Kalbimin Sultanı dizisi bitti mi neden final yapıyor Kalbimin Sultanı 8. final son bölüm Star Tv izle

Kalbimin Sultanı dizisi bitti mi neden final yapıyor Kalbimin Sultanı 8. final son bölümünde neler yaşanacak? Kalbimin Sultanı son bölüm Star Tv izleme linkiyle dizinin tekrarını nasıl izleyibilirim? Kalbimin Sultanı dizisinin konusu ne ve oyuncu kadrosunda hangi isimler bulunuyor? soruların yanıtları star.com.tr'de. 8. bölümü ile 6 Ağustos 2018 Pazartesi günü ekrana gelecek olan Kalbimin Sultanı son bölümü ile ekranlara veda edecek. Yaz sezona büyük umutlarla giren Kalbimin Sultanı oyuncuları karakterleri ve dizinin konusu projesi dikkat çeken konular arasında yer alıyordu. İlk bölümleriyle büyük ilgi gören Kalbimin Sultanı dizi sonlara doğru bekleneni vermeyince final kararı alan yapımcıdan sonra dizi 8. bölümü ile ekranlara veda etti. Senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal'ın kaleme aldığı dizide birçok ünlü isim bulunuyor. İşte Kalbimin Sultanı dizisi 8. final bölümü ve detayları

KALBİMİN SULTANI 8. BÖLÜM FRAGMANI

KALBİMİN SULTANI 8. BÖLÜM ÖZETİ

Hoşyar Sultan’ın eline bir koz geçiyor…



Sultan Mahmud, yeniçerilerin ayaklanmasını bastırmıştır. Yağan yağmur tüm yangınları söndürmeyi başarmış olsa da yeniçerilerin huzursuzluğu ve tekrar ayaklanma ihtimaline Sultan Mahmud’un bulacağı yol ne olacaktır? Sefir Dimitri’den destek alan Esma Sultan bir yol arayacak, Halet Efendi’nin yeniçerileri ve paşaları Sultan Mahmud’a karşı tekrar kışkırtmaya çalışacaktır.



Esma Sultan, Gülfidan’ın izdivaca hazır olduğunu Sultan Mahmud’a aktarmış ama damadın Silahtar Ağası Musa olması gerektiğini söylemiştir. Sultan Mahmud, Gülfidan ile izdivacı hakkında konuşursa Esma Sultan’ın oyununun ortaya çıkması an meselesi olacaktır. Esma Sultan şimdilik tahtı kazanmış olamasa da aşkta kazanmaya kararlıdır, Namık Paşa’dan vazgeçmeyecektir.





Ayaklanma sırasında Sultan Mahmud’u yalnız bırakmayan Anna, Sultan Mahmud’a olan hislerinin artık farkındadır. Bir taraftan muhbirlik bir taraftan haremin parçası olamayacağı gerçeğiyle yüzleşecektir. Hoşyar Sultan, Sultan Mahmud’un Anna’ya hediye ettiği piyano’yu öğrenince daha da hırslanacak, Anna’nın gizlediği şeyleri ortaya çıkartmak için bir koz bulacaktır.

KALBİMİN SULTANI 7. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yeniçeriler ayaklanmaya kararlı…

Sultan Mahmud, gerçek yeniçerilere ait olmayan esameleri toplatmış ve oradan gelecek bütçe donanmanın iyileştirilmesine harcanacaktır. Namık’ın çalışmaları yeniçeri içinde huzursuzluğa neden olur. Halet Efendi, bir yandan Namık’la güç savaşını sürdürürken, diğer yandan yeniçerilerin ruh halini kontrol etmektedir. Esamalerin toplanmasına karşıdır her biri, kazan kaldırmaya da kararlı. Ayaklanmaya öncü ağaların aldığı ceza ise yeniçerileri harekete geçirecek, Sultan Mahmud’un tahtı tehlike altına girecektir.



Gülfidan, Esma Sultan’dan Namık Paşa ile izdivacı için yardım istemiştir. Kıskançlıktan çılgına dönen Esma Sultan, yeni bir oyunla Mahmud ile Gülfidan’ın izdivacını konuşacaktır.



Anna, Sultan Mahmud’a kendini affettirir. Ama yeniçerilerin ayaklanması sarayı hareketlendirmiştir. Sultan Mahmud tehdit altında olan sarayın ve haremin güvenlik nedeniyle boşaltılmasını emreder.





KALBİMİN SULTANI OYUNCULARI



2. MAHMUT (ALİ ERSAN DURU) KİMDİR?



Sultan Mahmud, Birinci Abdülhamid ile Nakş-ı Dil’in oğlu olarak 20 Temmuz 1785 günü Topkapı Sarayında doğar. Sultan Mahmud devletin çürümüş, yeniçerilerin kangren olmuş yapısından dolayı büyük üzüntü duyar. Gerçekleştirmek istediği devrimlerin önündeki en büyük engel olan Yeniçeri Ocağını kaldırmaya ant içer.



3. Selim’in hatalarını yapmamakta kararlıdır. Adımlarını teker teker atacaktır. Mahmud esprili, sanata düşkün, hoşsohbet bir adamdır. Ünlü bir hattattır. Yenilikçi bir adam olmasının yanında geleneklerine de son derece bağlıdır. Arapça ve Farsçaya vâkıftır fakat Fransızcası iyi değildir. Anna’dan aldığı derslerle Fransızcasını geliştirir. Geç başladığı için yeterince öğrenemediği bu batı dilini çocuklarının öğrenmesine çok önem verir. Anna’nın görevi kabul edişiyle Mahmud ile Anna’nın dersleri de başlamış olur. Önceleri basit bir dersle başlayan ilişkileri Mahmud’un sabırsızlıkla beklediği buluşmalara döner.



ANNA (Aleksandra Nikiforova) KİMDİR?



Anna, 20 yaşında ve görenin bir daha bakmak istediği güzellikte bir genç kızdır. 2. Mahmud’un çocuklarına Fransızca öğretmek için saraya çağırılır ve görevlendirilir. Sevgi dolu, kibar, özgürlüğüne düşkün, kültürlü, tarihe ve sanata ilgili , esprili bir kadındır. Heyecanlandığında çok konuşur ve sevimlilik düzeyinde sakarlıklar yapar.



Saray’da bu özellikleri O’nu 2. Mahmud’un gözünde diğer kadınlardan ayırır. Süse düşkün değildir ama bakımlıdır. Saf güzelliği onun diğer kadınlardan farklı olarak öne çıkmasına neden olur. Bu durum da sarayda, özellikle 2. Mahmud’un gözdesi olan Hoşyar Sultan ile yaşanacak irili ufaklı entrikalara sebep olacaktır.Anna her şeyin üstesinden gelebilecek cesarete, bilgiye sahip olsa da kalbine söz geçirebilecek midir? Bunu kendi dahi bilemez



ESMA SULTAN (Emel Çölgeçen) KİMDİR?



Sultan 4. Mustafa’nın kız kardeşi olan Esma Sultan, henüz 14 yaşında iken Kaptan-ı Derya Hüseyin Paşa ile evlendirilmiştir. Kendisinden 22 yaş büyük kocası vefat ettiğinde, Esma Sultan 25 yaşında dul kalır. Esma Sultan’ın en belirleyici özelliği iktidar tutkusudur. Bu özelliğini annesinden alır. Ağabeyi 4. Mustafa’nın tahttan indirilişini ve öldürülüşünü asla kabullenmeyen Esma Sultan, annesi Sineperver ile birlikte Sultan Mahmud’u tahttan indirip yerine kendi geçmek isteyecek kadar gözü karadır. Halet efendi sayesinde Yeniçerilerle arasını iyi tutar. Yeniçeri Ağası Habib Ağa ile işbirliği yapıp, Yeniçerileri ayaklandırmanın yollarını arar.



NAMIK PAŞA (Tansel Öngel) KİMDİR?



Sultan Mahmud’un çocukluk arkadaşı olan Namık, Enderunda yetiştirildikten sonra Manisa sancağına gönderilmiştir. Mahmud, tahta çıkmasıyla beraber çok güvendiği Namık’ı Avrupa’ya gönderir. Avrupa devletlerinin idari, mali, askeri yapılanmalarını inceleyen Namık, İstanbul’a getirtilir. Sultan Mahmud, gerçekleştireceği devrimler için onu Sır Katibi olarak görevlendirir. Ondan gözü, kulağı, gölgesi olmasını ister. İlk icraatları da kangren olmuş Yeniçeri ocağından kurtulmaktır.



HOŞYAR SULTAN ( Beste Kökdemir ) KİMDİR?



Hoşyar, Sultan Mahmud’un ikinci ve gözde hasekisidir. Şehzade Abdülhamit’i dünyaya getirdiği gün saraydaki yerini garantilemiştir. Gelecekte valide sultan olabilmek için yapması gereken tek şey, doğru adımları atabilmek ve Mahmud’un sevgisini kaybetmemektir. Haremdeki en güzel kadın olan Hoşyar Sultan son derece cömert ve şefkatli bir insandır. Bu saflığı ve temizliği ile Mahmud’un kalbine girmiştir. Entrikalarla uğraşmak onun yaradılışında yoktur. Ama hayat insanları törpülerken insafsız davranır. Mahmud’a deli gibi aşık olan Hoşyar, Anna’nın saraya gelişiyle tüm dengesini kaybeder.



MUSA / SİLAHTAR AĞA ( Taner Rumeli) KİMDİR?



Musa Sultan Mahmud’un bir nevi korumasıdır. Zahir’e göre daha saf biridir. Zahir ile beraber Mahmud’un en çok gördüğü insandır. Musa Zahir ile atışmayı çok sever. İkisi de yaptıkları hataları kabul etmezler. Mahmud’un en güvendiği insanlardan biridir. Mahmud’un her şeyini bilir. Onu korumak için canını verebilecek kadar hükümdarına bağlıdır.



AMBER AĞA (Bülent Seyran) KİMDİR?



Amber ağa ağzı güzel laf yapan, esprili, neşeli, ikna kabiliyeti yüksek, sezgileri kuvvetli bir insandır. Haremde ondan habersiz bir kuş bile uçmaz. Her yerde gözü kulağı vardır. Haremdeki en değerli şeyin bilgi olduğunu bilir ve onu çok iyi kullanır. Amber İstanbul’a köle olarak getirilmiştir vakti zamanında.



Üstüne üstlük güneş altında saatlerce bekletilmesine karşın, su ve ekmek dışında tek bir yiyecek geçmemiştir boğazından. Amber ağa saraya geldiği ilk günden itibaren Anna’yı sever. Ona ‘Güvercin’ adını takan da Amber Ağa olur. Süreçte Mahmud’la birlikte olabilmeleri için daima Anna’nın yanında duracaktır.



ZAHİR / HAS ODABAŞI (Sadi Celil Cengiz) KİMDİR?



Sultan Mahmud’un bir kolu Musa ise diğeri de Zahir’dir. Bir elmanın iki yarısı gibidirler. Zıttırlar ama birbirlerini tamamlarlar. Biri aksa diğeri karadır. Zahir çabuk sinirlenen biridir. Musa bu özelliğini ona karşı her zaman kullanır. Zahir, Sultan Mahmud’un odasına giren sinekten bile haberdardır. Onu her türlü kötülükten korumak için her an tetikte bekler.



AŞUBCAN SULTAN ( Açelya Devrim Yılhan) KİMDİR?



Aşubcan Sultan Mahmud’un ilk hasekisidir. Kızı Saliha Sultandır. Aşubican Alçakgönüllü, etrafındaki insanları kırmamaya çalışan, iyiden doğrudan yana, güler yüzlü bir kadın olarak hayatını sürdürmektedir. Hoşyar’in bir şehzade doğurmasıyla birlikte, hem sarayda, hem Mahmud’un nazarında ikinci kadın statüsüne düşmüştür. İlk başlarda sevgisinden ve sadakatinden buna üzülse de sonralarda kendini toparlamayı bilmiştir. Çünkü birinci kadın olmaya çalışmak, iktidara heveslenmek, bunun için mücadele etmek hep kibrin getirdiği sorunlardır. Aşubcan bunu bilir ve yoluna böyle devam eder.



SİNEPERVER SULTAN ( Itır Esen) KİMDİR?



Sineperver, Esma Sultan ve 4. Mustafa’nın annesidir. Sultan Abdülhamit, Ruhşah adında bir cariyeye aşık olduğu için, hiçbir zaman onun tam manasıyla gözdesi olamamıştır. Hep ikinci kadını olarak kalmıştır. En büyük başarısı 4. Mustafa’yı doğurmak olmuş ama valide sultanlığı çok kısa ömürlü olmuştur.



Hırslı ve iddialı bir kadın olan Sineperver, gerçekleştiremediği bütün hırslarını ve arzularını küçüklüğünden itibaren kızı Esma’ya aşılamıştır. En büyük arzusu oğlu 4. Mustafa’nın haksızca tahttan indirilmesinin ve öldürülmesinin intikamını almaktır. Esma’yı isteklerini gerçekleştirmesi için kışkırtır.



AYPERİ (Özge Özkaplan) KİMDİR?



Ayperi 18 yaşında kara saçlı, kara kaşlı, ay yüzlü bir Çerkez kızıdır. Küçük yaştan itibaren ailesi tarafından saraya cariye olarak satılmak üzere yetiştirilmiştir. Sonunda saraya satılmış ve çok da iyi bir eğitimden geçmiştir. Anna’nın saraya muallime olarak gelmesiyle de ona hizmet etmeye başlar. Anna’nın hem en büyük dert ortağı hem de haremdeki en büyük yol göstericisidir.



SALİHA SULTAN (Aslıhan Malbora) KİMDİR?



Aşubcan Sultan’ın kızıdır. Çok güzel bir kızdır, ama oldukça şımarıktır. Her fırsatta soylu bir aileden geldiğini hatırlatmaktan zevk alır. Çıkarları için kız kardeşi Gülfidan Sultanı kullanmaktan çekinmez. Saraydaki iyi niyetin göstergesi olan annesi Aşubcan’dan nefret eden Saliha, onu sürekli tamahkar olmakla eleştirir. Annesi ikinci kadın olmaya, arka plana itilmeye göz yuman, başarısız, pısırık, beceriksiz biridir ona göre. Saliha asla onun gibi olmak istemez. Çok hırslıdır, kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Annesiyle tartıştığı, Hoşyar ile anlaştığı konunun başını işte bu konu çeker. Yani kibir.



ŞEHZADE ABDÜLMECİD (Enes Göçmen) KİMDİR?



Şehzade Abdülmecid kırılgan, içe kapanık ve ağırbaşlı bir çocuktur. Vaktini okumakla, araştırmakla, soru sormakla ve dünyayı anlamaya çalışmakla geçirir. Özellikle gökbilime çok meraklıdır. Fransızca kitaplar okuyabilmesi için Anna’yı saraya muallime olarak getirtir. Abdülmecid, Anna’nın en hevesli öğrencisi olur.



ŞEHZADE ABDÜLHAMİD (Çınar Kibritçioğlu) KİMDİR?



Şehzade Abdülhamid, Hoşyar Sultanın ilk ve tek çocuğudur. İlgi çekmeyi çok seven bir çocuktur. Canı sıkıldığında ve istemediği şeyleri yapmak zorunda kaldığında söylediği ilk şey “ben padişah olunca” cümlesi olur.



KALBİMİN SULTANI DİZİSİNİN KONUSU NE?



Biri Hükümdar, diğeri Batılı, özgürlüğüne düşkün bir Rus kızı... Mahmud ve Anna... Eşine masallarda rastlanacak bir aşk masalı … Maya Productions International’ın yapımcılığını üstlendiği ve ilk Türk - Rus ortak dizi projesi olma özelliğini taşıyan Kalbimin Sultanı dizisisi ilk bölümü ile ekrana merhaba dedi.



Başrollerini Ali Ersan Duru ve Aleksandra Nikiforova’nın paylaştığı Kalbimin Sultanı projesinde ikiliye, Emel Çölgezen, Tansel Öngel, Beste Kökdemir, Tuncel Salman, Taner Rumeli, Bülent Seyran, Sadi Celil Cengiz başta olmak üzere Rusya’da birçok önemli projede yer almış Shcherbina Dmitry, Rudensky Andrey, Sokolovsky Alexander gibi Rus ve Türk başarılı oyuncular eşlik ediyor. Bir Cihan Hükümdarı ile bir Rus kızının masalını anlatan Kalbimin Sultanı’nda hapis gibi gördüğü hareme muhbir olarak girmek zorunda kalan Anna, ancak masallarda yaşanacak büyük bir aşkın eline düşer