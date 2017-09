Kanatsız Kuşlar 15. yeni bölüm fragmanı izleyiciyi meraklandırdı Kanatsız Kuşlar 14.bölüm bu akşam ATV'de

Kanatsız Kuşlar 15. yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Nefes kesen sahneleriyle gündemden düşmeyen Kanatsız Kuşlar dizisi 14. bölümde Nefise, henüz Muzaffer'den gizlediği büyük sırrını açıklayamadan başka bir gerçekle yüzleşir. Nefise için ipler giderek gerilmektedir. Gün geçtikçe daha çok sevmeye başladığı kocasına karşı içinden çıkılması zor bir durumdadır. Yapımcılığını Ata Türkoğlu-Koliba Film, yönetmenliğini Kemal Uzun'un üstlendiği, senaryosunu Hakan Haksun'un kaleme aldığı Kanatsız Kuşlar'da başlıca rolleri Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar, Ahmet Varlı, Deniz Bolışık, Fatih Al, Servet Pandur ve Seda Türkmen paylaşıyor. Peki Kanatsız Kuşlar 15. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Ayrıntılar haberimizde...



Hayata tutunabilmek için amansızca mücadele eden dört kardeş ile çocukları için her türlü fedakarlığa katlanan genç ve güzel bir annenin iç içe geçen öyküsü Kanatsız Kuşlar dizisinde bu hafta Mert'in kaçırılmasının ardından Muzaffer tam manasıyla çılgına döner. Kaçıran kişinin kim olduğuna dair farklı şüpheler vardır. Emre ise bir yandan içine düştüğü duruma üzülürken, diğer yandan masum bir çocuğun başının derde girmesine sebep olduğu için pişmandır. Mert'in daha fazla zarar görmemesi için elinden geleni yapar. Hatta hayatını bile tehlikeye atar.



Nefise, henüz Muzaffer'den gizlediği büyük sırrını açıklayamadan başka bir gerçekle yüzleşir. Nefise için ipler giderek gerilmektedir. Gün geçtikçe daha çok sevmeye başladığı kocasına karşı içinden çıkılması zor bir durumdadır.



Muzaffer ise yaşananların ardından yıllar önce yaşadığı büyük bir travmanın acısını yeniden hissetmeye başlayacaktır. Onur ile Zeynep, herkese ve her şeye rağmen aşklarını doludizgin yaşamaktadırlar. Zeynep de iyiden iyiye teslim olmuş gibidir. Öyle ki, gözlerden uzak, baş başa geçirdikleri koca bir gün ve gecenin sonunda olacakları bile düşünmezler. Kanatsız Kuşlar İyilikten kötülüğün, kötülükten ise umudun doğabileceğini anlatan Kanatsız Kuşlar, bir yudum mutluluk için çırpınan dramatik yaşamların hikayesini ekranlara yansıtıyor.



KANATSIZ KUŞLAR 14. BÖLÜM FRAGMANI







Zeynep ve Onur'un yakınlaştığını gören Nefise, gözlerine inanamaz ve kızının peşine düşer. Zeynep ise her şeyden habersiz, Onur'la doludizgin aşkını yaşamaktadır. Tuba, Muzaffer'le vakit geçirmek için Nefise'nin bir anlık yokluğundan yararlanır. Kaan, Cemre'nin internette, uygunsuz sitelere düşen fotoğraflarını görür ve Cemre için işler içinden çıkılmaz bir hal alır. Küçük Aysun, Mert'le oynarken, Mert'in düştüğünü gören Muzaffer, Aysun'u bunun suçlusu sayarak öfkeden delirir. Aysun'u savunan Emre ile Muzaffer'in karşı karşıya gelmesi büyük olayların başlangıcı olur. Emre, intikam hırsıyla, Behzat'ın sinsi planlarından habersiz, yeniden onunla çalışmaya başlar. Zeynep için kavga eden Onur ve Ahmet'in arasında ise ipler iyice gerilir. Artık, Onur'un, Ahmet'i mahvetmek için bambaşka bir planı vardır.



Melis Tüzüngüç Zeynep



Fedakar bir abla... Kardeşleri uğruna, tüm hedeflerinden vazgeçse de, hayat ondan vazgeçmeyecek…. Güzel kalbi, Onur'un hayatına girmesiyle bir başka atarken, Ahmet ve Onur arasında kalbinin sesini dinlemeye çalışacak…



Ümit İbrahim Kantarcılar Onur



Başarılı, geleceği parlak, genç bir iş adamı... Aralarındaki sosyal, kültürel, ekonomik uçuruma rağmen, Zeynep'te bulduğu aşkla tüm engelleri kaldıracak...



Ahmet Varlı Ahmet



Kalbi büyük, dünyası küçük bir delikanlı... Zeynep'e duyduğu aşkı, sevgisi karşılıksız kalsa da, o bu sevdaya sahip çıkacak... En büyük rakibi Onur'a karşı, büyük yüreğiyle her zaman savaşacak…



Deniz Bolışık Nefise



Önce anne... Çocukları için kendinden vazgeçmeye hazır... Sonra kadın... Çaresiz, bir o kadar da kırılgan... Hayat ona sürprizler hazırlarken, O ailesini bir arada tutmak için ümitsizce çırpınacak….



Fatih Al Muzaffer



Güçlü ve otoriter bir is¸adamı... Varlıklı bir ailenin temsilcisi... Hayatına, Nefise'nin girmesiyle tüm düzeni değişecek..



Servet Pandur Azime



Nefise'nin görümcesi, görünürde en iyi dostu, gerçekte en büyük düşmanı... Muzaffer'in malikanesinin emektar hizmetlisi. Çocukların; kurnaz, çıkarcı, çoğu zaman tehlikeli, istediği zaman eğlenceli halaları....