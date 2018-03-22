Kanatsız Kuşlar 40.yeni bölüm fragmanı Kanatsız Kuşlar son 39.bölüm izle ATV’de! Ekranların sevilen ve ilgiyle izlenilen dizisi Kanatsız Kuşlar yeni bölüm fragmanlarıyla son bölüm izleme linki haberimizde yer almaktadır. Kanatsız Kuşların’ın 39. bölüm fragmanında ; Muzaffer ve Kemal bir kez daha karşı karşıya geliyor. Muzaffer sevdiği kadının ortadan kaybolmasından sorumlu tuttuğu Kemal’in peşine düşüyor. Fakat ne yaparsa yapsın Nefise’ye ulaşamıyor. Bunun üzerine Kemal’in karşısına çıkıp ‘’ bu işin peşini bırakmayacağım’’ diyor. Kanatsız Kuşların’ın son bölümünde ; Nefise gözlerini izbe bir odada açmıştı. İlk başlarda ne olduğunu anlayamayan Nefise daha sonra yardım istese de sesini duyan kimse olmadı. Muzaffer ise hasta yatağından kaçırılan karısı için tüm yolları deniyordu. Şüphelerin hepsi Kemal yönünde olsa da bir türlü kanıtlayamamıştı.

Kanatsız Kuşlar’ın 38. Bölümünde Neler Oldu?

Kanatsız Kuşların’ın son bölümünde ; Nefise gözlerini izbe bir odada açmıştı. İlk başlarda ne olduğunu anlayamayan Nefise daha sonra yardım istese de sesini duyan kimse olmadı. Muzaffer ise hasta yatağından kaçırılan karısı için tüm yolları deniyordu. Şüphelerin hepsi Kemal yönünde olsa da bir türlü kanıtlayamamıştı. Bu yüzden sinirlenip Kemal’i öldürmekle tehdit etti. Fakat Muzaffer’in tüm çabası Nefise’yi bulmaya yetmedi. Üstelik bu gerçeği Nefise’nin çocuklarından sakladığı için Emre ile de arası gerildi.

Zeynep ise kardeşinin Ahmet’e olan inancından dolayı ne yapacağını bilmiyordu. Cemre’Yi defalarca uyarmasına rağmen, Ahmet’i sevdiğini söyleyerek ondan ayrılmadı. Onur ise çarptığı kişinin yakını tarafından saldırıya uğradı. Onur son anda kurtularak ölümden döndü.

39. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor ?

Kanatsız Kuşların’ın 39. bölüm fragmanında ; Muzaffer ve Kemal bir kez daha karşı karşıya geliyor. Muzaffer sevdiği kadının ortadan kaybolmasından sorumlu tuttuğu Kemal’in peşine düşüyor. Fakat ne yaparsa yapsın Nefise’ye ulaşamıyor. Bunun üzerine Kemal’in karşısına çıkıp ‘’ bu işin peşini bırakmayacağım’’ diyor. Nefise ise rehin tutulduğu yerden kaçmak için elinden geleni yapıyor. Bir boşluk bulup kaçmaya çalıştığında Kemal’in adamları onu yakalıyor. Nefise kaçmaya çalıştığı için adamlar onu dövüyor. Bunun üzerine Nefise sevdiği adamın ismini haykırarak yardım istiyor.

Zeynep ise kardeşini kurtarmak için Ahmet ile iş birliği yapıyor. Sırf kardeşi Ahmet’in kurbanı olmasın diye sevdiği adamdan, hayallerinden ve umutlarından vaz geçiyor. Onur’un yanına giderek ondan ayrıldığını söylüyor. Onur her ne kadar seni bırakmayacağım dese de Zeynep ‘’ sen bırakmasan da ben gidiyorum ‘’ diyor. Cemre ise ablasının bu fedakarlığını anlamayacak kadar bencil. Ahmet’in aniden ondan ayrılmasından dolayı Zeynep’i suçluyor. Bu yüzden ablası ile kavga ediyor. Kemal ise adamlarının Nefise’yi dövmesinin hesabını kesiyor. Bunun üzerine Nefise’nin yanına giderek onun nasıl olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Fakat Nefise onu ret edince, Kemal sinirlenip ‘’ kimse benim gibi sevemez seni ‘’ diyerek Nefise’yi tartaklıyor.

Kanatsız Kuşlar Konusu

4 çocuklu bir annenin tek başına hayata tutunma çabasını konu edinen Kanatsız Kuşlar; kocası tarafından terk edilen ve 4 çocuğuna hem annelik hem de babalık yapmaya çalışan Nefise’nin yaşadığı zorluklar ekrana geliyor. Beş parmağın beşi bir değil misali, Nefise’nin her çocuğunun ayrı dertleri ayrı sorunları vardır. Bir taraftan geçim derdi, bir taraftan çocuklarına iyi bir gelecek verme çabası Nefise’yi çok zorlar. Kanatsız Kuşlarda ; bir anne ve çocuklarının hayat ile maddi manevi mücadelesi ekrana geliyor.

Kanatsız Kuşlar Oyuncuları

Seda Türkmen ( Tuba ) : Muzaffer Bey’in uzatmalı sevgilisi olan Tuba aynı zamanda Muzaffer’in firmasının reklam yüzüdür. Güzel, havalı ve entrikacı bir kadındır. Nefise’nin hayatlarına girmesiyle kötülük dolu bir kadına dönüşür. Muzaffer’den gizlediği oğlunu açığa çıkarmamak, işini kaybetmemek ve Muzaffer’in gözünden düşmemek için türlü türlü oyunlar oynar.

Ahmet Varlı ( Ahmet ) : Zeynep’in mahalleden arkadaşı olan Ahmet uzun yıllardır onu seviyordur. Fakat Zeynep onu arkadaş olarak gördüğü için hiçbir zaman açılamamıştır. Zeynep ve kardeşlerine maddi manevi destek olan Ahmet, Onur’un hayatlarına girmesi ile bambaşka bir adama dönüşür. İyi kalpli ve Zeynep’e masum duygularda aşık olan Ahmet; Onur’un sevdiği kadını elinden almasından sonra kötü ve zararlı bir adam olur.

Deniz Bolışık (Nefise)

Daha önceden Kırlangıç Fırtınası, Aşkın Bedeli, Canan, Nazlı Yarim, Eşref Saati ve Kırık Kanatlar gibi dizilerde izlediğimiz başarılı oyuncu Deniz Bolışık, 31 Temmuz 1982 yılında Ankara’da doğmuştur. Türk oyuncu eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda aldıktan sonra Kırık Kanatlar dizisi ile oyunculuğa başlamıştır.

Ümit Kantarcılar (Onur)

10 Ekim 1987 Antalya doğumlu Türk oyuncu Maltepe Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunudur. 2006 yılında İki Aile dizisi ile oyunculuğa başlayan deneyimli oyuncu daha sonra sırası ile Küçük Sırlar, Yerden Yüksek, Pis Yedili, Şehrin Melekleri ve Kaçın Kurası gibi dizilerde rol almıştır.

Servet Pandur (Azime)

27 Mart 1970 Bergama doğumlu Türk oyuncu Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 8 sezon rol aldığı Unutma Beni dizisiyle ün kazanan başarılı oyuncu Fatmagülün Suçu Ne?, Yılanların Öcü ve İçimdeki Fırtına gibi dizilerin kadrosunda yer almıştır.

Fatih Al (Muzaffer);

Türk oyuncu 12 Eylül 1976 Ankara doğumludur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümü mezunudur. 2006 yılında Sihirli Annem dizisi ile oyunculuğa başladıktan sonra rol aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ekranlarda tanındı. 2014 yılında Not Defteri kadrosunda yer almıştır. Aynı zamanda Yaprak Dökümü dizisinde Tahsin karakterine hayat vermiştir.

Yusuf Baymaz (Suat);

5 Kasım 1989 Adana Seyhan doğumlu Türk oyuncu rol aldığı Fatih Harbiye dizisi ile ekranlarda tanınmıştır.

Emir Özden (Emre)

21 Ekim 1995 İstanbul Üsküdar doğumlu genç oyuncu, Kadir Has Üniversitesi öğrencisidir. 2014 yılında Not Defteri dizisi ile oyunculuk kariyerine başlayan genç oyuncu aynı sezon Poyraz Karayel dizisinde rol almıştır. En son rol aldığı Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde ki performansı ile ekranlarda tanınan genç oyunu gelecek vaad edilenler arasında yer alıyor.