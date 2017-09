Kanatsız Kuşlar 13. bölüm fragmanı yayında mı? Kanatsız Kuşlar 12. yeni bölüm Atv'de

Kanatsız Kuşlar 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Her Perşembe akşamı ekrana gelen Kanatsız Kuşlar dizisi yeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Dizinin bu haftaki bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Atv'nin yaz sezonuna hızlı giriş yapan dizisi Kanatsız Kuşlar geçtiğimiz akşam yayınlanan onuncu bölümüyle tüm programlar arasında zirveye yerleşti. Aşk, dram ve heyecan yüklü sahneleriyle sosyal medyada da çok konuşulan ve büyük beğeni toplayan dizinin onuncu bölümü Tüm Kişiler'de %4,82 izlenme oranı ve %16,39 izlenme payı, 20+ABC1'de ise %4,60 izlenme oranı ve %15,51 izlenme payı alarak tüm programlar arasında birinci oldu. Yapımcılığını Ata Türkoğlu-Koliba Film, yönetmenliğini Kemal Uzun'un üstlendiği, senaryosunu Hakan Haksun'un kaleme aldığı Kanatsız Kuşlar'da başlıca rolleri Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar, Ahmet Varlı, Deniz Bolışık, Fatih Al, Servet Pandur ve Seda Türkmen paylaşıyor. Hayata tutunabilmek için amansızca mücadele eden dört kardeş ile çocukları için her türlü fedakarlığa katlanan genç ve güzel bir annenin iç içe geçen öyküsü… İyilikten kötülüğün, kötülükten ise umudun doğabileceğini anlatan Kanatsız Kuşlar, bir yudum mutluluk için çırpınan dramatik yaşamların hikayesini ekranlara yansıtıyor. İşte Kanatsız Kuşlar 13. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...



KANATSIZ KUŞLAR 12. BÖLÜM



"O güzel gözlerin dalıp gitmesin ne olur..."



Kanatsız Kuşlar dizisinde bu hafta Muzaffer'in oğlu Mert'in malikaneye gelişiyle Nefise ve Azime için işler iyice zorlaşır. Muzaffer, Mert'in yeni hayatına ve Nefise'ye alışması için elinden geleni yaparken, Tuba da Mert'i kullanarak Muzaffer ve Nefise'nin arasını açmak için uğraşır.



Nefise, oğlu Emre'ye evlendiğini söylemeye çalışırken Emre, herkesi şaşırtacak bir tepki verir. Cemre model olacağını sanarak gittiği bir çekim işinde başını belaya sokar. Muzaffer, Nefise'ye günler sonra birlikte geçirecekleri ilk geceye özel bir sürpriz hazırlamıştır. Zeynep'in Ahmet'le sözü bozduğunu öğrenen Onur, Zeynep'i kazanmak için harekete geçer."



KANATSIZ KUŞLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Nefise, Muzaffer’e tüm gerçeği açıklamak üzereyken beklenmeyen bir gelişme yaşanır.



Nefise, Muzaffer'e tüm gerçeği açıklamak üzereyken beklenmeyen bir gelişme yaşanır. Azime ve Nefise arasında gizli şeyler döndüğünden şüphelenen Tuba, tehlikeyi göze alarak Azime'yi köşeye sıkıştıracak bir ipucu yakalamayı başarır. Ahmet, Zeynep'e evlilik konusunda baskı yapar. Zeynep ise Ahmet'in tavrı karşısında onunla olan bağını tamamen koparmaya karar verir. Zeynep'in Onur'la yakınlaştığını öğrenen Emre ise ablasına bu konuda çok sert çıkar. Muzaffer'in oğlu Mert, nihayet eve getirilmiştir. Küçük Aysun ise Mert'in gelişi ile derin bir yalnızlığın içine düşer. Annesi Nefise ile aralarında aşmaları gereken büyük, bir o kadar da dramatik bir sınav başlar. Nefise, bir yandan Mert ile ilgili hesap edemediği çeşitli zorluklar yaşarken, bir yandan da küçük kızı Aysun'la sorunlarını çözmeye çalışır. Muzaffer ise Nefise ile evlendiklerinden bu yana ilk kez baş başa kalacakları bir geceye başlarken, yaşayacakları sürpriz ikisini de şok edecektir.



Melis Tüzüngüç Zeynep



Fedakar bir abla... Kardeşleri uğruna, tüm hedeflerinden vazgeçse de, hayat ondan vazgeçmeyecek…. Güzel kalbi, Onur'un hayatına girmesiyle bir başka atarken, Ahmet ve Onur arasında kalbinin sesini dinlemeye çalışacak…



Ümit İbrahim Kantarcılar Onur



Başarılı, geleceği parlak, genç bir iş adamı... Aralarındaki sosyal, kültürel, ekonomik uçuruma rağmen, Zeynep'te bulduğu aşkla tüm engelleri kaldıracak...



Ahmet Varlı Ahmet



Kalbi büyük, dünyası küçük bir delikanlı... Zeynep'e duyduğu aşkı, sevgisi karşılıksız kalsa da, o bu sevdaya sahip çıkacak... En büyük rakibi Onur'a karşı, büyük yüreğiyle her zaman savaşacak…



Deniz Bolışık Nefise



Önce anne... Çocukları için kendinden vazgeçmeye hazır... Sonra kadın... Çaresiz, bir o kadar da kırılgan... Hayat ona sürprizler hazırlarken, O ailesini bir arada tutmak için ümitsizce çırpınacak….



Fatih Al Muzaffer



Güçlü ve otoriter bir is¸adamı... Varlıklı bir ailenin temsilcisi... Hayatına, Nefise'nin girmesiyle tüm düzeni değişecek..



Servet Pandur Azime



Nefise'nin görümcesi, görünürde en iyi dostu, gerçekte en büyük düşmanı... Muzaffer'in malikanesinin emektar hizmetlisi. Çocukların; kurnaz, çıkarcı, çoğu zaman tehlikeli, istediği zaman eğlenceli halaları...