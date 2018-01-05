Kalp Atışı dizisi bu akşam neden yok bitti mi 5 Ocak Show Tv yayın akışı Kalp Atışı 27.bölüm ne zaman

Kalp Atışı yeni bölümü Show Tv yayın akışında bu akşam neden yok Kalp Atışı bu hafta yayınlanmayacak mi dizi bitti mi Kalp Atışı 27.yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak soruların yanıtları merak eden dizi izleyici konuyu yakından takip etmeye devam ediyor. Yılbaşının ilk haftası nedeniyle tüm diziler yayına bir hafta ara verirken 5 Ocak Cuma akşamı yayınlanması beklenen Kalp Atış'da ekrana gelmeyeceği Show Tv yayın akışında yer almamasından dolayı kesinleşmiş oldu. Aşk, dram ve heyecan yüklü sahneleriyle sosyal medyada da çok konuşulan ve büyük beğeni toplayan Kalp Atışı dizisinin 26.son bölümünde; Sultan’ın tuzağına düşen Çetin hastanede ölümle pençeleşirken, Ali Asaf da hem Çetin’i hayata döndürmeye çalışmakta hem de Eylül ile ilişkilerini normalleştirmeye uğraşmaktadır. Babasının ölümü sonrası İpek’in kendisine karşı ördüğü duvarı yıkmak isteyen Eylül ise eşi ve kardeşi arasında kalmaktan oldukça mutsuzdur. Peki Kalp Atışı oyuncu kadrosunda kimler var konusu nedir? İşte Show Tv yayın akışı ve Kalp Atışı dizisi 27.yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar...

KALP ATIŞI 26. BÖLÜM ÖZETİ



Kalp Atışı'nın 26. bölümünde; Sultan’ın tuzağına düşen Çetin hastanede ölümle pençeleşirken, Ali Asaf da hem Çetin’i hayata döndürmeye çalışmakta hem de Eylül ile ilişkilerini normalleştirmeye uğraşmaktadır. Babasının ölümü sonrası İpek’in kendisine karşı ördüğü duvarı yıkmak isteyen Eylül ise eşi ve kardeşi arasında kalmaktan oldukça mutsuzdur.





Yapışık ikizler hayatlarının en önemli kararını alma arifesinde büyük ikilem yaşarken, Eylül’ün geçmişinden gelen bir hasta bu zor dönemde Eylül için en büyük moral kaynağı olur. Sultan’ın organize ettiği yılbaşı yemeğinde bir araya gelen doktorların keyifli geçen gecesi Ali Asaf’ın Eylül’e yaptığı sürpriz teklif sonrası gergin bir hal alırken; Sinan’ın Çetin üzerinden yaptığı planları da hiç beklenmedik sonuçlar doğuracaktır.



KALP ATIŞI 26. BÖLÜM FRAGMANI







KALP ATIŞI 25. BÖLÜM ÖZETİ



Kalp Atışı'nın 25. bölümünde; Ali Asaf şimdi şehrin başka bir tarafında insanları iyileştirmeye çalışırken kendine de bir söz verir. Zengin fakir demeden herkesin eşit sağlık hizmeti aldığı bir dünya inşa edebilmek. Bu sırada Sultan, polis tarafından sıkı takibe alınmıştır. Çetin komiserin Sultan’a ulaşması an meselesidir. Ancak Sultan’ın da kendine göre bir planı vardır. Ali Asaf’ın giderek bir kahramana dönüşmesi onu daha da öfkelenmiştir. Üstelik kendisi yüzünden olmuştur bu. Ama vazgeçmeye de niyeti yoktur. Bu nedenle hastanedeki yerini sağlamlaştırmak için milyonda bir görülebilecek sıra dışı bir vakayı hastaneye getirir. Eylül’ün de içinde olacağı bu ameliyatta beklenmedik bir şey olur. Sevginin gücü bir kez daha test edilecektir.



KALP ATIŞI KONUSU

“Dünya ne kadar berbat bir yer olsa da, iyilerin mutlaka kazanacağını kanıtlayan birileri her zaman vardır. Belki de O size hiç adil davranmayan kaderin sunduğu ilk ve tek şanstır.

Henüz on sekiz yaşındaki lise öğrencisi Eylül’ün de kaderini değiştirecek o şansın adı Ali Asaf Denizoğlu’dur. Hikayenin başladığı yer Ege’de bir kasabanın lisesi... İkilinin yollarının ayrılıp yıllar sonra tekrar kesiştikleri yer ise İstanbul’un en iyi hastanesinin çatısıdır!

Hayata yenik başlayan, öfkesi dışında hiçbir şeyi olmayan bir kızın bir cerrah olarak hayata meydan okuma hikayesidir bu. Aynı zamanda ona bu cesareti verecek olan Ali Asaf’ın! Elini tutan ve başarabilirsin diyen bir yol göstericinin. Hepimizin tüm kalbimizle hayatımızda olmasını istediğimiz o kişi Eylül gibi bizim de hayata olan umutlarımızı hep ayakta tutacaktır.





KALP ATIŞI OYUNCU KADROSU

Eylül Erdem (Öykü Karayel)

Beyin Cerrahı... İşinde hep sonuca yönelik, yemeden, uyumadan, yorulmadan ne gerekiyorsa yapabilecek, işkolik bir karakter. Hayata ve problemlere bakışı hep orijinal, çözümleri hep yaratıcı. Hayata karşı öfkeli ve öfkesini hep yumruklarından çıkartıyor. Aşkın zayıf insanlara göre olduğunu düşünüyor.

1990 doğumlu oyuncu Öykü Karayel, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Üniversitenin son yılında Tiyatro Krek’te, Berkun Oya’nın yazıp yönettiği ‘Güzel Şeyler Bizim Tarafta’ oyunundaki performansıyla başarılı bir çıkış yakalayarak Türkiye Tiyatro Eleştirmenleri Birliği’nden ve Sadri Alışık Sinema Tiyatro Ödülleri’nden ödülle döndü. Karayel, televizyon izleyicisinin karşısına ilk defa ‘Kuzey Güney’ dizisiyle çıktı. 2014 yılında Tiyatro İn tarafından sahnelenen ‘Katil Joe’ oyununda rol alan Karayel, 2015 yılında ‘Kara Para Aşk’, ardından da ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’in ilk sezonunda Dilruba karakteriyle yeniden televizyon izleyicileriyle buluştu.’, Zeki Demirkubuz imzalı ‘Bulantı’, sonrasında Savaşın insanların kaderleri üzerindeki etkilerini anlatan ‘Toz Pelin Esmer’in son filmi ‘İşe Yarar Bir Şey’ ile beyazperdede adından söz ettiren Karayel, Show TV’nin yeni dizisi ‘Kalp Atışı’nda genç beyin cerrahı Eylül karakterini canlandıracak.

Ali Asaf Denizoğlu (Gökhan Alkan)

Yakışıklı, karizmatik.

Hem beyin cerrahı, hem biyoloji hocası.

Dünyayı aydınlatan gülümsemesiyle, huzur ve güven veren bir adam.

Aşkın beynin tercihi olduğuna inanıyor.

Eylül onun hiç beklemediği, daha önce hiç görmediği şekilde etkilendiği tek kız

Onun gizli kalmış ürkek, kimsesiz, sevgisiz yanını görüp, bu ilgi ve sevgi açlığını gidermek için elinden geleni yapıyor.

Pelesenk lafı; “Kim bilir...”

GÖKHAN ALKAN KİMDİR?

8 Aralık 1987 tarihinde İstanbul’da doğdu. 1.88 boyunda, 85 kilo ve yay burcudur. Gökhan Alkan, Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Öğretmenliği Lisans ve Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret - Pazarlama ön lisans bölümlerini bitirdi. Üniversite yıllarında tiyatro ve müzik üzerine çalışmalar yaptı.



8 Aralık’ta, göçmen bir ailenin oğlu olarak İstanbul’da doğdu. Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri öğretmenliği lisans ve Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret – Pazarlama ön lisans bölümlerinden mezun oldu. Oyunculuk eğitimini MSM Actor Studio’ da alan Gökhan, mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Tiyatrosu’nda 2 sezon oynadı, sonra bir grup arkadaşıyla kendi tiyatrosunu kurdu. Boyu 1.88 cm, kilosu 85 kg. Şan solfej eğitimi alan, şarkı söyleyen, profesyonel olarak spor ile ilgilenen, reklam seslendirmesi yapan, şiir ve güfte çalışmaları ile ilgilenen çok yönlü bir oyuncudur. 2016 yılında Güney Kore’de düzenlenen APAN (Asia Pasific Actors Network) Star Awards Özel Ödülü’nün sahibi oldu.







ÖYKÜ KARAYEL KİMDİR?



1990 yılında İstanbul’da doğan Öykü Karayel, Çemberlitaş Kız Lisesi mezunudur. İkiz kardeşi vardır. Kenter Tiyatrosu’nda kısa bir eğitim aldıktan sonra, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’ne girdi. Henüz konservatuvar öğrencisiyken, Tiyatro Krek’in Güzel Şeyler Bizim Tarafta adlı oyunu için yapılan seçmelere katıldı ve 30 aday arasından Ayşe rolünü oynamaya hak kazandı. İlk profesyonel deneyimi olan; Güzel Şeyler Bizim Tarafta adlı tiyatro oyunundaki Ayşe rolüyle, 16. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde, Efes Özel Ödülü’nü ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Genç Yetenek Ödülü’nü almayı başardı. Performansıyla önce senarist Ece Yörenç’in ardından da yapımcı Kerem Çatay’ın ilgisini çekip 20 yaşında oyuncu olmuştur. Kuzey Güney adlı tv dizisinde, Cemre Çayak karakterini canlandırmıştır. 2014 yılındaki ilk oyunu Moda Sahnesinde Katil Joe ile seyircilerin karşısına çıkıyor. Kara Para Aşk adlı tv dizisine 30. bölüm ile dahil olmuş ve dizide İpek karakterini oynamaktadır.