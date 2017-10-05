Kanatsız Kuşlar 17. yeni bölüm fragmanı yayında mı Kanatsız Kuşlar 16. bölüm bu akşam Atv ekranlarında
Kanatsız Kuşlar 17. yeni bölüm fragmanı yayında mı sorusu dizi severler tarafından merak ediliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile gündemden düşmeyen Kanatsız Kuşlar dizisi yeni bölüm detayları belli oldu. Koliba Film imzalı Kanatsız Kuşlar'da bu hafta Nefise'nin Muzaffer sebebiyle katılmadığı davanın Zeynep'i isyan ettireceğini gösterdi. Çocuklara karşı olan katı tutumunu sürdüren Muzaffer, Nefise’nin oğlunun mahkemesine gitmesini istemeyecek. Muzaffer’in sözlerine uymak zorunda kalan Nefise ise kızı Zeynep’ten “Allah’ım bu nasıl bir anne?” sözlerini duyacak. Başrollerini Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar, Ahmet Varlı, Deniz Bolışık, Fatih Al, Servet Pandur ve Seda Türkmen'nin paylaştığı Kanatsız Kuşlar 17. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm detayları haberimizde...
Kanatsız Kuşlar 17. yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor! Her Perşembe akşamı yayına giren Kanatsız Kuşlar dizisi fırtınalar estiren son bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Kanatsız Kuşlar 16. son bölümmde Nefise'nin Muzaffer sebebiyle katılmadığı davanın Zeynep'i isyan ettireceğini gösterdi. Çocuklara karşı olan katı tutumunu sürdüren Muzaffer, Nefise’nin oğlunun mahkemesine gitmesini istemeyecek. Muzaffer’in sözlerine uymak zorunda kalan Nefise ise kızı Zeynep’ten “Allah’ım bu nasıl bir anne?” sözlerini duyacak. Yapımcılığını Ata Türkoğlu-Koliba Film, yönetmenliğini Kemal Uzun’un üstlendiği, senaryosunu Hakan Haksun’un kaleme aldığı Kanatsız Kuşlar dizisi konusu nedir oyuncular kimler? Kanatsız Kuşlar yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte Kanatsız Kuşlar dizisinden yeni haberler...
KANATSIZ KUŞLAR 16. SON BÖLÜM - TIKLA İZLE
KANATSIZ KUŞLAR 17. BÖLÜM FRAGMANI
Kanatsız Kuşlar 17. yeni bölüm fragmanı henüz yayına girmedi. Her Perşembe akşamı ekrana gelen yeni bölümün ardından bir sonraki haftanın fragmanı dizi severler tarafından merak ediliyor. Bu hafta ekrana gelmesi beklenen Kanatsız Kuşlar 16. bölümden sonra yeni bölüm fragmanı yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır...
KANATSIZ KUŞLAR DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Hayata tutunabilmek için amansızca mücadele eden dört kardeş ile çocukları için her türlü fedakarlığa katlanan genç ve güzel bir annenin iç içe geçen öyküsü… İyilikten kötülüğün, kötülükten ise umudun doğabileceğini anlatan Kanatsız Kuşlar, bir yudum mutluluk için çırpınan dramatik yaşamların hikayesini ekranlara yansıtıyor.
KANATSIZ KUŞLAR 16. BÖLÜM FRAGMANI
KANATSIZ KUŞLAR 16. BÖLÜM ÖZETİ
"Sen benim karanlığıma güneş gibi doğdun..."
Kanatsız Kuşlar dizisinde bu hafta Nefise, Muzaffer'le Emre'nin çocukluğu hakkında konuşup öğrendiği gerçeğin şokunu yaşamaktadır. Onur, Mert'i Emre'nin kaçırmadığı konusunda ağabeyini ikna etmeye çalışırken mahkemede Mert'in tanık olarak dinlenebilmesi için izin ister. Muzaffer ise Emre'nin hakkettiği cezayı çekmesi gerektiğini düşünmektedir. Emre, karakolda savcılıktan çıkacak kararı beklerken Muzaffer, Nefise'yi şehirden uzaklaştırıp, baş başa bir gece geçirmek için hazırlık yapar. Şengül'ün evinde kalan çocuklar, kötü muameleye maruz kalırlarken Ahmet'in eve gelişiyle olaylar farklı bir yön alır. Ceylan daha fazla dayanamaz ve Zeynep'e içindekileri kusarak saldırır. Bu olay sonunda çocuklar Şengül'ün evinden ayrılmak zorumda kalırlar. Emre'nin mahkemesinde ise herkesi şok edecek bir gelişme yaşanır.
KANATSIZ KUŞLAR 16. BÖLÜM FRAGMANI
KANATSIZ KUŞLAR 15. SON BÖLÜM ÖZETİ
Çocuklar evden gidiyor
Kanatsız Kuşlar son bölümünde Oğlu Mert'in kaçıranlar arasında Emre'nin de olduğunu öğrenen Muzaffer, bütün çocukların derhal evden kovulmasına karar verir. Bu kararın bildirilmesini de bizzat Nefise'nin yapmasını ister. Çocuklara onun yüz verdiğini düşünmektedir.
Nefise, Emre'den şikayetçi olunmaması sözüne karşılık çocuklarını villadan kovmakla karşı karşıya gelir. Bu zor karar herkesi bir tarafa savururken, Muzaffer sözünü tutmaz. Öte yandan Emre'nin Muzaffer'in öz oğlu olduğu gerçeği, Nefise'ye büyük çelişkiler yaşatmaktadır.
Emre'nin kurtulması için tek umut Mert'in konuşmasıdır. Ancak olayın travmasını yaşayan Mert, suskunluğa gömülür. Kardeşi hapse düşmesin diye çırpınan Zeynep, yine Onur'un yardımına ihtiyaç duyar. Onur'un ise ağabeyini ikna etmesi neredeyse imkansızdır.
OYUNCULAR
Melis Tüzüngüç
Zeynep
Fedakar bir abla... Kardeşleri uğruna, tüm hedeflerinden vazgeçse de, hayat ondan vazgeçmeyecek…. Güzel kalbi, Onur'un hayatına girmesiyle bir başka atarken, Ahmet ve Onur arasında kalbinin sesini dinlemeye çalışacak…
Ümit İbrahim Kantarcılar
Onur
Başarılı, geleceği parlak, genç bir iş adamı... Aralarındaki sosyal, kültürel, ekonomik uçuruma rağmen, Zeynep'te bulduğu aşkla tüm engelleri kaldıracak...
Deniz Bolışık
Nefise
Önce anne... Çocukları için kendinden vazgeçmeye hazır... Sonra kadın... Çaresiz, bir o kadar da kırılgan... Hayat ona sürprizler hazırlarken, O ailesini bir arada tutmak için ümitsizce çırpınacak….
Servet Pandur
Azime
Nefise'nin görümcesi, görünürde en iyi dostu, gerçekte en büyük düşmanı... Muzaffer'in malikanesinin emektar hizmetlisi. Çocukların; kurnaz, çıkarcı, çoğu zaman tehlikeli, istediği zaman eğlenceli halaları....
KANATSIZ KUŞLAR'IN CEYLAN'I DİZİYİ ROLÜNÜ VE HAYALLERİNİ ANLATTI
Kanatsız Kuşlar, güçlü oyuncu kadrosu ve başarılı genç yıldızlarıyla da dikkat çekiyor. Öykü Naz Altay da bu genç yeteneklerden. Dizide, Ahmet'e sırılsıklam aşık olan ancak karşılık alamayan Ceylan karakterini canlandıran Altay; diziyi, rolünü ve hayallerini anlattı..
Kanatsız Kuşlar izlenme rekorları kırıyor. Size teklif geldiğinde dizinin bu kadar başarılı olacağını tahmin ediyor muydunuz?
Evet, hikayenin iyi bir kitle yakalayabileceğini düşünüyordum.
Ceylan, dizide Ahmet'e olan karşılıksız aşkından vazgeçmeyen bir genç kız. Ceylan'ı bir de sizden dinleyelim...
Ceylan aslında iyiliğinin yanında gerçekten sadık, biraz içinde tutan, anlatmaktan çok dinleyen, 'O iyi olsun, yeter'ci bir kız. Bu yalnızca Ahmet'e odaklı bir davranış biçimi değil, herkese karşı aynı tutumu sergiliyor. Bu aşkı da bunca zaman bu yüzden içinde tutuyor. 'Herkes iyi olsun' derken kendisi iyi olamıyor ve insanlardan ötürü ulaşamadığı birtakım istekleri saplantı haline geliyor. Zaman geçtikçe de içinde tuttuğu her şey bir bir su yüzüne çıkıyor. Hayatta her şey için bir umut var tabii ama çarpışan kuvvetli iki saplantı söz konusu. Olursa cidden zor olur, onu şimdiden söyleyebilirim.
Ceylan, çok yakın arkadaşı Zeynep'le Ahmet yüzünden karşı karşıya kalacak mı? Bu dostluk bağları önümüzdeki günlerde kopabilir mi?
Zaten yavaş yavaş Zeynep'le ilişkileri sarsılmaya başladı. Ceylan' geri dönüşü olmayacak bazı şeyler söylüyor. Bunu arada kaldığı için, ne yapacağını tam olarak kestiremediği için yapıyor ama tabii Ceylan'ın bu tutarsız sürecinde arkadaşlıkları da ciddi yaralar alıyor.
Kanatsız Kuşlar sizin ikinci diziniz. Hem usta ve deneyimli bir kadroyla, hem de genç yeteneklerle çalışıyorsunuz bu dizide... Çekimler nasıl gidiyor?
Kanatsız Kuşlar, benim profesyonel anlamda, 'Bu iş benim mesleğim' algısında yaptığım ilk iş sayılabilir. Bu yüzden ciddi bir alışma süresi geçirdim ve bu süreçte bütün ekibin yardımını çok gördüm. Çok ılımlı, sabırlı, neşeli bir ekiple çalışıyorum. Bu süreci böyle bir ekiple geçirmek benim şansım oldu sanırım. Huzurla ve zevkle çalışıyoruz. Her şey iyi gidiyor yani.
Bize biraz kendinizi anlatabilir misiniz; nerede doğdunuz, çocukluğunuz nasıl geçti?
Kendimi nasıl anlatacağımı pek bilmiyorum. 22 yaşındayım. Eskişehir'de doğdum. Ama kendimi bildim bileli İstanbul'dayım. İstanbul'da büyüdüm diyebilirim. İtalyan Lisesi mezunuyum. Bugün hayalimin peşinden koşuyorsam, oradaki çevrem sayesindedir. Şu an Mimar Sinan Üniversitesi'nde tiyatro okuyorum ve iş dışında da çok heyecanlı bir hayatım olduğu söylenemez.
Sosyal medyayla aranız nasıl, aktif bir kullanıcı mısınız?
Sosyal medyayla aram pek iyi değil açıkçası. Tek kullandığım sosyal medya mecrası Instagram. O da hep kilitliydi şu zamana kadar, yeni açtım. Pek bilmiyorum nasıl kullanılır, nasıl kontrol edilir. Onun dışında da internetten gazete okuma alışkanlığı edindim son bir-iki yıldır. İnternetle ilişkim bundan ibaret.
Oyunculukla ilgili hedefleriniz neler?
Şu anda kendimi şurada görüyorum diyemiyorum. Tek bildiğim mesleğimi çok sevdiğim ve işim dışında şimdilik hayattan pek bir beklentim olmadığı. Büyük hayallerim var. Olabildiğince ülke sınırlarından çıkmayı hedefliyorum. Bu işi başka bir yerde yapmaktan bahsetmiyorum, sadece donanımımı pekiştirmek istiyorum. Hedefim hep gelişme halinde olmak. Tahammül edemeyeceğim tek şey yerimde saymak olur sanırım. Kısa vadede hayatım yolunda gidiyor.
Birlikte rol almak istediğiniz yerli ya da yabancı oyuncular kimler?
Yerli çok fazla beğendiğim genç oyuncu var ama Şener Şen, Haluk Bilginer gibi ustalarla karşılıklı oynamak gerçekten isterdim. Yabancı oyuncularla aynı sahneyi paylaşmak şu an hayal gibi görünse de Eddie Redmayne ve Benedict Cumberbatch favorilerim şu aralar, onlarla sahne paylaşmak inanılmaz olurdu.
Ailenizde başka sanatçı var mı?
Hayır, yok. Haliyle benim bu eğilimim biraz şaşırttı ama şu an her şey yolunda. En büyük destekçilerim onlar.
Tiyatro eğitimi alıyorsunuz. Tiyatro mu, sinema mı, yoksa dizilerde oynamak mı?
Hiç film deneyimim olmadı ama sinemanın çok farklı bir deneyim olduğunu biliyorum. İyi bir filmde yer almak çok istediğim şeylerden biri... Şu an tiyatro diyebilirim. Umarım hep benim için aslolan olur. Çünkü çok severek ve büyük bir gelişme merakıyla yapıyorum. Hepsi birbirinden farklı alanlar tabii ve birbirinden farklı hazları var.
Yoğun dizi çekimleri dışında neler yapıyorsunuz?
Kitap okumayı çok seviyorum. Dizi ve okul yoğunluğundan uzun süredir okuyamıyordum ama tam gaz tekrar başladım. Evde vakit geçirmeyi seviyorum; ev, insanı deşarj ediyor bence. İşten, okuldan zaman buldukça olabildiğince aileme zaman ayırmaya çalışıyorum. Onların yanında olmak kendimi güvende hissettiriyor. Bir yere gitme eylemi; dil öğrenme, yeni bir yer görme, yeni kültürlerle tanışma vs. beni çok cezbediyor. Sık yapılabilen bir şey olmasa da herhalde en çok hoşuma giden şey yeni bir yer görmek. Bir de oyunculuğun tüm dünyada, ülkemde nasıl geliştiğini takip etmek, okumak, izlemek de yapmam gereken bir şey olmasının dışında en büyük hobim.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.