Kanatsız Kuşlar 41.yeni bölüm fragmanı izlendi mi Kanatsız Kuşlar 40.bölüm bu akşam Atv'de izlenecek

Kanatsız Kuşlar 41.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı dizi izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Kanatsız Kuşlar 40.son bölüm izleme linki star.com.tr adresi üzerinden takip edebilir tekrarını izleyebilirsiniz. Kanatsız Kuşlar’ın merakla beklenen 40. Bölüm fragmanı yayınlandı. En son 39. Bölümüyle ekrana gelen Kanatsız Kuşlar 40. bölümünün fragmanının yayınlanmasının ardından, dizinin sevenleri yaşanacak yeni gelişmeleri merakla bekliyor. ATV’nin reyting rekortmeni dizilerinden biri olan Kanatsız Kuşlar her Perşembe kendi gününde kendi saatinde ekrana gelmeye devam ediyor. Yapımcılığını Koliba filmin üstlendiği, senaryosu Hakan Haksun ‘un elinden çıkan, yönetmen koltuğunda Kemal Uzun’un olduğu dram türündeki Kanatsız Kuşlar izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide Muzaffer karakterini Fatih Al, Nefise karakterini Deniz Bolışık, Zeynep karakterini Melis Tüzüngüç , Onu karakterini ise Ümit Kantarcılar canlandırıyor. 4 çocuklu bir annenin hayata tutunma çabasının anlatıldığı dizi birçok kişiyi ekrana kilitliyor. Kanatsız Kuşlar’ın geçen bölümünde Muzaffer iyice köşeye sıkıştırdığı Kemal’e sonunda pes ettirdi. Nefise ise kocasının sesini duyunca kaçmak için elinden geleni yapmıştı. Kanatsız Kuşlar’ın 41. bölüm fragmanında neler yaşanacağını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz. İşte Kanatsız Kuşlar 41.yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...





Kanatsız Kuşlar 40. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor ?

Kanatsız Kuşların’ın 40. bölüm fragmanında ; Nefise sonunda eve dönüyor. Eve dönerken yanında Kemal ve Muzaffer de bulunuyor. Muzaffer bunca zamandır sevdiği kadını rehin tutan Kemal’e çok öfkelidir. Fakat Emre onun bu öfkesine karşı geliyor. Emre’nin Muzaffer’e bağırarak ‘’ona böyle davranamazsın’’ demesi üzerine Kemal bayağı gururlanıyor. Muzaffer ise Emre’nin böyle taraf tutmasına sinirlenip ‘’ sen karışma’’ demesi üzerine ortalık karışıyor. Muzaffer ve Emre kavga ederken Nefise herkese bağırıp çağırarak haddini bildiriyor. Bunun üzerine Emre evi terk ediyor. Annesi oğluna dönmesi için yalvarsa da Emre onu dinlemiyor. Bunun üzerine eve geri dönen Nefise Muzaffer’in kanatları altına sığınıyor. Diğer yandan Azime tüm bu olanları anlayabilmek için Kemal’in yanına gidiyor. Kemal’e ‘’ Nefise’den ne istediğini ‘’ soruyor.







Zeynep ise kardeşinin geleceği için kendisini feda etmeye devam ediyor. Onur’dan ayrılmak için elinden geleni yapan Zeynep hafif kadın tavırları ile kendinden soğutmaya çalışıyor. Diğer yandan ise seksi giyinerek Ahmet’in dikkatini çekmek için evine gidiyor. O sırada tesadüfen Nefise de Ahmet’in evine gidince kızını o halde görüp yıkılıyor. Cemre ise olanları öğrendikten sonra ablası ile kötü bir tartışma yaşıyor. Muzaffer sevdiği kadına kavuşmanın sevincini yaşayamazken bir adam gelerek büyük bir haber veriyor. Muzaffer’e gelen esrarengiz adam yıllar önce ölen oğlunun yaşadığını söylüyor.







Kanatsız Kuşlar’ın 39. Bölümünde Neler Oldu?

Kanatsız Kuşların’ın son bölümünde ; Muzaffer karısını kurtarmaktan vazgeçmeyerek Kemal’i iyice köşeye sıkıştırınca Kemal başı belaya girmesin diye daha dikkatli olmuştu. Fakat Nefise’nin kocasının sesini duymasını engelleyememişti. Bunun üzerine Nefise kocasının kendisini bulmak için çaba harcadığından emin olduğu için kaçma planı yapmıştı. Bir yandan Muzaffer’e kavuşmak istiyor, fakat onun zarar görmesinden de korkuyordu. Cemre ve Zeynep arasında ise büyük bir savaş patlak verdi. Cemre sırf parası için Ahmet ile beraber olduğu için ona iyi bir ders vermek gerekmişti. Konuşma ile anlaşamayan ikiliden Zeynep çok farklı bir yoldan kız kardeşine ders vermeyi seçince Onu ile arası tamamen bozuldu. Onur’a ayrılmak istediğini söyleyen Zeynep ise hiç tahmin etmediği bir tepki ile karşılaştı.







Kanatsız Kuşlar Konusu

4 çocuklu bir annenin tek başına hayata tutunma çabasını konu edinen Kanatsız Kuşlar; kocası tarafından terk edilen ve 4 çocuğuna hem annelik hem de babalık yapmaya çalışan Nefise’nin yaşadığı zorluklar ekrana geliyor. Beş parmağın beşi bir değil misali, Nefise’nin her çocuğunun ayrı dertleri ayrı sorunları vardır. Bir taraftan geçim derdi, bir taraftan çocuklarına iyi bir gelecek verme çabası Nefise’yi çok zorlar. Kanatsız Kuşlarda ; bir anne ve çocuklarının hayat ile maddi manevi mücadelesi ekrana geliyor.



Kanatsız Kuşlar Oyuncuları



Emre ( Emir Özden ) : Nefise’nin ikizlerinden erkek olan Emre, aslında onu en çok üzen çocuklarından biridir. Deyim yerindeyse Nefise’nin baş belasıdır. Oldukça kıskanç ve korumacı olan Emre annesini tüm erkeklerden kıskanır. Ayrıca çok saf olduğundan insanlara çabuk kanar ve başına türlü belalar getirir. Nefise sürekli Emre’nin başına getirdiği belaları çözmekle uğraşır.



Cemre ( Gizem Güneş ) : Nefise’nin ikizlerinden kız olan ise Cemre’dir. İkizlerin birbirine benzeme özelliğinden olsa gerek, Cemre de annesini çok uğraştırır. Sürekli isyan eden, hiçbir şeyden memnun olmayan bir yapısı olan Cemre’nin tek derdi zengin olmaktır. Sürekli olarak et yiyemediğinden yakınan Cemre annesini çok mutsuz eder.



Aysun ( Eliz Neşe Çağın ) : Nefise’nin en küçük kızıdır. Keni halinde kimseye zararı olmayan Aysun, annesinin tek umududur. Nefise kızı Aysun’un geleceği için çabalar.