Kalp Atışı bu akşam var mı yok mu Show tv yayın akışı Kalp Atışı yeni bölüm neden yok

Kalp Atışı 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kalp Atışı bu akşam var mı Kalp Atışı yeni bölüm neden yayınlanmadı soruları dizi severler tarafından merak ediliyor. Show tv yayın akışında yer almayan Kalp Atışı dizisi yeni yayın günü Pazar olarak açıklandı. Yılbaşı yemeğinde yaşanan olay sonrası doktorların korkusu iyiden artar. Ali Asaf’ın hastanedeki varlığının devamı üzerinden başlayan cepheleşme ise en çok Sinan’ın hoşuna gitmektedir. Bu durumdan yararlanarak Ali Asaf ve Eylül’ü hastaneden uzaklaştırmak için yönetim kurulunu toplama kararı alan Sinan’ı ise Sultan’ın sinsi planı durdurur. Ali Asaf bir anda ortaya çıkan Sultan’dan şüphelenmeye başlamıştır. Ama bu şüpheleri Selim’in telkinleri ve ortaya çıkan sürpriz şüpheli ile biraz da olsa dağılır. Samo ve Alp ise hastaneye gelen bir pop yıldızının aşk hayatını organize etme telaşına düşerler. İşte Kalp Atışı 26. yeni bölüm fragmanı ve Show tv yayın akışı...



17 Ocak Çarşamba gününe ait Show TV yayın akışı, 07:30'da "Çocuktan Al Haberi" adlı eğlenceli ve renkli bir program ile güne başlangıç yapıyor. Çocukların komedi dolu anlarını detaylı şekilde gözler önüne seren programı izlerken hem eğlenebilecek hem de sabahınızı daha renkli kılabileceksiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00'da "Güldür Güldür Show" adlı kesintisiz eğlence sunan renkli yayın sizlerle. Çarşamba akşamınızı, komedi dolu skeçlerle süslemeye hazır olun. Kanala ait yayın akışı hakkında daha detaylı bilgi için haberimizi takipte kalabilirsiniz.



Eylül trafik kazası sonucu gelen bir ailenin sırlarla dolu hayatlarına dokunmaya çalışıp; öfkeli olduğu babasına karaciğerinden bir parça vermesi için ailenin oğlunu ikna etmeye uğraşır. Ancak Eylül’ün asıl büyük sınavı annesinin intiharından önce kendisine yazdığı mektubun İpek tarafından kendisine verilince başlar.

Kalp Atışı'nın 26. bölümünde; Sultan’ın tuzağına düşen Çetin hastanede ölümle pençeleşirken, Ali Asaf da hem Çetin’i hayata döndürmeye çalışmakta hem de Eylül ile ilişkilerini normalleştirmeye uğraşmaktadır. Babasının ölümü sonrası İpek’in kendisine karşı ördüğü duvarı yıkmak isteyen Eylül ise eşi ve kardeşi arasında kalmaktan oldukça mutsuzdur. Yapışık ikizler hayatlarının en önemli kararını alma arifesinde büyük ikilem yaşarken, Eylül’ün geçmişinden gelen bir hasta bu zor dönemde Eylül için en büyük moral kaynağı olur. Sultan’ın organize ettiği yılbaşı yemeğinde bir araya gelen doktorların keyifli geçen gecesi Ali Asaf’ın Eylül’e yaptığı sürpriz teklif sonrası gergin bir hal alırken; Sinan’ın Çetin üzerinden yaptığı planları da hiç beklenmedik sonuçlar doğuracaktır.







Kalp Atışı'nın 25. Bölümünde neler oldu?



Kalp Atışı son bölümünde Ali Asaf şimdi şehrin başka bir tarafında insanları iyileştirmeye çalışırken kendine de bir söz verir. Zengin fakir demeden herkesin eşit sağlık hizmet aldığı bir dünya inşa edebilmek.





Bu sırada Sultan, polis tarafından sıkı takibe alınmıştır. Çetin komiserin Sultan’a ulaşması an meselesidir. Ancak Sultan’ın da kendine göre bir planı vardır. Ali Asaf’ın giderek bir kahramana dönüşmesi onu daha da öfkelenmiştir. Üstelik kendisi yüzünden olmuştur bu. Ama vazgeçmeye de niyeti yoktur. Bu nedenle hastanedeki yerini sağlamlaştırmak için milyonda bir görülebilecek sıra dışı bir vakayı hastaneye getirir.

Ali Asaf ve Eylül'ün aşkı...



Zaman içinde ne kadar sarsıcı olaylar yaşasalar da birbirlerinden asla vazgeçmeyen AlEy aşkına yakından bakalım!



Her şey Marmaris'te başlamıştı...



Annesini küçük yaşta kaybeden Eylül, üvey annesi ve öfkesini bir türlü kontrol edemeyen babası tarafından Babaannesi'nin yanına bırakılan Eylül, geçmişini bırakan ve bambaşka bir hayata başlamak için bu sahil kasabasına gelen Ali Asaf'ın tanışması ile ikisinin de hayatı sonsuza kadar değişti.



Eylül'ün babaannesinden başka kimsesi yoktu. Etrafındaki insanların kendisine zarar vermesinden yorulmuştu. Kendine bir duvar örmüştü. Ta ki sahilde onun içindeki gizemi çözen Ali Asaf'ın karşısına çıkmasına kadar. Ali Asaf da yaralıydı. Ama Eylül'ün sert duvarlarının altındaki yumuşacık kalbi görmüş ve oraya sığınmak istemişti. Birbirlerine dair hiçbir şey bilmeseler de birbirlerini tanıyorlardı. Yürek kendini tanımıştı. Birbirlerinin yaralarını sarmaya başlamışlardı. Ne o yaz ne de o karşılaşmanın hayatlarını derinden etkileyeceğini henüz bilmeseler de... sadece yan yana olmanın mutluluğu içerisindeydiler...







Eylül'ün babaannesinden sonra hayatına sızan iki insan vardı bunlardan biri okuldaki arkadaşı Esma ve Ali Asaf'ın ta kendisiydi. Ancak Ali Asaf doktorluğu bırakmış öğretmenlik yapmaktaydı.



Eylül'ün öğretmeni olması ikisinin de içlerinde yaşadıkları duygunun önünde engeldi.





Ve bir gün hayat bir kez daha acı yüzünü göstererek hastanede doktorun hatası ile babaannesi yaşamını yitirdi.



Eylül değer verdiği herkesi yitirmenin acısı ile bir kez daha yalnız kalmıştı.



Ali Asaf ise adını koyamadığı bu hislerinin Eylül'ün yaşantısına zarar vermemesi için hem de ne olduğunu da pek anlamadığından Eylül'ü bıraktı...



Yanında olmak istese de bıraktı....



Ve Eylül ardına bakmadan her şeyi geride bıraktı. Yalnızdı...



Aradan yıllar geçmiş ve Eylül başarılı bir doktor olmuştu. Tek gayesi babaannesinin ölümüne sebep olanları bulup intikamını almaktı.



Ancak 10 yıl sonra Ali Asaf, Eylül'ün karşısına çıktı.



Pişmanlıklar ve aşk artık karşı karşıyaydı...



Ali Asaf'ın ne olursa olsun Eylül'ü bırakmaya niyeti yoktu.



"Bu sefer gitmene izin vermeyeceğim..." diyerek Eylül'ü bir daha asla bırakmayacağını gösterdi.



Eylül ise yıllar sonra Ali Asaf'ın karşısında görmenin hem heyecanı hem de burukluğu vardı.



Ali Asaf'a babaannesinin ölümünün ardındaki şüphelerinden bahsetti. Gizli gerçeği açığa çıkartmak için elinden geleni yapacağını söyledi.



Eylül'ün önceliği aşk değil de bu gerçeğin ortaya çıkmasıydı.



Ancak Ali Asaf, Eylül'e her seferinde onu çok sevdiğini söylüyor ve ona yardımcı olacağını elinden geleni yapacağını söylüyordu.



Bilmediği ise geçmişte yaşanan bu korkunç olayda kendi babasının da işin içinde olmasıydı.



Eylül sert kabuklarının altında öyle yumuşak ve sevgi doluydu ki... Herkesi kurtarabilmek için elinden geleni yapıyordu. Kaybettiği hastasının karşısında ise paramparça oluyordu...



En büyük destekçisi her zamanki gibi Ali Asaf'tı.



07:30'da "Çocuktan Al Haberi" adlı renkli programı seyrederek sabahınızı daha keyifli hale dönüştürebilirsiniz. Evrim Akın'ın sunduğu yayını izlerken hem çocukların eğlenceli konuşmalarına hem de yarışmacıların heyecanla karışık komik hallerine tanıklık edebileceksiniz. Ardından 09:00'da "Zahide Yetiş'le" adlı sabah programı yayında yerini alacak. Diyet, beslenme, spor, yaşam ve sağlık gibi pek çok geniş içeriği ile yayına devam eden program, 7'den 70'e herkesin sevileni olmaya devam ediyor. Kendinize vakit bulabiliyorsanız hafta içi her gün ekranlarınız karşısından bu keyifli sabah programını izleyebilirsiniz.



12:00'da "Pelin Karahan'la Nefis Tarifler" adlı yemek programının yepyeni bölümü ekranlarınıza dahil oluyor. Sağlıklı yemek tarifleri ile renkli dakikalar yaşatan programı izlerken hem eğlenceli dakikalar geçirebilecek hem de enfes lezzetlerle tanışabileceksiniz. 13:00'da "Gelin Evi" adlı renkli programın yepyeni bölümü ekranlarınızda yerini alıyor. Yarışmacı gelinler; dekorasyon, çeyiz, kına gecesi, düğün ve ikram gibi farklı konularda puanlanıyor ve haftanın final günü de kazanan şanslı yarışmacı belirleniyor.

15:00'da "Seda Sayan'la" adlı eğlence dolu show programı sizlerle olacak. Canlı yayına geçen programı izlerken hem müzik eşliğinde eğlenebilecek hem de gün ortanızı renkli ve hareketli hale dönüştürebileceksiniz. 18:00'da "Uğur'la Fenomen Avı" adlı programın yeni bölümü ekranlarınıza geçecek. Türkiye'nin gizli kalmış yeteneklerini gün yüzüne çıkartmayı amaçlayan renkli programı, hafta içi her gün aynı saatte Show ekranlarınızdan seyredebileceksiniz. 18:45'de "Show Ana Haber" adlı canlı haber bülteni başlıyor. Gündemin tüm gelişmelerini, tek tek ele alan bültenden merak ettiğiniz konulara da cevap bulabileceksiniz.



20:00'da "Güldür Güldür Show" adlı renkli program ile akşam kuşağı başlıyor. Komedi dolu skeçleri izlerken çocuklarınızla birlikte gülebilecek ve eğlenceli anlara birlikte ortak olabileceksiniz. 23:45'de "Gece Hattı" adlı gündemin ötesindeki yaşanmış hikayeleri ele alan güncel program ekranlara geçiyor. 00:30'da "Yeni Gelin" adlı dizinin tekrarı yayında yerini alıyor. Hemen ardından 03:00'da "Seda Sayan'la" adlı programın, 05:00'da ise "Aşk Laftan Anlamaz" adlı dizinin tekrarı ekranlarınıza yansıyor.