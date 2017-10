Kanatsız Kuşlar 17. yeni bölüm fragmanı yayında mı Kanatsız Kuşlar 16. bölüm bu akşam Atv ekranlarında

Kanatsız Kuşlar 17. yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor! Her Perşembe akşamı yayına giren Kanatsız Kuşlar dizisi fırtınalar estiren son bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Kanatsız Kuşlar 16. son bölümmde Nefise'nin Muzaffer sebebiyle katılmadığı davanın Zeynep'i isyan ettireceğini gösterdi. Çocuklara karşı olan katı tutumunu sürdüren Muzaffer, Nefise’nin oğlunun mahkemesine gitmesini istemeyecek. Muzaffer’in sözlerine uymak zorunda kalan Nefise ise kızı Zeynep’ten “Allah’ım bu nasıl bir anne?” sözlerini duyacak. Yapımcılığını Ata Türkoğlu-Koliba Film, yönetmenliğini Kemal Uzun’un üstlendiği, senaryosunu Hakan Haksun’un kaleme aldığı Kanatsız Kuşlar dizisi konusu nedir oyuncular kimler? Kanatsız Kuşlar yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte Kanatsız Kuşlar dizisinden yeni haberler...





KANATSIZ KUŞLAR 17. BÖLÜM FRAGMANI



Kanatsız Kuşlar 17. yeni bölüm fragmanı henüz yayına girmedi. Her Perşembe akşamı ekrana gelen yeni bölümün ardından bir sonraki haftanın fragmanı dizi severler tarafından merak ediliyor. Bu hafta ekrana gelmesi beklenen Kanatsız Kuşlar 16. bölümden sonra yeni bölüm fragmanı yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır...



KANATSIZ KUŞLAR DİZİSİ KONUSU NEDİR?



Hayata tutunabilmek için amansızca mücadele eden dört kardeş ile çocukları için her türlü fedakarlığa katlanan genç ve güzel bir annenin iç içe geçen öyküsü… İyilikten kötülüğün, kötülükten ise umudun doğabileceğini anlatan Kanatsız Kuşlar, bir yudum mutluluk için çırpınan dramatik yaşamların hikayesini ekranlara yansıtıyor.



KANATSIZ KUŞLAR 16. BÖLÜM ÖZETİ



"Sen benim karanlığıma güneş gibi doğdun..."



Kanatsız Kuşlar dizisinde bu hafta Nefise, Muzaffer'le Emre'nin çocukluğu hakkında konuşup öğrendiği gerçeğin şokunu yaşamaktadır. Onur, Mert'i Emre'nin kaçırmadığı konusunda ağabeyini ikna etmeye çalışırken mahkemede Mert'in tanık olarak dinlenebilmesi için izin ister. Muzaffer ise Emre'nin hakkettiği cezayı çekmesi gerektiğini düşünmektedir. Emre, karakolda savcılıktan çıkacak kararı beklerken Muzaffer, Nefise'yi şehirden uzaklaştırıp, baş başa bir gece geçirmek için hazırlık yapar. Şengül'ün evinde kalan çocuklar, kötü muameleye maruz kalırlarken Ahmet'in eve gelişiyle olaylar farklı bir yön alır. Ceylan daha fazla dayanamaz ve Zeynep'e içindekileri kusarak saldırır. Bu olay sonunda çocuklar Şengül'ün evinden ayrılmak zorumda kalırlar. Emre'nin mahkemesinde ise herkesi şok edecek bir gelişme yaşanır.



KANATSIZ KUŞLAR 15. SON BÖLÜM ÖZETİ



Çocuklar evden gidiyor



Kanatsız Kuşlar son bölümünde Oğlu Mert'in kaçıranlar arasında Emre'nin de olduğunu öğrenen Muzaffer, bütün çocukların derhal evden kovulmasına karar verir. Bu kararın bildirilmesini de bizzat Nefise'nin yapmasını ister. Çocuklara onun yüz verdiğini düşünmektedir.



Nefise, Emre'den şikayetçi olunmaması sözüne karşılık çocuklarını villadan kovmakla karşı karşıya gelir. Bu zor karar herkesi bir tarafa savururken, Muzaffer sözünü tutmaz. Öte yandan Emre'nin Muzaffer'in öz oğlu olduğu gerçeği, Nefise'ye büyük çelişkiler yaşatmaktadır.



Emre'nin kurtulması için tek umut Mert'in konuşmasıdır. Ancak olayın travmasını yaşayan Mert, suskunluğa gömülür. Kardeşi hapse düşmesin diye çırpınan Zeynep, yine Onur'un yardımına ihtiyaç duyar. Onur'un ise ağabeyini ikna etmesi neredeyse imkansızdır.



OYUNCULAR



Melis Tüzüngüç

Zeynep



Fedakar bir abla... Kardeşleri uğruna, tüm hedeflerinden vazgeçse de, hayat ondan vazgeçmeyecek…. Güzel kalbi, Onur'un hayatına girmesiyle bir başka atarken, Ahmet ve Onur arasında kalbinin sesini dinlemeye çalışacak…



Ümit İbrahim Kantarcılar

Onur



Başarılı, geleceği parlak, genç bir iş adamı... Aralarındaki sosyal, kültürel, ekonomik uçuruma rağmen, Zeynep'te bulduğu aşkla tüm engelleri kaldıracak...



Deniz Bolışık

Nefise



Önce anne... Çocukları için kendinden vazgeçmeye hazır... Sonra kadın... Çaresiz, bir o kadar da kırılgan... Hayat ona sürprizler hazırlarken, O ailesini bir arada tutmak için ümitsizce çırpınacak….



Servet Pandur

Azime



Nefise'nin görümcesi, görünürde en iyi dostu, gerçekte en büyük düşmanı... Muzaffer'in malikanesinin emektar hizmetlisi. Çocukların; kurnaz, çıkarcı, çoğu zaman tehlikeli, istediği zaman eğlenceli halaları....



