Kanal D yayın akışı Meryem dizisi neden yok Meryem 23.yeni bölüm ne zaman izlenecek

Meryem dizisi 23.yeni bölümü ile bu hafta ekrana gelmesi bekleniyor. Fakat Kanal D yayın akışında yer alan Meyrem dizisi bu hafta neden yok final mi yaptı ne zaman yayınlanacak gibi sorular akıllara getirdi. Dizi izleyicileri heyecanla beklediği Meryem dizisi 23. yeni bölüm için Kanal D'den henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz hafta ekrana gelen Meryem dizisi 22. son bölümünde Oktay'ın annesi ve Derin, yüzleşmek için Meryem'in karşısına çıkar. Oktay'a olanların tüm sorumlusu olarak Meryem'i sebep görür. Meryem, tüm sözlere rağmen dik duruşunu bozmaz. Savaş, her yerde Meryem'i aramaktadır. Fakat Meryem'den geriye sadece bir parça kıyafet kalmıştır. Son bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitleyen Meryem dizisi 23. yeni bölümü için heyecan dorukta. Meryem'in kadrosuna dahil olan ünlü oyuncu İpek Tenolcay, Derin'in annesi Suzan Şahika Handerson karakterini oynayacak! Meryem, heyecan dolu yeni bölümüyle çarşamba 20.00'de Kanal D'de!



Kanal D’nin başladığı günden bu yana izleyici tarafından büyük ilgi gören, dizisi "Meryem"in kadrosuna ünlü oyuncu İpek Tenolcay dahil oldu! Başarılı oyuncu dizide, Yurdal Sargun’un kirli sırlarını öğrendiği için eşi Çetin Berker’den boşanmak zorunda kalan, Amerika’ya yerleşen, en yakın arkadaşı George Handerson ile evlenerek hayatına Büyükelçi eşi olarak devam eden, Derin’in güzel, yaralı ve güçlü annesi Suzan Şahika Handerson karakterine hayat verecek.







MERYEM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Meryem 22. Bölümde Meryem’in düşmanları birleşiyor; Meryem ilk defa geri adım atmıyor! Annesinin ölümünden Meryem'i suçlayan Güçlü, Savaş'a cephe alıyor! Oğlu Oktay’ın ölümünün ardından annesi Nurten, Meryem’i hedef alır. Meryem’den rahatsız olan Derin de Nurten ile işbirliği yapar. Nurten, Meryem’i öldürmeyi kafasına koymuştur ve geri adım atmamakta kararlıdır. Derin, Nurten’in bu denli ileri gitmesi karşısında daha dikkatli olmak zorundadır.



Savaş, Meryem ile aralarındaki tüm engelleri kaldırmanın ve kendilerini aşkın kollarına bırakmalarının mutluluğunu uzun süre yaşayamaz. Güçlü’nün, annesinin ölümünden Meryem’i suçlaması, herkesin tadını kaçırır. Meryem, Oktay ile yaşadığı ilişkinin acılarını yaşamaya devam ederken, Güçlü ile aralarında yeni bir hesaplaşma gerçekleşir.



MERYEM DİZİSİ 22. BÖLÜM FRAGMANI







Derin, Nurten’le işbirliği yaparak kendi kuyusunu kazdığının farkında bile değildir. Nurten, Meryem’i öldürmeye kararlıdır. Derin ise içten içe bunu arzu etse de çekimser davranmaktadır. Derin’in bütün foyaları ortaya çıkmak üzeredir.



Güçlü’nün Meryem’e olan kırgınlığı Savaş ile arasına mesafe girmesine sebep olmuştur. Güçlü, Burcu’nun eski kocasına dair bulduğu izin peşine düşmüştür ve bu tehlikeli yolda yapayalnızdır.



Meryem dizisi son bölümünde hastaneden kaçırılan Oktay, içinde olduğu ambulansla kaza geçiriyor; ölüm haberi her şeyin seyrini değiştiriyor! Oktay’ın ölümünün ardından Meryem, geçmişinden birini kaybettiği için sarsılmıştır. Savaş geleceğe dair umutludur. Derin, Meryem’in hapse girmesi için harekete geçer. Nurten de oğlunun katilinin Meryem olduğunu düşünmektedir. Meryem ile Savaş, kendilerini aşka teslim ediyor; Oktay'dan gelen haber herkesi şok ediyor!



MERYEM DİZİSİ 22. BÖLÜM FRAGMANI







Savaş, Meryem’i korumak için onu uzaklaştırmaya karar verir ancak Oktay hakkındaki araştırma derinleştikçe tüm karakterleri ilgilendiren bilgiler ortaya çıkmaya başlamıştır.

KANAL D YAYIN AKIŞINDA BUGÜN NELER VAR?





Meryem dizisinin yayın saatinde Kanal D'de ekranlarında Dört Köşe adlı sinema filmi ekrana gelecek...