Kalp Atışı 17.yeni bölüm fragmanı yayında! Ali Asaf büyük sürprizi açıklayacak mı?

Kalp Atışı 17.yeni bölüm fragmanında neler oluyor? Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı’nın 17. Bölüm fragmanları yayınlandı. Herkesin ortadan kaybolan İpek’i aradığı, Sinan ve Süleyman’ın hastanenin geleceği için planlar yaptığı, Alp’in kendisiyle ilgili acı gerçeği itiraf ettiği tanıtım heyecanlı sahneleriyle dikkat çekerken, Eylül’ü beyazlar içinde gören Ali Asaf’ın duygulandığı ve Eylül’le birlikte “biz” olmak için söz verdiği anlar izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Kalp Atışı geçen haftaki bölümde hastane koridorunda bayılan Alp’e müdahale eden Ali Asaf ve Oğuz, Alp’le ilgili acı gerçeği öğrendi. Annesinin itirafını duyan ve ona yalan söylediğini anlayan İpek, annesinin sevgilisine hesap sormaya gitti. Annesinin sevgilisi ile onun karısının İpek’i yaraladığı sahneler heyecanı arttırdı. Bu akşam ekrana gelecek olan ve ilgiyle izlenilen Kalp Atışı dizisinin yeni bölümünde neler olacağını haberimizden bulabilirsiniz…

KALP ATIŞI 17. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kalp Atışı’nın yarın akşam ekrana gelecek 17. bölümünde İpek’in kaybolması her şeyi alt üst etmiştir. Hastanede de sular durulmaz. Eylül’ün hastanenin en büyük hissedar olması Sinan’ı iyice çileden çıkarmıştır. Babası Süleyman’la beraber bu kez başka bir oyunun peşindedir. Kurban Oğuz olur ama herkesi şok edecek bir hamleyle dengeleri bir kez daha değiştirir. Diğer tarafta Ali Asaf ve Eylül arasındaki aşk tüm engelleri aşıp mutlu bir noktaya gitmektedir. Önce hastanedeki bebek sonra Ali Asaf’ın beklenmedik sürprizi Eylül’ün gözlerini dolduracaktır.Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in yaptığı, senaryosunu Makbule Kosif, Eda Tezcan, Melis Veziroğlu Yılmaz, Meryem Demirli ve Ahmet Ruhan Arca’nın yazdığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ali Burak Ceylan, Merve Çağıran, Hakan Gerçek, Seda Akman, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz ve Erdem Kaynarca eşlik ediyor.

KALP ATIŞI 17. BÖLÜM 1.FRAGMAN

KALP ATIŞI 17. BÖLÜM 2.FRAGMAN

KALP ATIŞI 16. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Kalp Atışı’nın geçtiğimiz Cuma akşamı ekrana gelen 16. bölümünde Ziyanur’un devrettiği hisselerle birlikte her şeyi öğrenen Eylül, Ali Asaf’a gerçekleri ondan sakladığı için tepki gösterdi. Ali Asaf, Eylül’den vazgeçmeyerek aralarının iyi olması için elinden geleni yaptı. Ali Asaf kardeşi kuyuya düşen çocuğun çağrısına kayıtsız kalmayarak ona yardıma koştu. Oğuz’la yakınlaşan İpek, annesinin yalanını öğrenince büyük şok yaşadı. Eylül, uzun zaman sonra geri dönen Mehmet’e evleneceğini söyledi. Hastane koridorunda bayılan Alp’e müdahale eden Ali Asaf ve Oğuz, Alp’le ilgili acı gerçeği öğrendi. Annesinin itirafını duyan ve ona yalan söylediğini anlayan İpek, annesinin sevgilisine hesap sormaya gitti. Annesinin sevgilisi ile onun karısının İpek’i yaraladığı sahneler heyecanı arttırdı. İkili tarafından yaralanan İpek’in, Eylül’ün onu aradığı sırada yardım istediği final sahnesinde nefesler tutuldu.

KALP ATIŞI KONUSU

Dünya ne kadar berbat bir yer olsa da, iyilerin mutlaka kazanacağını kanıtlayan birileri her zaman vardır. Belki de O size hiç adil davranmayan kaderin sunduğu ilk ve tek şanstır. Henüz on sekiz yaşındaki lise öğrencisi Eylül (Öykü Karayel)’ün de kaderini değiştirecek o şansın adı Ali Asaf Denizoğlu (Gökhan Alkan)’dur. Hikayenin başladığı yer Ege’de bir kasabanın lisesi... İkilinin yollarının ayrılıp yıllar sonra tekrar kesiştikleri yer ise İstanbul’un en iyi hastanesinin çatısıdır. Genç beyin cerrahı Eylül; hastane acilini basan bir grup zorbaya iyi bir dayak çekerken bize de yıllar önce başlayan hikayesini anlatır. Defalarca okul değiştirmiş, öğretmenlerin uğraşmak istemediği, asi bir genç kızdır o. Babası son kovulduğu okuldan onu alıp, canını acıtana kadar dövdüğünde dahi tek göz yaşı dökmez. Oysa ki o gün tüm hayatı değişecek, ona evini açan, Marmaris’te ufak bir pansiyon işleten babaannesinin duası bir mucizeyi getirecektir. “Keşke sana yol gösterecek iyi bir öğretmenin olsa” Olur da! Ali Asaf Denizoğlu , başarılı bir doktorken İstanbul’dan taşradaki bir okula öğretmen olarak neden geldiği bilinmez. Oysa o insanların hayatına bir kez dokunup her şeyi değiştirecek olağanüstü bir insandır. Bu yeteneği Eylül’ü de uçurumun kenarından kurtarıp, başarılı bir cerrah yapacaktır. Ancak Eylül’le arasındaki o özel duygunun çok geç farkına varır ve gitmesine izin verir. İki aşık -evet ne kadar inkar etse de Eylül de aşık olmuştur Ali Asaf’a- ayrılmış ve yıllar sonra iki doktor olarak tekrar karşılaşacaklardır. Hayata yenik başlayan, öfkesi dışında hiçbir şeyi olmayan bir kızın bir cerrah olarak hayata meydan okuma hikayesidir bu. Aynı zamanda ona bu cesareti verecek olan bir erkeğin! Elini tutan ve başarabilirsin diyen bir yol göstericinin. Hepimizin tüm kalbimizle hayatımızda olmasını istediğimiz o kişi Eylül gibi bizim de hayata olan umutlarımızı hep ayakta tutacaktır. Elbette aşkla beraber...

KALP ATIŞI DİZİSİ OYUNCULAR

Ali Asaf Denizoğlu (Gökhan Alkan)

Yakışıklı, karizmatik. Hem beyin cerrahı, hem biyoloji hocası. Dünyayı aydınlatan gülümsemesiyle, huzur ve güven veren bir adam. Aşkın beynin tercihi olduğuna inanıyor. Eylül onun hiç beklemediği, daha önce hiç görmediği şekilde etkilendiği tek kız Onun gizli kalmış ürkek, kimsesiz, sevgisiz yanını görüp, bu ilgi ve sevgi açlığını gidermek için elinden geleni yapıyor. Pelesenk lafı; “Kim bilir…” 8 Aralık 1987 tarihinde İstanbul’da doğdu. 1.88 boyunda, 85 kilo ve yay burcudur. Gökhan Alkan, Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Öğretmenliği Lisans ve Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret – Pazarlama ön lisans bölümlerini bitirdi. Üniversite yıllarında tiyatro ve müzik üzerine çalışmalar yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nden oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Müjdat Gezen Tiyatrosunda birçok oyunda rol aldı ve Türkiye turnelerine çıktı.

“Defnenin Bir Mevsimi” sinema filmi ve TRT Televizyon filmleri projesi kapsamında “Makas” adlı filmde başrol oyuncusu olarak çalıştı. “Defnenin Bir Mevsimi” birçok festivalde ödülle taçlandırıldı ve son olarak 9. Montreal Türk Filmleri Şenliği’nde En İyi Film Ödülü’ne layık görüldü. “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldı. Show TV’de yayınlanan “Her şey Yolunda Merkez” dizisinde “Cem Karabey” karakterini canlandırdı. “Gurbette Aşk” dizisinde başrol oyuncusu oldu. “Kocamın Ailesi” adlı dizide oynadığı başrol ‘’ Tarık ‘’ karakteriyle çok sevildi. “Seviyor Sevmiyor” adlı dizide canlandırdığı “Yiğit Balcı” karakteriyle başarısını kenetledi ve 2016 yılında Güney Kore’nin en prestijli ödülü olan APAN ( Asia Pasific Actors Network ) Drama Ödül töreninde Asya Pasifik özel ödülünün sahibi oldu.

Şan eğitimi alıyor. Düz yazı, şiir ve güfte çalışmaları yapıyor, Disiplinli yaşamayı tercih eden genç oyuncu, düzenli spor yapıyor ve sağlıklı besleniyor. Türkiye’yi ve Dünya’yı gezmekten, farklı kültürleri tanımaktan zevk alıp, bu şekilde ruhsal olarak beslenmeyi seviyor.

Eylül Erdem (Öykü Karayel)

Beyin Cerrahı… İşinde hep sonuca yönelik, yemeden, uyumadan, yorulmadan ne gerekiyorsa yapabilecek, işkolik bir karakter. Hayata ve problemlere bakışı hep orijinal, çözümleri hep yaratıcı. Hayata karşı öfkeli ve öfkesini hep yumruklarından çıkartıyor. Aşkın zayıf insanlara göre olduğunu düşünüyor. 1990 doğumlu oyuncu Öykü Karayel, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Üniversitenin son yılında Tiyatro Krek’te, Berkun Oya’nın yazıp yönettiği ‘Güzel Şeyler Bizim Tarafta’ oyunundaki performansıyla başarılı bir çıkış yakalayarak Türkiye Tiyatro Eleştirmenleri Birliği’nden ve Sadri Alışık Sinema Tiyatro Ödülleri’nden ödülle döndü. Karayel, televizyon izleyicisinin karşısına ilk defa ‘Kuzey Güney’ dizisiyle çıktı. 2014 yılında Tiyatro İn tarafından sahnelenen ‘Katil Joe’ oyununda rol alan Karayel, 2015 yılında ‘Kara Para Aşk’, ardından da ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’in ilk sezonunda Dilruba karakteriyle yeniden televizyon izleyicileriyle buluştu.

Zeki Demirkubuz imzalı ‘Bulantı’, sonrasında Savaşın insanların kaderleri üzerindeki etkilerini anlatan ‘Toz Pelin Esmer’in son filmi ‘İşe Yarar Bir Şey’ ile beyazperdede adından söz ettiren Karayel, Show TV’nin yeni dizisi ‘Kalp Atışı’nda genç beyin cerrahı Eylül karakterini canlandıracak.

Oğuz Dağçakrak (Ali Burak Ceylan)

Hastanenin başarılı beyin cerrahı. Alanında Ali Asaf’ın en dişli rakibi. Yenilgiye asla tahammülü yok. Az kişiyle samimi olan, sadece kendisinden güçsüz; ezebileceği, kontrol edebileceği insanları yakınında tutan bir karakter. Eylül’ün dikbaşlılığı, ukalalığı ilgisini çekiyor. İlgilendiği kadının Ali Asaf’a yakın duruşu onu huzursuz ediyor, adama karşı hırslandırıyor. Ali Burak Ceylan 26 Mayıs 1991 yılında İstanbulda doğdu.Ali Burak Ceylan 1.78 boyunda kumral mavi gözlü ve ikizler burcudur. Küçükken akıllı ama bir okadarda yaramaz muzur bir çoçuktu.Sporun birçok braşını deneyimleyen Ali Burak Ceylan 14- 16 yaşında Demir sporda Başarılı bir güreşçiydi.geçirdiği rahatsızlık yüzünden Güreşi bıkratı ve hemena ardından binicilik sporuna başladı.Üniversiteyide atlar üzerine okumayı tercih etti ve KAÜ Atçılık ve Antrenörlüğü bölümünü bitirdi.Uzun yıllar dır at biniyor. Ve süreç içerisinde bir çok bedensel ve zihinsel engelli vatandaşamızın atla terapi ve reabilitasyon hizmetinde bulundu. Ali Burak Ceylan ın bir abisi ve ablası var.Boş vakitlerinde abisinin salaş ve sade dizayn edilmiş restaurantını işletmek en büyük keyifleri arasında. Spor yapmak,kitap okumak ve farklı kişiler tanımak Ali Burağın 3 kuralı.Gelecekte yaşlılılar ve yetim çoçuklar için diğerlerinden çok daha farklı merkezler açmak ve Kendisi içinde ,içinde atları olan bir çiftlik evi yapmak en büyük hayalleri.Farklı bir ülkede bir süre yaşamakta planları arasında. Ali Burak Ceylan, Show TV nin yeni dizisi Kal Atışı nda , Hastanenin başaralı beyin cerrahı Oğuz Dağçakrak karakterine can verecek.