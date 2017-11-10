Kalp Atışı yeni 20.bölüm fragmanı yayında mı Kalp Atışı son 19. bölüm Show Tv'de izlenecek

Kalp Atışı yeni 20.bölüm fragmanı yayında mı sorusu dizi severler tarafından araştırılmaya başlandı. Her Cuma akşamı ekrana gelen Kalp Atışı dizisi 19. son bölümde sürpriz sahneleriyle izleyiciyi ekrana kilitledi. Ali Asaf ve Eylül arasındaki aşk tüm engelleri aşıp mutlu bir noktaya gitmektedir. Kalp Atışı 19. bölümde Nazlı, Ali Asaf'tan ne saklıyor? Dizinin son bölümünde neler yaşandı? Yeni bölüm dizi severleri nasıl bir sürpriz bekliyor? soruların yanıtları ve yeni gelişmeleri bu haberimizden takip edebilirsiniz. Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Öykü Karayel ve Gökhan Alkan’ın paylaştıkları Kalp Atışı dizisinin 20. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşanan tüm detayları bu haberimizde inceleyebilirsiniz.



Kalp Atışı dizisinde Öykü Karayel ve Gökhan Alkan’a; Ege Kökenli, Ali Burak Ceylan, Hakan Gerçek, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Metin Coşkun, Vedat Erincin, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Barış Aytaç, Başar Doğusoy, Burcu Türünz, Ceylan Ceylan, Erdem Kaynarca ve Rüçhan Çalışkur eşlik ediyor.





KALP ATIŞI 19. BÖLÜM ÖZETİ



Kalp Atışı 19.bölümünde bu hafta Eylül aşkı için savaşmaya devam edecek. Kalp Atışı yeni bölümde Nazlı, Ali Asaf'tan ne saklıyor? Show tv'nin sevilen dizisi Kalp Atışı'nın yeni bölümü heyecan dolu...



Yıllar sonra abla kardeş arasındaki o güçlü bağ yeniden kurulmuştur. İpek artık Eylül’le beraber yaşamaya başlar. Diğer tarafta Nazlı’nın paylaştığı büyük sır Ali Asaf için beklenmedik bir sürprize dönüşür.



Nazlı’nın “Onu kurtar” dediği ve Ali Asaf’ın ellerine bıraktığı kimin hayatıdır? O güne kadar hayatı mücadele içinde geçen Eylül ise bu kez aşkı için savaşmaktadır. Güllerle süslenmiş yer o sihirli soruyu bir kez daha sordurur ona. Cevap bazıları için büyük hayal kırıklığı olacaktır.



KALP ATIŞI 19. BÖLÜM FRAGMANI





KALP ATIŞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



“Kalp Atışı”nın 18. bölümünde; Eylül, mutluluğunu bir kenara koyup kız kardeşini bulmak için harekete geçer. Aynı anlarda Ali Asaf hastaneden gelen acil bir telefonla hiç beklemediği geçmişiyle yüzleşir. Eski karısı Nazlı, dinmeyen acısıyla yıllar sonra yeniden Ali Asaf’ın karşısındadır.

KALP ATIŞI 19. BÖLÜM FRAGMANI





Ali Asaf bu karşılaşmayla sarsılmış olsa da Eylül onun yanındadır. Ve bunun simgesi olacak kutuyla onun yanına gider. İpek’in ölümle burun buruna geldiği anda ise Alp başka bir savaşın içindedir. Bir uçurumun kenarında son isteklerini yerine getirir. Herkese büyük bir ders vererek. Mutluluk sanıldığı kadar uzakta değildir. Aşk elbette kazanacaktır.

KALP ATIŞI 19. BÖLÜM FRAGMANI







"KEŞKE SANA YOL GÖSTERECEK BİR ÖĞRETMENİN OLSA"



Genç beyin cerrahı Eylül; hastane acilini basan bir grup zorbaya iyi bir dayak çekerken bize de yıllar önce başlayan hikayesini anlatır. Defalarca okul değiştirmiş, öğretmenlerin uğraşmak istemediği, asi bir genç kızdır o. Babası son kovulduğu okuldan onu alıp, canını acıtana kadar dövdüğünde dahi tek göz yaşı dökmez. Oysa ki o gün tüm hayatı değişecek, ona evini açan, Marmaris’te ufak bir pansiyon işleten babaannesinin duası bir mucizeyi getirecektir. “Keşke sana yol gösterecek iyi bir öğretmenin olsa” Olur da! Ali Asaf Denizoğlu , başarılı bir doktorken İstanbul’dan taşradaki bir okula öğretmen olarak neden geldiği bilinmez. Oysa o insanların hayatına bir kez dokunup her şeyi değiştirecek olağanüstü bir insandır. Bu yeteneği Eylül’ü de uçurumun kenarından kurtarıp, başarılı bir cerrah yapacaktır. Ancak Eylül’le arasındaki o özel duygunun çok geç farkına varır ve gitmesine izin verir. İki aşık -evet ne kadar inkar etse de Eylül de aşık olmuştur Ali Asaf’a- ayrılmış ve yıllar sonra iki doktor olarak tekrar karşılaşacaklardır. Hayata yenik başlayan, öfkesi dışında hiçbir şeyi olmayan bir kızın bir cerrah olarak hayata meydan okuma hikayesidir bu. Aynı zamanda ona bu cesareti verecek olan bir erkeğin! Elini tutan ve başarabilirsin diyen bir yol göstericinin. Hepimizin tüm kalbimizle hayatımızda olmasını istediğimiz o kişi Eylül gibi bizim de hayata olan umutlarımızı hep ayakta tutacaktır. Elbette aşkla beraber...









GÖKHAN ALKAN KİMDİR?



8 Aralık’ta, göçmen bir ailenin oğlu olarak İstanbul’da doğdu. Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri öğretmenliği lisans ve Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret – Pazarlama ön lisans bölümlerinden mezun oldu. Oyunculuk eğitimini MSM Actor Studio’ da alan Gökhan, mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Tiyatrosu’nda 2 sezon oynadı, sonra bir grup arkadaşıyla kendi tiyatrosunu kurdu. Boyu 1.88 cm, kilosu 85 kg. Şan solfej eğitimi alan, şarkı söyleyen, profesyonel olarak spor ile ilgilenen, reklam seslendirmesi yapan, şiir ve güfte çalışmaları ile ilgilenen çok yönlü bir oyuncudur. 2016 yılında Güney Kore’de düzenlenen APAN (Asia Pasific Actors Network) Star Awards Özel Ödülü’nün sahibi oldu.







ÖYKÜ KARAYEL KİMDİR?



1990 yılında İstanbul’da doğan Öykü Karayel, Çemberlitaş Kız Lisesi mezunudur. İkiz kardeşi vardır. Kenter Tiyatrosu’nda kısa bir eğitim aldıktan sonra, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’ne girdi. Henüz konservatuvar öğrencisiyken, Tiyatro Krek’in Güzel Şeyler Bizim Tarafta adlı oyunu için yapılan seçmelere katıldı ve 30 aday arasından Ayşe rolünü oynamaya hak kazandı. İlk profesyonel deneyimi olan; Güzel Şeyler Bizim Tarafta adlı tiyatro oyunundaki Ayşe rolüyle, 16. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde, Efes Özel Ödülü’nü ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Genç Yetenek Ödülü’nü almayı başardı. Performansıyla önce senarist Ece Yörenç’in ardından da yapımcı Kerem Çatay’ın ilgisini çekip 20 yaşında oyuncu olmuştur. Kuzey Güney adlı tv dizisinde, Cemre Çayak karakterini canlandırmıştır. 2014 yılındaki ilk oyunu Moda Sahnesinde Katil Joe ile seyircilerin karşısına çıkıyor. Kara Para Aşk adlı tv dizisine 30. bölüm ile dahil olmuş ve dizide İpek karakterini oynamaktadır.