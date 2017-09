Kalp Atışı 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Atışı 13. son bölüm Show TV'de

Kalp Atışı 14. yeni bölüm fragmanı izleyiciyi meraklandırdı! Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı’nın 13. Bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Ekranların sevilen dizisi Kalp Atışı’nın Cuma akşamı ekrana gelecek 13. bölümü yine heyecanlı dakikalara sahne olacak. Beyaz önlükler sadece hastaların değil doktorların da umududur. Beyaz gömleği çıkardığında ise savunmasızsındır artık. Herkes gibi... Ali Asaf kurtardığı onca hayatın ardından kendi babası için o umuda koşar. Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Öykü Karayel ve Gökhan Alkan’ın paylaştıkları Kalp Atışı dizisinin 14. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşanan tüm detayları bu haberimizde inceleyebilirsiniz.



Kalp Atışı dizisinde Öykü Karayel ve Gökhan Alkan’a; Ege Kökenli, Ali Burak Ceylan, Hakan Gerçek, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Metin Coşkun, Vedat Erincin, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Barış Aytaç, Başar Doğusoy, Burcu Türünz, Ceylan Ceylan, Erdem Kaynarca ve Rüçhan Çalışkur eşlik ediyor.



SEN KALBİME İYİ BAK, GERİSİ ÖNEMLİ DEĞİL!



Eylül’ün Ali Asaf’a destek olduğu, Bahar’ın annesi Esra’nın Eylül ile tanıştığı tanıtımda Ali Asaf ve Eylül’ün duygusal sahneleri dikkat çekti. Ali Asaf’ın Eylül’ün elini kalbine koyduğu ve “sen kalbime iyi bak, gerisi önemli değil. Çünkü birini seversen bir gün değil her gün seversin” dediği anlar büyük beğeni topladı. Cuma günleri ekrana gelen ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Kalp Atışı’nın yeni bölümünde neler olacağı heyecanla bekleniyor.



KALP ATIŞI 13. BÖLÜM FRAGMANI







KALP ATIŞI 13. BÖLÜM FRAGMANI







"KEŞKE SANA YOL GÖSTERECEK BİR ÖĞRETMENİN OLSA"



Genç beyin cerrahı Eylül; hastane acilini basan bir grup zorbaya iyi bir dayak çekerken bize de yıllar önce başlayan hikayesini anlatır. Defalarca okul değiştirmiş, öğretmenlerin uğraşmak istemediği, asi bir genç kızdır o. Babası son kovulduğu okuldan onu alıp, canını acıtana kadar dövdüğünde dahi tek göz yaşı dökmez. Oysa ki o gün tüm hayatı değişecek, ona evini açan, Marmaris’te ufak bir pansiyon işleten babaannesinin duası bir mucizeyi getirecektir. “Keşke sana yol gösterecek iyi bir öğretmenin olsa” Olur da! Ali Asaf Denizoğlu , başarılı bir doktorken İstanbul’dan taşradaki bir okula öğretmen olarak neden geldiği bilinmez. Oysa o insanların hayatına bir kez dokunup her şeyi değiştirecek olağanüstü bir insandır. Bu yeteneği Eylül’ü de uçurumun kenarından kurtarıp, başarılı bir cerrah yapacaktır. Ancak Eylül’le arasındaki o özel duygunun çok geç farkına varır ve gitmesine izin verir. İki aşık -evet ne kadar inkar etse de Eylül de aşık olmuştur Ali Asaf’a- ayrılmış ve yıllar sonra iki doktor olarak tekrar karşılaşacaklardır. Hayata yenik başlayan, öfkesi dışında hiçbir şeyi olmayan bir kızın bir cerrah olarak hayata meydan okuma hikayesidir bu. Aynı zamanda ona bu cesareti verecek olan bir erkeğin! Elini tutan ve başarabilirsin diyen bir yol göstericinin. Hepimizin tüm kalbimizle hayatımızda olmasını istediğimiz o kişi Eylül gibi bizim de hayata olan umutlarımızı hep ayakta tutacaktır. Elbette aşkla beraber...







KALP ATIŞI SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?



“Kalp Atışı”nın 12. bölümünde; Selim’in itirafı üzerine, Ali Asaf’ın da aynı korumacı tavrı Eylül’ün oldukça gerilmesine sebep olur. Fakat bu sefer Ali Asaf da farklıdır. Eylül karşısında bambaşka bir Ali Asaf bulur. Bu gerginlikte, Eylül’ün kız kardeşi İpek’in, Ali Asaf’ın yanında yer alması da Eylül’ü iyice kızdırır. İpek hastanedeki ilk gününde herkes için etkileyicidir. Sinan ise Bahar’ın intikamı için hamlelerini yaparken, hiç beklemediği bir sürpriz ile karşılaşır. Eylül, Ziyanur’un yardımıyla büyükannesinin ölümü ile ilgili çok önemli bir bilgiye ulaşır. Fakat aynı bilgi Ali Asaf için ise büyük bir sonun başlangıcıdır. Tüm yaşananlar belki de artık Eylül ve Ali Asaf arasındaki tüm dengeleri değişecektir.



GÖKHAN ALKAN KİMDİR?



8 Aralık’ta, göçmen bir ailenin oğlu olarak İstanbul’da doğdu. Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri öğretmenliği lisans ve Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret – Pazarlama ön lisans bölümlerinden mezun oldu. Oyunculuk eğitimini MSM Actor Studio’ da alan Gökhan, mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Tiyatrosu’nda 2 sezon oynadı, sonra bir grup arkadaşıyla kendi tiyatrosunu kurdu. Boyu 1.88 cm, kilosu 85 kg. Şan solfej eğitimi alan, şarkı söyleyen, profesyonel olarak spor ile ilgilenen, reklam seslendirmesi yapan, şiir ve güfte çalışmaları ile ilgilenen çok yönlü bir oyuncudur. 2016 yılında Güney Kore’de düzenlenen APAN (Asia Pasific Actors Network) Star Awards Özel Ödülü’nün sahibi oldu.







ÖYKÜ KARAYEL KİMDİR?



1990 yılında İstanbul’da doğan Öykü Karayel, Çemberlitaş Kız Lisesi mezunudur. İkiz kardeşi vardır. Kenter Tiyatrosu’nda kısa bir eğitim aldıktan sonra, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’ne girdi. Henüz konservatuvar öğrencisiyken, Tiyatro Krek’in Güzel Şeyler Bizim Tarafta adlı oyunu için yapılan seçmelere katıldı ve 30 aday arasından Ayşe rolünü oynamaya hak kazandı. İlk profesyonel deneyimi olan; Güzel Şeyler Bizim Tarafta adlı tiyatro oyunundaki Ayşe rolüyle, 16. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde, Efes Özel Ödülü’nü ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Genç Yetenek Ödülü’nü almayı başardı. Performansıyla önce senarist Ece Yörenç’in ardından da yapımcı Kerem Çatay’ın ilgisini çekip 20 yaşında oyuncu olmuştur. Kuzey Güney adlı tv dizisinde, Cemre Çayak karakterini canlandırmıştır. 2014 yılındaki ilk oyunu Moda Sahnesinde Katil Joe ile seyircilerin karşısına çıkıyor. Kara Para Aşk adlı tv dizisine 30. bölüm ile dahil olmuş ve dizide İpek karakterini oynamaktadır.