Kanal D'nin yeni dizisine 4 yeni isim! Başrollerini Barış Kılıç, Sedef Avcı, Hande Soral, Yeşim Salkım ve Murat Han’ın paylaştığı Evlat Kokusu’na Pınar Çağlar Gençtürk, Alihan Türkdemir, Balım Gaye Bayrak ve Doğan Can Sarıkaya dahil oldu.

Yönetmenliğini Erol Özlevi’nin üstlendiği Endemol Shine Türkiye imzalı Evlat Kokusu, yakında Kanal D’de başlıyor!

EVLAT KOKUSU

Evlat Kokusu dizisinin erkek başrol oyuncusu en son Show Tv ekranlarında yayınlanan Oyunbozan isimli dizide Emre karakterine hayat veren Barış Kılıç ile imzalar atıldı. Endemol Shine‘in Şubat 2017’de ekranlara gelmesini beklediğimiz Evlat Kokusu dizisinin kadın başrol oyuncuları ise Hande Soral ve Sedef Avcı oldu.

Evlat Kokusu büyük bir hızla cast çalışmalarına başladı. Çekimlerinin Yurt dışında 18 aralık pazar günü Amsterdam’da başlanan dizinin çekimlerine İstanbul’un çeşitli semtlerinde devam edecek olan dizinin senaryosunu Alican Yaraş kaleme alıyor. Yönetmenliğini ise Erol Özlevi gerçekleştirecek.