Kalbimdeki Deniz yeni 12. yeni bölüm fragmanı FOX TV'de
Kalbimdeki Deniz 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV'nin sevilen dizisi Kalbimdeki Deniz son bölümde Deniz’in bebeğini kaybetmesi, Hülya ve Şebnem tarafından sevinçle karşılandı, Mirat ona destek olmak için elinden geleni yaptı. İzeleyicileri tarafından 12. yeni bölümü için bekleyiş başladı. Yeni bölümde neler yaşanacağını merak eden Kalbimdeki Deniz takipçileri için 12. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki haberimizde.
FOX TV'nin cumartesi akşamları vazgeçilmez dizisi Kalbimdeki Deniz son bölümü yine heyecanlı sahnelerle ekrandaki yerini aldı. Deniz bebeğini kaybetti. Bu durumu Hülya ve Şebnem büyük bir sevinçle karşıladı. Mirat ise Deniz'e destek olmak için elinden geleni yaptı. Cumartesi akşamının reyting şampiyonu Kalbimdeki Deniz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte gelecek cumartesiyi büyük bir heyecanla bekleyen dizinin takipçileri için 12. yeni bölüm fragmanı.
KALBİMDEKİ DENİZ SON BÖLÜM ÖZETİ
Deniz’in bebeğini kaybetmesi, Hülya ve Şebnem tarafından sevinçle karşılanırken, Mirat ona destek olmak için elinden geleni yapar. Diyar ve Serdem nihayet buluşurlar ama bunu herkesten gizlemeleri gerekmektedir. Fikriye’nin Ece’yi rezil etme çabası Hülya tarafından büyük tepkiyle karşılanırken, Fikriye ve Ece arasındaki düşmanlık had safhaya ulaşır. Fikriye ve Figen’in oyunlarına rağmen, Mustafa Ece’nin kalbini fetheder ve sürpriz bir şekilde yakınlaşırlar. Ece, evdekilerle ilk kez sıcak bir ilişki kurar. Her şey yoluna giriyor derken, beklenmedik bir olay herkesi ayağa kaldırır.
KALBİMDEKİ DENİZ SON BÖLÜM FOX'TA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...
KALBİMDEKİ DENİZ KONUSU
Deniz bir kadının isteyebileceği her şeye sahiptir. Fakat mutlu ve refah hayatı bir gün kocası hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolunca tepetaklak olur. İki çocuğu ve yaşlı babasıyla çaresiz bir halde ortada kalan Deniz ile ona gerçek aşkı tattıracak ve hayat arkadaşı olacak Mirat’ın yolları büyük bir sürprizle kesişir. “Bazen hayat seni en değerli incisini sunmak için okyanusun en dibine çeker.”
SENARYO: FUNDA ÇETİN
YÖNETMEN: AYSUN AKYÜZ MEHDİABBAS
YAPIMCI: YAŞAR İRVÜL, EFE İRVÜL
YAPIM: PASTEL FİLM
MÜZİSYEN: FIRAT YÜKSELİR
TÜR: DRAM
PROJE TASARIM: BİRSEL ÇIKINCI
GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ: ÜMİT GABİN
OYUNCULAR
ÖZGE ÖZBERK, KUTSİ, YEŞİM CEREN BOZOĞLU, DEVİN ÖZGÜR ÇINAR, HAKAN ERATİK, SEBAHAT KUMAŞ, HAKAN VANLI, ZEYNEP AYDEMİR, FARUK ÜSTÜN, BATUHAN EKŞİ, GÜZİN USTA, HAZAL ADIYAMAN, LEVEND YILMAZ, HÜLYA ŞEN, NAZLI PINAR KAYA, EVREN ERLER, SERCAN GÜLBAHAR, SERKAN ALTINTAŞ, EMRE YANIK, ÇAĞLAYAN DORUK OZANOĞLU, SUAT KARAUSTA, YILMAZ ŞERİF
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