de!

KALBİMDEKİ DENİZ FİNAL

Bir sevilen dizi daha ekrana veda ediyor. Kutsi ve Özge Özberk'in başrollerini paylaştığı 'Kalbimdeki Deniz', cumartesi akşamları FOX'ta yayınlanıyor ve kanala iyi reyting getiriyordu. Bu sezon reytingi eskisi gibi olmayan diziyi kanal, pazartesi akşamına kaydırıp, yerine, 'Adı Zehra'yı koydu.

Show TV'nin 'Çukur', Star TV'nin 'Söz'le reyting pastasının büyük dilimlerini kaptığı pazartesi akşamında şayet 'Kalbimdeki Deniz', cumartesi akşamındaki performansını gösterse, ömrü uzayacaktı. Ancak dizi yeni gününde Total'de 3.21, AB'de 2.56 reyting alınca 'final' göründü. Pastel Film'in yapımı, 12 Mart akşamı yayınlanacak 60'ncı bölümle ekrana veda edecek.

Kalbimdeki Deniz’in 59. Bölümünde Neler Oldu?

Kalbimdeki Deniz’in ekranlara gelen son bölümünde; Mirat ve Deniz romantik bir tatil için Ağva’ya bir otele gitmişti. Otele kendi çocuklarını da getiren çift ; Yosef ve Ece’nin de arasındaki buzları eritmesini sağlamıştı. Diğer yandan Mirat evlilik teklif ettiği Deniz’den hala net bir cevap alamamıştı. Bunun üzerine teklifi yineleyip bir cevap istemişti. Deniz ve Mirat ise uzun zamandır yaşadıkları sıkıntıları geride bırakarak, mutlu anlarının tadını çıkarmışlardı.

Yosef ve Ece’nin yakınlaşmasından rahatsız olan Figen onları ayırmaya karar vermişti. Bu yüzden Özgür ile iş birliği yaparak bir plan yaptı. Her ne kadar ikilinin arasını bozmak için plan yapsalar da Figen ve Özgür kendi kazdıkları kuyuya düştüler. Ağva tatili biterken Ece, Raşel’le ilgili saklanan gerçekleri öğrendi. Bunun üzerine Yosef’e karşı olan tavrını değiştirdi ve Yosef’in tekrar kalbini kazandı. Ancak Yosef’in gerçekleri öğrenmesiyle her şey alt üst oldu. Şebnem ise Hülya’nın sonunu getirecek planı için harekete geçmişti. Hülya farkında olmadan sonuna doğru adım adım yürürken, hiç beklenmedik bir anda tüm sırlar ortaya döküldü.

60. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor ?

Fox Tv’nin ilgiyle izlenen dizisi Kalbimdeki Deniz de sona gelindi. Baş rollerini Özge Özberk ve Kutsi’nin paylaştığı Kalbimdeki Deniz final bölüm olan 60. Bölüm fragmanında; Ağva’da tatil yapan Deniz ve Mirat romantik anlar geçiriyor. Mirat yalnız kaldıkları her anda Deniz’ yakın olmaya ve ona olan duygularını açmaya çalışıyor. Deniz’e oldukça iyi gelen bu tatilde hem çocukları arasındaki buzlar eriyor hem de Mirat ile ihtiyaç duyduğu zamanı daha kaliteli geçiriyor. Fakat Ozan’ın aniden ortadan kaybolması Deniz’in yüreğini ağzına getiriyor. Deniz oğlunun kaybolduğunda anladıktan sonra her tarafta arama çalışması yapılıyor.

Alihan ise oğlunun kaybolduğu haberini alır almaz Ağva’ya geliyor. Herkes bir yandan Ozan’ı ararken sonunda Ozan çıkıp geliyor. Mirat kendi oğlu yerine koyduğu Ozan’ı bulmak için çaba harcarken, Ozan’ın babası Alihan’a sarılması Mirat’ı üzüyor. O anda anlıyor ki, ne kadar sevse de asla öz babası gibi olamayacağını. Diğer yandan Ece ve Yosef arasını bozmaya çalışan Figen ise başarısız olunca küplere biniyor. Fikriye ise kocasının aslında sakat olmadığını ve rol yaptığını öğrenince çok sinirleniyor ve cezasını vermek için kocasını kovalıyor. Tüm bunlar olurken Deniz ve Mirat mutluluğun peşinde koşmaya ve birbirini bırakmamaya söz veriyor.

Kalbimdeki Deniz Konusu

Fox Tv’nin uzun soluklu dizilerinden biri olan Kalbimdeki Deniz ; güzel ve mutlu hayat süren bir kadının kocasının aniden ortadan kaybolmasıyla başlayan olayları konu alıyor. Deniz çocukları ile birlikte zengin ve refah içinde yaşarken kocası Alihan gider. İki çocuk ve bir yaşlı baba ile tek başına kalan Deniz, maddi manevi zorluklar çekerken, Miratla tanışır. Mirat hasret kaldığı aile özlemini bulduğu Deniz ile gerçek aşkı tadacakken, gelişe olaylar mutluluğa gölge düşürür.

KALBİMDEKİ DENİZ 60.SON BÖLÜM FRAGMANI

Kalbimdeki Deniz Oyuncuları

Deniz Öztuna ( Özge Özberk ): Dizide başrolde bulunan Deniz oğlu ve kızıyla mutlu mesut yaşarken kocası Alihan’ın evi terk etmesi ile huzurları bozulur. Eve hem annelik hem de babalık yapmaya çalışan Deniz, daha sonra hayatının aşkı Miratla tanışır. İkinci defa aşık olan Deniz’in Miratla bir arada olması hiç kolay olmaz.

Mirat ( Kutsi ) : Çerkez asıllı olan Mirat, kasabada at eğitmenliği yaparak para kazanır. Yakışıklı ve güvenilir bir adam olan Mirat, Deniz ile tanıştığında hayatı değişir. Deniz’in saf, temiz ve anaç kişiliğine aşık olan Mirat, onu sırtındaki yükleri hafifletmek için her şeyi yapar. Deniz ile tek istediği mutlu olmakken, başka insanların araya girmesi ile işler karışır.

Fikriye Yılmaz – Yeşim Ceren Bozoğlu

Mirat'ın komşusu. Dedikoducu ve hırslı bir kadın. Uzun yıllardır evlerine gidip pisliklerini temizlediği zenginlere karşı hınçlı. Mirat'a gençliğinden beri karşılıksız sevdalı.

Alihan Öztuna – Hakan Eratik

Deniz'in kocası. Hırslı bir iş adamı. Hayallerini gerçekleştirme özgürlüğünün ve her erkeğin zaafı olacak nitelikte güzel bir genç kadının çekimine kapılarak ailesini terk edecek kadar bencil.

Ece Öztuna – Hazal Adıyaman

Deniz ve Alihan'ın kızı. Ergenlik hırçınlığı içinde. Hiçbir zorluk çekmeden, lüks içinde büyümüş. Hayatın gerçekleri ile yüzleştiğinde çok zorlanacak, hırçınlığı ve isyanı daha da artacak. Babasına düşkünlüğü ve hayranlığı yanında, biraz ezik ve eski moda bulduğu annesine saygısı pek yok. İlk aşk ve manevi değerlerin keşif yolculuğu, Ece'yi yeni mahalle hayatında bekliyor.

Mustafa Tarhan – Batuhan Ekşi

Ağırbaşlı, efendi, zeki bir delikanlı. Ayakkabı tamircisi babası İbrahim'le beraber, tamir dükkanının üstündeki eski evde yaşıyor. Üniversite son sınıfta. Boş zamanlarında babasına dükkanda yardım ediyor. Hayatının ilk aşkı Ece olacak.

Diyar Sarıkaya – Sebahat Kumaş

Güçlü ve zengin bir aşiret ağasının kızı. Yaşadığı çevre ve geleneklerin dar kalıplarına isyanı, büyük hayalleri var. Törenin hükmünden kurtulmak için kaçarak, bilmediği bir geleceğe adım atar.

Cemile Şahin – Güzin Usta

Mirat'ın mahalle komşusu. Rahmetli kocasından kalan dul maaşıyla tek başına yaşayan, vicdanlı, merhametli, anaç bir kadın.

Nejat Aksal – Hakan Vanlı

Hülya'nın kocası. Alihan'ın şirketinin hukuk danışmanı. Babacan, saygılı, vicdanlı bir adam.

Ozan Öztuna – Çağlayan Doruk Ozanoglu

Deniz ve alihan'ın oğlu. 6 yaşında, duygulu, sevimli bir çocuk. Annesine ve dedesine çok düşkün.

Hülya Aksal – Devin Özgür Çınar

Deniz'in çocukluktan bu yana -sözde- en yakın arkadaşı. Aslında Deniz, onun her zaman yerinde olmak istediği ama asla olamadığı, olamayacağını bildiği zıt kutbu.

Figen Yılmaz – Nazlı Pınar Kaya

Fikriye’nin kızı. Lüks hayata ve çevrelere imrenir. Kolay ve kısa yoldan o çevreden ve dar gelirli yaşamdan yırtma hevesinde.