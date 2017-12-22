Kalp Atışı dizisi 25.son bölüm izleme linki Kalp Atışı yeni 26.bölüm fragmanı yayına girdi mi
Kalp Atışı dizisi her hafta olduğu gibi bu hafta son bölümün yayına girmesi ile birlikte izleyici tarafından 'Kalp Atışı 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Atışı dizisi 25.son bölümünde neler yaşandı?' soruların yanıtları araştırılıyor. Bizlerde Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Öykü Karayel ve Gökhan Alkan’ın paylaştıkları Kalp Atışı dizisi ile ilgili yeni gelişmeleri bu haberimiz üzerinden izleyicilerine aktarmaya çalışacağız. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Kalp Atışı dizisi son bölümünde bu hafta Ali Asaf şimdi şehrin başka bir tarafında insanları iyileştirmeye çalışırken kendine de bir söz verir. Zengin fakir demeden herkesin eşit sağlık hizmet aldığı bir dünya inşa edebilmek. Bu sırada Sultan, polis tarafından sıkı takibe alınmıştır. Çetin komiserin Sultan’a ulaşması an meselesidir. İşte Kalp Atışı dizisi 26.yeni bölüm fragmanı ve 25. son bölümde yaşananlar...
Kalp Atışı dizisi yeni 26.bölüm fragmanı yayınlandı mı Kalp Atışı'nın 25. Bölümünde neler oldu? soruların yanıtlarını ve Kalp Atışı 25.son bölüm izleme linkini bu haberimizde bulabilirsiniz. Gerek oyuncu kadrosu gerekse sürprizlerle dolu sahneleriyle dizi severlerin gönlünü fetheden Kalp Atışı 25. son bölümünde Ali Asaf şimdi şehrin başka bir tarafında insanları iyileştirmeye çalışırken kendine de bir söz verir. Zengin fakir demeden herkesin eşit sağlık hizmet aldığı bir dünya inşa edebilmek. Bu sırada Sultan, polis tarafından sıkı takibe alınmıştır. Çetin komiserin Sultan’a ulaşması an meselesidir. Ancak Sultan’ın da kendine göre bir planı vardır. Ali Asaf’ın giderek bir kahramana dönüşmesi onu daha da öfkelenmiştir. Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Öykü Karayel ve Gökhan Alkan’ın paylaştıkları Kalp Atışı dizisi 26.yeni bölüm fragmanı ve son bölüm detayları haberimizde.
KALP ATIŞI 25. BÖLÜM ÖZETİ
Kalp Atışı dizisinde bu hafta Ali Asaf şimdi şehrin başka bir tarafında insanları iyileştirmeye çalışırken kendine de bir söz verir. Zengin fakir demeden herkesin eşit sağlık hizmet aldığı bir dünya inşa edebilmek. Bu sırada Sultan, polis tarafından sıkı takibe alınmıştır. Çetin komiserin Sultan’a ulaşması an meselesidir. Ancak Sultan’ın da kendine göre bir planı vardır. Ali Asaf’ın giderek bir kahramana dönüşmesi onu daha da öfkelenmiştir.
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Üstelik kendisi yüzünden olmuştur bu. Ama vazgeçmeye de niyeti yoktur. Bu nedenle hastanedeki yerini sağlamlaştırmak için milyonda bir görülebilecek sıra dışı bir vakayı hastaneye getirir. Eylül’ün de içinde olacağı bu ameliyatta beklenmedik bir şey olur. Sevginin gücü bir kez daha test edilecektir...
KALP ATIŞI 25. BÖLÜM FRAGMANI
ALİ ASAF VE EYLÜL'ÜN AŞKI
Her şey Marmaris'te başlamıştı...
Annesini küçük yaşta kaybeden Eylül, üvey annesi ve öfkesini bir türlü kontrol edemeyen babası tarafından Babaannesi'nin yanına bırakılan Eylül, geçmişini bırakan ve bambaşka bir hayata başlamak için bu sahil kasabasına gelen Ali Asaf'ın tanışması ile ikisinin de hayatı sonsuza kadar değişti. Eylül'ün babaannesinden başka kimsesi yoktu. Etrafındaki insanların kendisine zarar vermesinden yorulmuştu. Kendine bir duvar örmüştü.
Ta ki sahilde onun içindeki gizemi çözen Ali Asaf'ın karşısına çıkmasına kadar. Ali Asaf da yaralıydı. Ama Eylül'ün sert duvarlarının altındaki yumuşacık kalbi görmüş ve oraya sığınmak istemişti. Birbirlerine dair hiçbir şey bilmeseler de birbirlerini tanıyorlardı. Yürek kendini tanımıştı. Birbirlerinin yaralarını sarmaya başlamışlardı. Ne o yaz ne de o karşılaşmanın hayatlarını derinden etkileyeceğini henüz bilmeseler de...
sadece yan yana olmanın mutluluğu içerisindeydiler...
Eylül'ün babaannesinden sonra hayatına sızan iki insan vardı bunlardan biri okuldaki arkadaşı Esma ve Ali Asaf'ın ta kendisiydi. Ancak Ali Asaf doktorluğu bırakmış öğretmenlik yapmaktaydı.
Eylül'ün öğretmeni olması ikisinin de içlerinde yaşadıkları duygunun önünde engeldi. Ve bir gün hayat bir kez daha acı yüzünü göstererek hastanede doktorun hatası ile babaannesi yaşamını yitirdi. Eylül değer verdiği herkesi yitirmenin acısı ile bir kez daha yalnız kalmıştı. Ali Asaf ise adını koyamadığı bu hislerinin Eylül'ün yaşantısına zarar vermemesi için hem de ne olduğunu da pek anlamadığından Eylül'ü bıraktı...
Yanında olmak istese de bıraktı.... Ve Eylül ardına bakmadan her şeyi geride bıraktı. Yalnızdı...
Aradan yıllar geçmiş ve Eylül başarılı bir doktor olmuştu. Tek gayesi babaannesinin ölümüne sebep olanları bulup intikamını almaktı. Ancak 10 yıl sonra Ali Asaf, Eylül'ün karşısına çıktı. Pişmanlıklar ve aşk artık karşı karşıyaydı...
Ali Asaf'ın ne olursa olsun Eylül'ü bırakmaya niyeti yoktu. "Bu sefer gitmene izin vermeyeceğim..." diyerek Eylül'ü bir daha asla bırakmayacağını gösterdi. Eylül ise yıllar sonra Ali Asaf'ın karşısında görmenin hem heyecanı hem de burukluğu vardı.
Ali Asaf'a babaannesinin ölümünün ardındaki şüphelerinden bahsetti. Gizli gerçeği açığa çıkartmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Eylül'ün önceliği aşk değil de bu gerçeğin ortaya çıkmasıydı. Ancak Ali Asaf, Eylül'e her seferinde onu çok sevdiğini söylüyor ve ona yardımcı olacağını elinden geleni yapacağını söylüyordu. Bilmediği ise geçmişte yaşanan bu korkunç olayda kendi babasının da işin içinde olmasıydı.
BAŞROL OYUNCULARI
GÖKHAN ALKAN KİMDİR?
8 Aralık’ta, göçmen bir ailenin oğlu olarak İstanbul’da doğdu. Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri öğretmenliği lisans ve Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret – Pazarlama ön lisans bölümlerinden mezun oldu. Oyunculuk eğitimini MSM Actor Studio’ da alan Gökhan, mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Tiyatrosu’nda 2 sezon oynadı, sonra bir grup arkadaşıyla kendi tiyatrosunu kurdu. Boyu 1.88 cm, kilosu 85 kg. Şan solfej eğitimi alan, şarkı söyleyen, profesyonel olarak spor ile ilgilenen, reklam seslendirmesi yapan, şiir ve güfte çalışmaları ile ilgilenen çok yönlü bir oyuncudur. 2016 yılında Güney Kore’de düzenlenen APAN (Asia Pasific Actors Network) Star Awards Özel Ödülü’nün sahibi oldu.
ÖYKÜ KARAYEL KİMDİR?
1990 yılında İstanbul’da doğan Öykü Karayel, Çemberlitaş Kız Lisesi mezunudur. İkiz kardeşi vardır. Kenter Tiyatrosu’nda kısa bir eğitim aldıktan sonra, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’ne girdi. Henüz konservatuvar öğrencisiyken, Tiyatro Krek’in Güzel Şeyler Bizim Tarafta adlı oyunu için yapılan seçmelere katıldı ve 30 aday arasından Ayşe rolünü oynamaya hak kazandı. İlk profesyonel deneyimi olan; Güzel Şeyler Bizim Tarafta adlı tiyatro oyunundaki Ayşe rolüyle, 16. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde, Efes Özel Ödülü’nü ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Genç Yetenek Ödülü’nü almayı başardı. Performansıyla önce senarist Ece Yörenç’in ardından da yapımcı Kerem Çatay’ın ilgisini çekip 20 yaşında oyuncu olmuştur. Kuzey Güney adlı tv dizisinde, Cemre Çayak karakterini canlandırmıştır. 2014 yılındaki ilk oyunu Moda Sahnesinde Katil Joe ile seyircilerin karşısına çıkıyor. Kara Para Aşk adlı tv dizisine 30. bölüm ile dahil olmuş ve dizide İpek karakterini oynamaktadır.
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