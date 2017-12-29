Kalp Atışı 27. yeni bölüm fragmanı son bölüm Show TV’de

Show TV’de her Cuma akşamı izleyicilerle buluşan Kalp Atışı dizisi bu hafta da heyecan dolu sahnelerle ekranlardaki yerini aldı. Hastanedeki bir grup doktorun hayat hikayesini ve başından geçen olayları anlatan Kalp Atışı son bölüm nefes kesti. Dizide bu hafta; yapışık ikizler hayatlarının en önemli kararını alma arifesinde büyük ikilem yaşarken, Eylül’ün geçmişinden gelen bir hasta bu zor dönemde Eylül için en büyük moral kaynağı oldu. Kalp Atışı son bölüm izleme linki haberimizde bulunuyor. Kalp Atışı 27. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragman yayınlandığı takdirde haberimizden izleyebilirsiniz.

KALP ATIŞI SON BÖLÜM ÖZETİ

Sultan’ın tuzağına düşen Çetin hastanede ölümle pençeleşirken, Ali Asaf da hem Çetin’i hayata döndürmeye çalışmakta hem de Eylül ile ilişkilerini normalleştirmeye uğraşmaktadır. Babasının ölümü sonrası İpek’in kendisine karşı ördüğü duvarı yıkmak isteyen Eylül ise eşi ve kardeşi arasında kalmaktan oldukça mutsuzdur.

Yapışık ikizler hayatlarının en önemli kararını alma arifesinde büyük ikilem yaşarken, Eylül’ün geçmişinden gelen bir hasta bu zor dönemde Eylül için en büyük moral kaynağı olur. Sultan’ın organize ettiği yılbaşı yemeğinde bir araya gelen doktorların keyifli geçen gecesi Ali Asaf’ın Eylül’e yaptığı sürpriz teklif sonrası gergin bir hal alırken; Sinan’ın Çetin üzerinden yaptığı planları da hiç beklenmedik sonuçlar doğuracaktır.

KALP ATIŞI KONUSU

“Dünya ne kadar berbat bir yer olsa da, iyilerin mutlaka kazanacağını kanıtlayan birileri her zaman vardır. Belki de O size hiç adil davranmayan kaderin sunduğu ilk ve tek şanstır.

Henüz on sekiz yaşındaki lise öğrencisi Eylül’ün de kaderini değiştirecek o şansın adı Ali Asaf Denizoğlu’dur. Hikayenin başladığı yer Ege’de bir kasabanın lisesi... İkilinin yollarının ayrılıp yıllar sonra tekrar kesiştikleri yer ise İstanbul’un en iyi hastanesinin çatısıdır!

Hayata yenik başlayan, öfkesi dışında hiçbir şeyi olmayan bir kızın bir cerrah olarak hayata meydan okuma hikayesidir bu. Aynı zamanda ona bu cesareti verecek olan Ali Asaf’ın! Elini tutan ve başarabilirsin diyen bir yol göstericinin. Hepimizin tüm kalbimizle hayatımızda olmasını istediğimiz o kişi Eylül gibi bizim de hayata olan umutlarımızı hep ayakta tutacaktır.

KALP ATIŞI OYUNCU KADROSU

Eylül Erdem (Öykü Karayel)

Beyin Cerrahı... İşinde hep sonuca yönelik, yemeden, uyumadan, yorulmadan ne gerekiyorsa yapabilecek, işkolik bir karakter. Hayata ve problemlere bakışı hep orijinal, çözümleri hep yaratıcı. Hayata karşı öfkeli ve öfkesini hep yumruklarından çıkartıyor. Aşkın zayıf insanlara göre olduğunu düşünüyor.

1990 doğumlu oyuncu Öykü Karayel, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Üniversitenin son yılında Tiyatro Krek’te, Berkun Oya’nın yazıp yönettiği ‘Güzel Şeyler Bizim Tarafta’ oyunundaki performansıyla başarılı bir çıkış yakalayarak Türkiye Tiyatro Eleştirmenleri Birliği’nden ve Sadri Alışık Sinema Tiyatro Ödülleri’nden ödülle döndü. Karayel, televizyon izleyicisinin karşısına ilk defa ‘Kuzey Güney’ dizisiyle çıktı. 2014 yılında Tiyatro İn tarafından sahnelenen ‘Katil Joe’ oyununda rol alan Karayel, 2015 yılında ‘Kara Para Aşk’, ardından da ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’in ilk sezonunda Dilruba karakteriyle yeniden televizyon izleyicileriyle buluştu.’, Zeki Demirkubuz imzalı ‘Bulantı’, sonrasında Savaşın insanların kaderleri üzerindeki etkilerini anlatan ‘Toz Pelin Esmer’in son filmi ‘İşe Yarar Bir Şey’ ile beyazperdede adından söz ettiren Karayel, Show TV’nin yeni dizisi ‘Kalp Atışı’nda genç beyin cerrahı Eylül karakterini canlandıracak.

Ali Asaf Denizoğlu (Gökhan Alkan)

Yakışıklı, karizmatik.

Hem beyin cerrahı, hem biyoloji hocası.

Dünyayı aydınlatan gülümsemesiyle, huzur ve güven veren bir adam.

Aşkın beynin tercihi olduğuna inanıyor.

Eylül onun hiç beklemediği, daha önce hiç görmediği şekilde etkilendiği tek kız

Onun gizli kalmış ürkek, kimsesiz, sevgisiz yanını görüp, bu ilgi ve sevgi açlığını gidermek için elinden geleni yapıyor.

Pelesenk lafı; “Kim bilir...”

Gökhan Alkan

8 Aralık 1987 tarihinde İstanbul’da doğdu. 1.88 boyunda, 85 kilo ve yay burcudur. Gökhan Alkan, Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Öğretmenliği Lisans ve Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret - Pazarlama ön lisans bölümlerini bitirdi. Üniversite yıllarında tiyatro ve müzik üzerine çalışmalar yaptı.