Kalp Atışı 16.bölüm fragmanı yayında mı Kalp Atışı 15. yeni bölüm bu akşam Show Tv'de izlenecek
Kalp Atışı 16. yeni bölüm fragmanı yayıda mı sorusu dizi severler tarafından merak ediliyor. Heyecanın bir an olsun eksik olmadığı Kalp Atışı dizisi 15. son bölümünde Eylül ve Ali Asaf hayatlarına yeni bir başlangıç yapmak için yola koyulmuşlardı. Ancak beklemedikleri bir sürprizle tehlikenin ucundan son anda döndüler. Karşılarına çıkan engeller aşkını her gün birbirlerine daha çok yaklaşıyordu. Ali Asaf hiç olmadığı kadar yakın olduğu sevdiği kadın için bu kez çok daha ağır bir yük yüklenecektir. Eylül ise adım adım yaklaştığı evlilikte ilk kez Ali Asaf’ın sözünü dinler. Gerek oyuncu kadrosu gerekse sürprizlerle dolu sahneleriyle dizi severlerin gönlünü fetheden Kalp Atışı 16. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm detayları bu haberimizde...
Kalp Atışı 16. yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Aşk, intikam, dram yüklü senaryosu ile izleyenleri kendine hayran bırakan Kalp Atışı’nın Cuma akşamı ekrana gelecek 15. bölümünde heyecan eksik olmayacak! Yaşamak için tek şansınız olsa sevdiğinizin kalbini alır mıydınız? Ya da onun kalp atışını başka bir bedende dinlerken ne hissederdiniz? Hastanede bu sorular cevaplarını ararken, Cihan’dan gelen sürpriz hediyeyle Eylül kendini beklenmedik bir tehlikenin ortasında bulur. Ali Asaf hiç olmadığı kadar yakın olduğu sevdiği kadın için bu kez çok daha ağır bir yük yüklenecektir. Eylül ise adım adım yaklaştığı evlilikte ilk kez Ali Asaf’ın sözünü dinler. Ancak ikisi de Ziyanur’un Eylül için hazırladığı büyük sürprizden habersizdir. Bu karar Eylül ve Ali Asaf’ı büyük yüzleşmeye götüren ateşin fitilini yakar. Her yeni tanıtım fragmanında ilgiyi üzerinde toplamayı başaran Kalp Atışı 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu merak edilirken, dizinin 15. yeni bölüm bu akşam Show Tv'de izlenecek.
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KALP ATIŞI 15. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kalp Atışı dizisinde bu hafta Kaza sonucu kolunu kaybeden Selim’in saldırganlaştığı, Eylül ve Ali Asaf’ın duygusal sahnelerinin dikkat çektiği tanıtımda, hastanenin yeni ortağı olduğunu öğrenen Eylül’ün yaşadığı büyük şok izleyenleri ekran başına kilitledi. Cuma günleri ekrana gelen ve ilgiyle izlenen Kalp Atışı’nın yeni bölümünde neler olacağı heyecanla bekleniyor.
KALP ATIŞI 15. BÖLÜM 2. FRAGMANI
Yaşamak için tek şansınız olsa sevdiğinizin kalbini alır mıydınız? Ya da onun kalp atışını başka bir bedende dinlerken ne hissederdiniz? Hastanede bu sorular cevaplarını ararken, Cihan’dan gelen sürpriz hediyeyle Eylül kendini beklenmedik bir tehlikenin ortasında bulur. Ali Asaf hiç olmadığı kadar yakın olduğu sevdiği kadın için bu kez çok daha ağır bir yük yüklenecektir. Eylül ise adım adım yaklaştığı evlilikte ilk kez Ali Asaf’ın sözünü dinler. Ancak ikisi de Ziyanur’un Eylül için hazırladığı büyük sürprizden habersizdir. Bu karar Eylül ve Ali Asaf’ı büyük yüzleşmeye götüren ateşin fitilini yakar.
KALP ATIŞI 15. BÖLÜM 1. FRAGMANI
KALP ATIŞI 14. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Kalp Atışı dizisinde geçtiğimiz hafta, Ziyanur’un ölümüyle yıkılan Ali Asaf, Eylül ile birlikte her şeyin başladığı yere, Marmaris’e doğru yola çıktı. Yolda karıştıkları kaza sonucunda Eylül başına darbe aldı. Geri dönmek zorunda kalan ve başı dönen Eylül aldığı darbeyi önemsemeyerek hastanedeki işlerine devam etti. Ali Asaf, Eylül’e gerçekleri söylemek isterken, Eylül’ün yarım kalan evlilik teklifini kabul etmesiyle büyük bir sevinç yaşadı. İpek, hastaneye tanınmayacak halde gelen annesini bilmeden tedavi etti. Bu olay İpek ve Eylül arasındaki buzları eritirken, Ali Asaf patlamada yaralanan Selim’in hayatını kurtarmak için Selim’in kolunu kesmek zorunda kaldı. Oğuz’un yardımıyla Eylül’ün iyi olmadığını anlayan Ali Asaf onu bulmak için yola çıktı. Araba kullanırken fenalaşan Eylül’ün yere yığıldığı final sahnesinde nefesler tutulurken, bir sonraki bölümde Eylül’e neler olacağı merakla bekleniyor.
Bildiği tüm gerçekleri Eylül’e açıklamak için her şeyin başladığı yere doğru birlikte bir yolculuğa çıkarlar. Fakat yolda kötü bir sürpriz onları beklemektedir. Bu arada hastaneye gelen kimliği belirsiz kadın, Eylül’e İpek’e tekrardan ablalık yapacağı o büyük adımı attırır. Selim’in yaşayacağı talihsiz kaza Ali Asaf’ın bir doktor olarak alacağı en zor karara sebep olur. Diğer tarafta yarım kalan evlilik teklifine cevap veren Eylül ve Ali Asaf için yepyeni bir hayat başlamaktadır...
Kalp Atışı Oyuncuları Kimdir?
Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği Kalp Atışı dizisinde; Öykü Karayel ve Gökhan Alkan’a; Ege Kökenli, Ali Burak Ceylan, Hakan Gerçek, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Metin Coşkun, Vedat Erincin, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Barış Aytaç, Başar Doğusoy, Burcu Türünz, Ceylan Ceylan, Erdem Kaynarca ve Rüçhan Çalışkur eşlik ediyor. Kore dizisi “Doctors” tan uyarlanan Kalp Atışı dizisinin yönetmenliğini Yusuf Pirhasan yapıyor. Senaryoda ise Makbule Kosif, Eda Tezcan, Gülsev Karagöz, Zafer Özer Çetinel ve Melis Veziroğlu Yılmaz gibi güçlü isimler yer alıyor.
Eylül Erdem (Öykü Karayel)
Beyin Cerrahı... İşinde hep sonuca yönelik, yemeden, uyumadan, yorulmadan ne gerekiyorsa yapabilecek, işkolik bir karakter. Hayata ve problemlere bakışı hep orijinal, çözümleri hep yaratıcı. Hayata karşı öfkeli ve öfkesini hep yumruklarından çıkartıyor. Aşkın zayıf insanlara göre olduğunu düşünüyor.
Öykü Karayel, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. İlk televizyon macerası Kuzey Güney dizisinde Cemre karakteriyle oldu. Karayel şimdi Show TV’nin yeni dizisi ‘Kalp Atışı’nda genç beyin cerrahı Eylül karakterini canlandırıyor.
Ali Asaf Denizoğlu (Gökhan Alkan)
Yakışıklı, karizmatik. Hem beyin cerrahı, hem biyoloji hocası. Dünyayı aydınlatan gülümsemesiyle, huzur ve güven veren bir adam. Aşkın beynin tercihi olduğuna inanıyor. Eylül onun hiç beklemediği, daha önce hiç görmediği şekilde etkilendiği tek kız. Onun gizli kalmış ürkek, kimsesiz, sevgisiz yanını görüp, bu ilgi ve sevgi açlığını gidermek için elinden geleni yapıyor. Pelesenk lafı; “Kim bilir...”
Gökhan Alkan, Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Öğretmenliği Lisans ve Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret - Pazarlama ön lisans bölümlerini bitirdi. Üniversite yıllarında tiyatro ve müzik üzerine çalışmalar yaptı.
Şimdi Kalp Atışı dizisinde Ali Asaf Denizoğlu karakterini başarıyla canlandırmaktadır.
Oğuz Dağçakrak (Ali Burak Ceylan)
Hastanenin başarılı beyin cerrahı. Alanında Ali Asaf’ın en dişli rakibi. Yenilgiye asla tahammülü yok. Az kişiyle samimi olan, sadece kendisinden güçsüz; ezebileceği, kontrol edebileceği insanları yakınında tutan bir karakter. Eylül’ün dikbaşlılığı, ukalalığı ilgisini çekiyor. İlgilendiği kadının Ali Asaf’a yakın duruşu onu huzursuz ediyor, adama karşı hırslandırıyor.
Ali Burak Ceylan 14- 16 yaşında Demir sporda Başarılı bir güreşçiydi.geçirdiği rahatsızlık yüzünden Güreşi bıkratı ve hemena ardından binicilik sporuna başladı. Üniversiteyide atlar üzerine okumayı tercih etti ve KAÜ Atçılık ve Antrenörlüğü bölümünü bitirdi. Ali Burak Ceylan, Show TV'nin yeni dizisi Kal Atışı'nda, hastanenin başaralı Beyin Cerrahı Oğuz Dağçakrak karakterine can veriyor.
Bahar Tunç (Ege Kökenli)
Eylül’le aynı lisede okuyan kasabanın en ünlü ailesinin alımlı kızı. Aynı zamanda okulun en popüleri. Hocası Ali Asaf’a hayran. Çok zeki değil ama çok çalışkan ve hırslı bir kız. Yeri geldiğinde insanları kolayca kullanan biri. Eylül ile iyi arkadaş olabilecekken, hep gördüğü ilgiyi kıskanmış, çekememiş, ters düşmüş. Eylül’ün varlığından şikayetçi.
Ege Kökenli, 4 yaşında anasınıfında tiyatro ile tanıştı. Çocukluk yıllarını Kırklareli'de basketbol, bale, atletizm ve halkoyunları ile geçirdi. Lise için İstanbul'a geldi, lise eğitimini Fransızca gören Ege Kökenli; 5 sene boyunca fransızca tiyatro ekibinde aktif olarak çalıştı. Kalp Atışı'nda Bahar Tunç karakterini canlandırmaktadır.
Doktor Selim Can (Fatih Dönmez)
Ali Asaf’ın birlikte çalışmış olduğu eski doktor arkadaşı. Hastane jargonuyla abisi. Ağırbaşlı, klasik olarak tanımlanacak biri. Ukala. Parmaklarının sihirli olduğuna inanıyor özellikle ameliyatlarında. Ali Asaf’ın doktorluğu bırakıp, gitmiş olmasını asla kabullenemiyor, kaybettiği yıllar için ona hep kızgın. Ama hep yanında. Yardımsever, bir doktor olarak da insan olarak da. İmkansız aşklar beyinden sonra onun uzmanlık alanı. Eylül’e duyduğu bağlılığı kendisi bile tanımlayamıyor.
İlkokuldan itibaren oyunculuğa ilgi duydu. İlk ve orta öğrenimini Kuşadası'nda tamamladı. Daha sonra Ankara Üniversitesi DTCF'de Latin Dili ve Edebiyatı okudu ama yarım bırakarak Akademi İstanbul Tiyatro Bölümünde oyunculuk okudu. 2002 de Işıl Kasapoğlu ve akademiden arkadaşlarıyla birlikte Semaver Kumpanya'nın kuruluşunda görev aldı.
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