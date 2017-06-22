Kanatsız Kuşlar 3. yeni bölüm fragmanı Kanatsız Kuşlar son 2. bölüm - ATV
Kanatsız Kuşlar son bölüm ATV’de yayınlandı ve büyük heyecan yarattı. ATV’nin yeni dizisi Kanatsız Kuşlar 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aranıyor. 22 Haziran tarihinde yayınlanan Kanatsız Kuşlar son bölüm büyük ilgi gördü. Dizide bu hafta; Nefise aklı çocuklarında kalırken, istemeden de olsa bambaşka bir dünyanın içinde buldu kendisini.
Kanatsız Kuşlar son bölüm ardından gözler Kanatsız Kuşlar 3. yeni bölüm fragmanı için çevrildi. ATV’nin yeni başlayan dizisi Kanatsız Kuşlar son bölümde, Nefise aklı çocuklarında kalırken, istemeden de olsa bambaşka bir dünyanın içinde buldu kendisini. Kanatsız Kuşlar'da başlıca rolleri Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar, Ahmet Varlı, Deniz Bolışık, Fatih Al, Servet Pandur ve Seda Türkmen paylaşıyor.
KANATSIZ KUŞLAR 3. BÖLÜM FRAGMANI
KANATSIZ KUŞLAR SON BÖLÜM ÖZETİ
Muzaffer, Nefise'ye şaşırtıcı bir teklifte bulunur. Nefise'yle akrabalığını gizleyen Azime, paranın kokusunu almıştır. Muzaffer'in niyetini tahmin eder ve Nefise'yi mecbur bırakarak, büyük bir sırra ortak eder...
Nefise aklı çocuklarında kalırken, istemeden de olsa bambaşka bir dünyanın içinde bulur kendisini. Zeynep, kardeşlerini korumaya çalışırken, beklenmeyen gelişmeler onları iyice köşeye sıkıştırmıştır. Nefise, Muzaffer'in yanındayken çıldırtan haberi alır ve bir anda her şeyden vazgeçer.
KANATSIZ KUŞLAR SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ
KANATSIZ KUŞLAR KONUSU NEDİR?
Kısa bir süre önce babalarını kaybeden Zeynep, Emre, Cemre ve en küçük kardeşleri Aysun'a sadece yoksulluk miras kalmıştır. Hayattaki tek dayanakları, onlar için her türlü fedakârlığı yapmaya hazır olduğunu bildikleri anneleri Nefise'dir.
Nefise, çok erken yaşta anne olmuş, çocuklarına yetebilmek ve onları yaşatabilmek için adeta çırpınmaktadır. Hayatın yükünü taşıyamaz hale geldikleri zor günlerde Nefise ve ailesini derinden etkileyecek bir olay yaşanır.
Öte yandan Nefise'nin büyük kızı Zeynep, ona gönülden bağlı olan Ahmet'in hislerine mesafeli durmaktadır. Ahmet'in yanında çalışmaya başladığı gün, birlikte gittikleri bir iş görüşmesinde, Onur ile tanışması, zamanla dokunan herkesi yakacak olan aşk kıvılcımlarını da ateşlemiştir...
KANATSIZ KUŞLAR OYUNCULARI
Melis Tüzüngüç - Zeynep
Fedakar bir abla... Kardeşleri uğruna, tüm hedeflerinden vazgeçse de, hayat ondan vazgeçmeyecek…. Güzel kalbi, Onur'un hayatına girmesiyle bir başka atarken, Ahmet ve Onur arasında kalbinin sesini dinlemeye çalışacak…
Ümit İbrahim Kantarcılar - Onur
Başarılı, geleceği parlak, genç bir iş adamı... Aralarındaki sosyal, kültürel, ekonomik uçuruma rağmen, Zeynep'te bulduğu aşkla tüm engelleri kaldıracak...
Ahmet Varlı-Ahmet
Kalbi büyük, dünyası küçük bir delikanlı... Zeynep'e duyduğu aşkı, sevgisi karşılıksız kalsa da, o bu sevdaya sahip çıkacak... En büyük rakibi Onur'a karşı, büyük yüreğiyle her zaman savaşacak…
Deniz Bolışık-Nefise
Önce anne... Çocukları için kendinden vazgeçmeye hazır... Sonra kadın... Çaresiz, bir o kadar da kırılgan... Hayat ona sürprizler hazırlarken, O ailesini bir arada tutmak için ümitsizce çırpınacak….
Fatih Al-Muzaffer
Güçlü ve otoriter bir is¸adamı... Varlıklı bir ailenin temsilcisi... Hayatına, Nefise'nin girmesiyle tüm düzeni değişecek..
Servet Pandur-Azime
Nefise'nin görümcesi, görünürde en iyi dostu, gerçekte en büyük düşmanı... Muzaffer'in malikanesinin emektar hizmetlisi. Çocukların; kurnaz, çıkarcı, çoğu zaman tehlikeli, istediği zaman eğlenceli halaları....
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