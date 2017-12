Kalp Atışı dizisi 25.son bölüm izleme linki Kalp Atışı yeni 26.bölüm fragmanı yayına girdi mi

Kalp Atışı dizisi yeni 26.bölüm fragmanı yayınlandı mı Kalp Atışı'nın 25. Bölümünde neler oldu? soruların yanıtlarını ve Kalp Atışı 25.son bölüm izleme linkini bu haberimizde bulabilirsiniz. Gerek oyuncu kadrosu gerekse sürprizlerle dolu sahneleriyle dizi severlerin gönlünü fetheden Kalp Atışı 25. son bölümünde Ali Asaf şimdi şehrin başka bir tarafında insanları iyileştirmeye çalışırken kendine de bir söz verir. Zengin fakir demeden herkesin eşit sağlık hizmet aldığı bir dünya inşa edebilmek. Bu sırada Sultan, polis tarafından sıkı takibe alınmıştır. Çetin komiserin Sultan’a ulaşması an meselesidir. Ancak Sultan’ın da kendine göre bir planı vardır. Ali Asaf’ın giderek bir kahramana dönüşmesi onu daha da öfkelenmiştir. Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Öykü Karayel ve Gökhan Alkan’ın paylaştıkları Kalp Atışı dizisi 26.yeni bölüm fragmanı ve son bölüm detayları haberimizde.



KALP ATIŞI 25. BÖLÜM ÖZETİ



Üstelik kendisi yüzünden olmuştur bu. Ama vazgeçmeye de niyeti yoktur. Bu nedenle hastanedeki yerini sağlamlaştırmak için milyonda bir görülebilecek sıra dışı bir vakayı hastaneye getirir. Eylül’ün de içinde olacağı bu ameliyatta beklenmedik bir şey olur. Sevginin gücü bir kez daha test edilecektir...



KALP ATIŞI 25. BÖLÜM FRAGMANI